LG, Android 8.0 Oreo Güncellemesi Alacak Telefonlar Belli Oldu

LG, bugün Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak akıllı telefonlarını ve güncelleme tarihlerini bir liste halinde paylaştı. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Google, Android 8.0 Oreo sürümünü resmi olarak yayınlamıştı. Android 8.0 ile beraber daha iyi pil yönetimi, genel performans artışı, yenilenmiş arayüz ve daha bir çok önemli özellik akıllı telefonlara geliyor.
Google resmi sürümünün duyurusunun ardından kendi ürettiği Pixel ve Nexus modellerine Android Oreo güncellemesini vermeye başlamıştı. Diğer akıllı telefon üreticileri de yakın zamanda amiral gemileri başta olmak üzere diğer modellerine güncellemeyi dağıtmaya başlayacak. Güncelleme konusunda diğer firmalardan daha hızlı davranarak amiral gemisi modellerine Android 8.0 Oreo güncellemesini yine LG verecek gibi görünüyor. Listeye göre yakın zamanda piyasaya sürülmüş bir çok LG cihazının Android 8.0 güncellemesini alacağını görüyoruz.
Android 8.0 Oreo Güncellemesi Alacak Modeller ve Tarihleri
|Modeller
|Android 8.0 Oreo
|Güncelleme Tarihi
|LG G5
|Bekleniyor
|Aralık 2017
|LG G5 SE
|Bekleniyor
|Aralık 2017
|LG G6
|Bekleniyor
|Kasım 2017
|LG Q6
|Bekleniyor
|2018 İlk Çeyrek
|LG Q8
|Bekleniyor
|2018 İlk Çeyrek
|LG Stylus 3
|Bekleniyor
|2018 İlk Çeyrek
|LG V30
|Bekleniyor
|Kasım 2017
|LG V20
|Bekleniyor
|2018 İlk Çeyrek
|LG Harmony
|Beklenmiyor
|—
|LG K10
|Beklenmiyor
|—
|LG K10 (2017)
|Bekleniyor
|2018 İkinci Çeyrek
|LG K20 plus
|Bekleniyor
|2018 İkinci Çeyrek
|LG K3
|Beklenmiyor
|—
|LG K3 (2017)
|Beklenmiyor
|—
|LG K4
|Beklenmiyor
|—
|LG K4 (2017)
|Beklenmiyor
|—
|LG K5
|Beklenmiyor
|—
|LG K7
|Beklenmiyor
|—
|LG K7 (2017)
|Beklenmiyor
|—
|LG K8
|Beklenmiyor
|—
|LG K8 (2017)
|Bekleniyor
|2018 İkinci Çeyrek
|LG Stylo 2
|Beklenmiyor
|—
|LG Stylo 3 Plus
|Bekleniyor
|2018 İkinci Çeyrek
|LG Stylus 2
|Beklenmiyor
|—
|LG Stylus 2 Plus
|Beklenmiyor
|—
|LG U
|Beklenmiyor
|—
|LG X cam
|Beklenmiyor
|—
|LG X mach
|Beklenmiyor
|—
|LG X max
|Beklenmiyor
|—
|LG X power
|Beklenmiyor
|—
|LG X power2
|Beklenmiyor
|—
|LG X screen
|Beklenmiyor
|—
|LG X Skin
|Beklenmiyor
|—
|LG X style
|Beklenmiyor
|—
|LG X venture
|Beklenmiyor
|—
|LG X5
|Beklenmiyor
|—
Android 8.0 Oreo güncellemesi ile olarak LG G6 ve LG V30 modelinin alacağını görüyoruz. Bazı orta seviye akıllı telefonlarında Android 8.0 güncellemesi alacağı görünüyor.
V 10 na eden günceleme uygulamıyor.yetim mi geldi..
G4 e gelsin ne olur yazik gunah ya bizi malamat etti ya arkadas ekimde hangi modele verecek acaba kac tane modeli var g4 un temmuz 23 ten beri bi eylul bi ekim dur bakam kasim hatta araliga kadar gidebilir bu is benden soylemesi.
Meşhur soruyu sorayım.
G4’e android 8 gelecek mi? (; 7 gelmedi belki 8 gelir :p
Lg v10 nu kendi telefonundan saymıyo galiba amiral gemisi diye. Kandırıyo milleti sonra güncelleme yok
Gerçekten çok hızlı davranıyor bu hıza yetişemeyiz.g4 için kore de güncelleme ver diğer ülkelere verme üstüne 3. Çeyrekte gelicek de gene verme muhteşem gerçekten bu hızla daha çok yol alırlar.