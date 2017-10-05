LG, Android 8.0 Oreo Güncellemesi Alacak Telefonlar Belli Oldu

Yazar
Kerim Onaylar
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LG, Android 8.0 Oreo Güncellemesi Alacak Telefonlar Belli Oldu

LG, bugün Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak akıllı telefonlarını ve güncelleme tarihlerini bir liste halinde paylaştı.  Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Google, Android 8.0 Oreo sürümünü resmi olarak yayınlamıştı. Android 8.0 ile beraber daha iyi pil yönetimi, genel performans artışı, yenilenmiş arayüz ve daha bir çok önemli özellik akıllı telefonlara geliyor.

Google resmi sürümünün duyurusunun ardından kendi ürettiği Pixel ve Nexus modellerine Android Oreo güncellemesini vermeye başlamıştı. Diğer akıllı telefon üreticileri de yakın zamanda amiral gemileri başta olmak üzere diğer modellerine güncellemeyi dağıtmaya başlayacak. Güncelleme konusunda diğer firmalardan daha hızlı davranarak amiral gemisi modellerine Android 8.0 Oreo güncellemesini yine LG verecek gibi görünüyor. Listeye göre yakın zamanda piyasaya sürülmüş bir çok LG cihazının Android 8.0 güncellemesini alacağını görüyoruz.

Android 8.0 Oreo Güncellemesi Alacak Modeller ve Tarihleri

ModellerAndroid 8.0 OreoGüncelleme Tarihi
LG G5BekleniyorAralık 2017
LG G5 SEBekleniyorAralık 2017
LG G6BekleniyorKasım 2017
LG Q6Bekleniyor2018 İlk Çeyrek
LG Q8Bekleniyor2018 İlk Çeyrek
LG Stylus 3Bekleniyor2018 İlk Çeyrek
LG V30BekleniyorKasım 2017
LG V20Bekleniyor2018 İlk Çeyrek
LG HarmonyBeklenmiyor
LG K10Beklenmiyor
LG K10 (2017)Bekleniyor2018 İkinci Çeyrek
LG K20 plusBekleniyor2018 İkinci Çeyrek
LG K3Beklenmiyor
LG K3 (2017)Beklenmiyor
LG K4Beklenmiyor
LG K4 (2017)Beklenmiyor
LG K5Beklenmiyor
LG K7Beklenmiyor
LG K7 (2017)Beklenmiyor
LG K8Beklenmiyor
LG K8 (2017)Bekleniyor2018 İkinci Çeyrek
LG Stylo 2Beklenmiyor
LG Stylo 3 PlusBekleniyor2018 İkinci Çeyrek
LG Stylus 2Beklenmiyor
LG Stylus 2 PlusBeklenmiyor
LG UBeklenmiyor
LG X camBeklenmiyor
LG X machBeklenmiyor
LG X maxBeklenmiyor
LG X powerBeklenmiyor
LG X power2Beklenmiyor
LG X screenBeklenmiyor
LG X SkinBeklenmiyor
LG X styleBeklenmiyor
LG X ventureBeklenmiyor
LG X5Beklenmiyor

 

Android 8.0 Oreo güncellemesi ile olarak LG G6 ve LG V30 modelinin alacağını görüyoruz. Bazı orta seviye akıllı telefonlarında Android 8.0 güncellemesi alacağı görünüyor.

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47 YORUMLAR

  2. Millet andorid 8 için sıraya giriyor biz lg g4kullanıcıları android 7 için hala bekliyoruz böyle giderde lg dende vazgeçicem etrafimada tavsiye etmeyi bırakıcam

  3. Millet android 8 için sıraya giriyor biz lg g4 kullanıcıları daha andorid 7 yi bile alamadık böyle giderse lg den de samsung gibi vazgeçicem etrafimada lg yi tavsiye etmeyi bırakacam

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