LG, Android 8.0 Oreo Güncellemesi Alacak Telefonlar Belli Oldu

LG, bugün Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak akıllı telefonlarını ve güncelleme tarihlerini bir liste halinde paylaştı. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Google, Android 8.0 Oreo sürümünü resmi olarak yayınlamıştı. Android 8.0 ile beraber daha iyi pil yönetimi, genel performans artışı, yenilenmiş arayüz ve daha bir çok önemli özellik akıllı telefonlara geliyor.
Google resmi sürümünün duyurusunun ardından kendi ürettiği Pixel ve Nexus modellerine Android Oreo güncellemesini vermeye başlamıştı. Diğer akıllı telefon üreticileri de yakın zamanda amiral gemileri başta olmak üzere diğer modellerine güncellemeyi dağıtmaya başlayacak. Güncelleme konusunda diğer firmalardan daha hızlı davranarak amiral gemisi modellerine Android 8.0 Oreo güncellemesini yine LG verecek gibi görünüyor. Listeye göre yakın zamanda piyasaya sürülmüş bir çok LG cihazının Android 8.0 güncellemesini alacağını görüyoruz.
Android 8.0 Oreo Güncellemesi Alacak Modeller ve Tarihleri
|Modeller
|Android 8.0 Oreo
|Güncelleme Tarihi
|LG G5
|Bekleniyor
|Aralık 2017
|LG G5 SE
|Bekleniyor
|Aralık 2017
|LG G6
|Bekleniyor
|Kasım 2017
|LG Q6
|Bekleniyor
|2018 İlk Çeyrek
|LG Q8
|Bekleniyor
|2018 İlk Çeyrek
|LG Stylus 3
|Bekleniyor
|2018 İlk Çeyrek
|LG V30
|Bekleniyor
|Kasım 2017
|LG V20
|Bekleniyor
|2018 İlk Çeyrek
|LG Harmony
|Beklenmiyor
|—
|LG K10
|Beklenmiyor
|—
|LG K10 (2017)
|Bekleniyor
|2018 İkinci Çeyrek
|LG K20 plus
|Bekleniyor
|2018 İkinci Çeyrek
|LG K3
|Beklenmiyor
|—
|LG K3 (2017)
|Beklenmiyor
|—
|LG K4
|Beklenmiyor
|—
|LG K4 (2017)
|Beklenmiyor
|—
|LG K5
|Beklenmiyor
|—
|LG K7
|Beklenmiyor
|—
|LG K7 (2017)
|Beklenmiyor
|—
|LG K8
|Beklenmiyor
|—
|LG K8 (2017)
|Bekleniyor
|2018 İkinci Çeyrek
|LG Stylo 2
|Beklenmiyor
|—
|LG Stylo 3 Plus
|Bekleniyor
|2018 İkinci Çeyrek
|LG Stylus 2
|Beklenmiyor
|—
|LG Stylus 2 Plus
|Beklenmiyor
|—
|LG U
|Beklenmiyor
|—
|LG X cam
|Beklenmiyor
|—
|LG X mach
|Beklenmiyor
|—
|LG X max
|Beklenmiyor
|—
|LG X power
|Beklenmiyor
|—
|LG X power2
|Beklenmiyor
|—
|LG X screen
|Beklenmiyor
|—
|LG X Skin
|Beklenmiyor
|—
|LG X style
|Beklenmiyor
|—
|LG X venture
|Beklenmiyor
|—
|LG X5
|Beklenmiyor
|—
Android 8.0 Oreo güncellemesi ile olarak LG G6 ve LG V30 modelinin alacağını görüyoruz. Bazı orta seviye akıllı telefonlarında Android 8.0 güncellemesi alacağı görünüyor.
Lg g6 için kasım ayı bekleniyor, ama kasım bitti gelmicek galiba?
Millet andorid 8 için sıraya giriyor biz lg g4kullanıcıları android 7 için hala bekliyoruz böyle giderde lg dende vazgeçicem etrafimada tavsiye etmeyi bırakıcam
Millet android 8 için sıraya giriyor biz lg g4 kullanıcıları daha andorid 7 yi bile alamadık böyle giderse lg den de samsung gibi vazgeçicem etrafimada lg yi tavsiye etmeyi bırakacam
Yahu Bu Lg X Power 7’yi alcakmı almıyacakmı?