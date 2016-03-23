LG, Android 7.0 N Alacak Cihazlar

Google Android 7.0 N yazılımını tanıttı, Geçtiğimiz günlerde Ön izleme sürümünü Nexus 6P, Nexus 5X Nexus 6, Nexus 9 Nexus Player ve General Mobile 4G Android One telefonlar için Android 7.0 N Beta sürümünü yayımladı. Peki hangi LG cihazlar Android 7.0 N yazılım güncellemesini alacak?

2016 Yılının amiral Gemisi LG G5 Nisan ayında dünya genelinde satışa sunuluyor. LG G5 Android 6 Marshmalow ile gelecek ve Ekim veya Kasım Aylarında Android 7.0 N güncellemesini alacak. Geçtiğimiz yılın amiral gemisi akıllı sadeliği ile öne çıkan LG G4 şuanda Android 6.0 Marshmallow yazılımı kullanıyor. LG G4 için Android 7.0 Güncellemesi önümüzde ki yıl Ocak veya şubat aylarında Android 7.0 ile kesinlikle güncellenecek.

LG’nin G Serisi Telefonlarından 3. Serisi LG G3 ise Android 7.0 N güncellemesini maalesef almayacak cihazlar arasında. LG G4 Beat ve Lg G Stylus için şuan kesin bir şey söyleyemeyiz. LG G5’in kardeşleri olmasını düşündüğümüz modeller arasında LG G5 Beat ve LG G5 Styıus için Android 7.0 N güncellemesi alması bekleniyor. Cihazların Android 6.0.1 ile satışa sunulması da gelen bilgiler arasında.

Çift ekranlı LG V10 Mart ayı içerisinde Android 6.0 güncellemsini alan LG’nin Phaplet modeli önümüzde ki aylarda Android 7.0 yazılım güncellemesi alacaktır. LG V10 için Güncelleme yıl sonu olarak düşünülse de daha erken gelme ihtimalide bulunuyor. LG V10 için bir diğer güncelleme’de Android 6.0.1 güncellemesi olabilir. Bu güncellemenin de kesin olarak ne zaman geleceği daha netlik kazanmadı. LG V10 Android 7.0 Güncellemesini kesin olarak alacaktır.

Android 7.0 N Güncellemesi Alacak LG Akıllı Telefonlar

Kesin olarak gelecek telefonlar

LG G5

LG G5 SE

LG V10

LG G4

LG Stylus 2

LG Stylus 2 Plus

LG X Screen

LG K10

LG K8

Onay bekleyen Telefonlar

LG X Power ?

LG X Cam ?

LG X Style ?

LG X Max ?

LG X Mach ?

*Liste zamanla güncellenecek’tir, diğer modeller için bilgi geldikçe eklenecek.