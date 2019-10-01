LG Android 10 Beta Arayüz Görüntüleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlar için yapılan güncellemelerin önemini artıran yeni işletim sistemleri, firmanın kendi modeli için güncelleme politikasında ne kadar sağlıklı ilerlediğini gösteriyor. Tanıtımı yapıldıktan 3 ay sonra sürecine giren LG V50 ThinQ ve LG G8 ThinQ modellerinin yeni güncellemeyle ilgili ekran görüntüleri paylaşıldı. Paylaşılan beta görüntüleriyle birlikte LG firmasının akıllı telefonları için Android Q işletim sisteminde nasıl bir arayüz sunacağı belli oldu. LG Android 10 Beta ekran görüntüleri iPhone tarzı arayüze göz kırpıyor.

LG Android 10 Beta Arayüz Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

LG firmasının yapmış olduğu ve hala geliştirmede olan Android 10 Beta işletim sisteminin ekran görüntüleri paylaşıldı. Şu an için LG V50 ThinQ ve LG G8 ThinQ modeli için geçerli olarak devam ediyor. Beta süreci ile ilgili olarak paylaşılan ekran görüntülerinde firmanın yeni LG UX 9.1 arayüzü belli oldu.

Kendine özel bir arayüz ile kullanıcılarını tatmin etmeyi başaran firmanın yeni arayüzle birlikte bu tatmin edici tavrını devam ettirmek istiyor. Yeni arayüzde yer alan iPhone tarzı ana ekranın olması, akıllı telefonlarda daha fazla ekran alanı kullandırmaya yönelik hareket olarak nitelendirilmeye çalışılıyor. Bildirim panelinin şeffaf hale getirilmesi, akıllı telefonun Ayarlar uygulamasının kolaylaştırılması gibi yenilikler gözlerden kaçmıyor.

Performansı konusunda henüz bir şey söyleyemeyeceğimiz yeni LG UX 9.1 arayüzü, animasyonlar tarafında daha hızlı bir hal alacak gibi görünüyor. Sene sonuna doğru LG V50 ThinQ ve LG G8 ThinQ modelleri için Final sürümü yayınlanacak yeni işletim sistemi merakla bekleniyor.