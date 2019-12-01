LG Android 10 Arayüz Videosu Yayınlandı

Akıllı telefonları için güncelleme çalışmalarını sürdüren firmanın resmi hesaplarından yeni bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda LG Android 10 arayüzünün tanıtıldığı görülüyor. Yeni işletim sistemi Android 10 ile firmanın akıllı telefonları için yenilikçi bir arayüz getireceği netleşti.

LG Android 10 Arayüzü Neler Getiriyor?

Yeni işletim sistemiyle birlikte gelen arayüz sayesinde LG akıllı telefonlar artık daha hızlı ve daha stabil çalışacak. Görünüm itibarıyla saf arayüzü andıran yeni görünüm, birçok kişi tarafından sevilse de Samsung One UI benzerliğiyle de eleştiri altında kaldı. İşletim sistemi güncellemesiyle verilecek olan arayüzün beraberinde getirdiklerine de videoda “ekran görüntüleri” olarak dikkat çekiliyor.

Getirilen en önemli özellik “karanlık mod” oluyor. Birçok kullanıcının internette gördüğü bu mod, Android 10 işletim sistemi ile birlikte sistem ayarı olarak sağlanacak. Birçok yeni tema ile gelecek olan sistemin getireceği arayüz ile “bildirim paneli” dizaynı iPhone modellerine benzer bir şekil alacak.

Kullanımda kolaylığı sağlamaya çalışan firmanın yeni UX 9.0 arayüzü sunacağı stabilite ve performansla birlikte işletim sistemi içerisinde tasarruflu çalışacak. Özellikle kullanıcıların en çok dikkat ettiği batarya performansına etki edecek arayüz birimin bu konuda büyük katkısı olacak.

Güncellemelerle birlikte geliştirilmeye devam edilecek arayüz, şu an için yeni yazılım güncellemeleriyle birlikte LG V50 ThinQ ve LG G8 ThinQ modellerine verilmeye devam ediliyor. Güncelleme listesi olarak Android Q listesi içinde yer alan akıllı telefonlardan LG G7 ThinQ, LG V30s ve ülkemiz modeli LG G8s ThinQ için de gelmesi bekleniyor.