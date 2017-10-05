LG, Android 8.0 Oreo Güncellemesi Alacak Telefonlar Belli Oldu

LG, bugün Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak akıllı telefonlarını ve güncelleme tarihlerini bir liste halinde paylaştı. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Google, Android 8.0 Oreo sürümünü resmi olarak yayınlamıştı. Android 8.0 ile beraber daha iyi pil yönetimi, genel performans artışı, yenilenmiş arayüz ve daha bir çok önemli özellik akıllı telefonlara geliyor.

Google resmi sürümünün duyurusunun ardından kendi ürettiği Pixel ve Nexus modellerine Android Oreo güncellemesini vermeye başlamıştı. Diğer akıllı telefon üreticileri de yakın zamanda amiral gemileri başta olmak üzere diğer modellerine güncellemeyi dağıtmaya başlayacak. Güncelleme konusunda diğer firmalardan daha hızlı davranarak amiral gemisi modellerine Android 8.0 Oreo güncellemesini yine LG verecek gibi görünüyor. Listeye göre yakın zamanda piyasaya sürülmüş bir çok LG cihazının Android 8.0 güncellemesini alacağını görüyoruz.

Android 8.0 Oreo Güncellemesi Alacak Modeller ve Tarihleri

Modeller Android 8.0 Oreo Güncelleme Tarihi LG G5 Bekleniyor Aralık 2017 LG G5 SE Bekleniyor Aralık 2017 LG G6 Bekleniyor Kasım 2017 LG Q6 Bekleniyor 2018 İlk Çeyrek LG Q8 Bekleniyor 2018 İlk Çeyrek LG Stylus 3 Bekleniyor 2018 İlk Çeyrek LG V30 Bekleniyor Kasım 2017 LG V20 Bekleniyor 2018 İlk Çeyrek LG Harmony Beklenmiyor — LG K10 Beklenmiyor — LG K10 (2017) Bekleniyor 2018 İkinci Çeyrek LG K20 plus Bekleniyor 2018 İkinci Çeyrek LG K3 Beklenmiyor — LG K3 (2017) Beklenmiyor — LG K4 Beklenmiyor — LG K4 (2017) Beklenmiyor — LG K5 Beklenmiyor — LG K7 Beklenmiyor — LG K7 (2017) Beklenmiyor — LG K8 Beklenmiyor — LG K8 (2017) Bekleniyor 2018 İkinci Çeyrek LG Stylo 2 Beklenmiyor — LG Stylo 3 Plus Bekleniyor 2018 İkinci Çeyrek LG Stylus 2 Beklenmiyor — LG Stylus 2 Plus Beklenmiyor — LG U Beklenmiyor — LG X cam Beklenmiyor — LG X mach Beklenmiyor — LG X max Beklenmiyor — LG X power Beklenmiyor — LG X power2 Beklenmiyor — LG X screen Beklenmiyor — LG X Skin Beklenmiyor — LG X style Beklenmiyor — LG X venture Beklenmiyor — LG X5 Beklenmiyor —

Android 8.0 Oreo güncellemesi ile olarak LG G6 ve LG V30 modelinin alacağını görüyoruz. Bazı orta seviye akıllı telefonlarında Android 8.0 güncellemesi alacağı görünüyor.