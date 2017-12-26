LG, Android 8.0 Oreo Güncellemesi İle Gelen Yenilikler

LG, Akıllı telefonlar için Android 8.0 Oreo güncellemesi ile gelecek yenilikleri yayımladı. Android 8.0 yazılım sürümüne sahip olacak LG G5, LG G6, LG Q6, LG V20 ve LG V30 kesin olarak Oreo güncellemesini alacak. Android 8.0 Oreo güncellemesi için tam listeye buradan ulaşabilirsiniz. Android Oreo güncellemesi ile LG akıllı telefonlarda arayüz değişikliği ve yeni özellikleri kazanacak.

LG UX 6.0+

LG akıllı telefonları için geliştirilen en yeni arayüz UX 6.0+ arayüzü de Android 8.0 Oreo güncellemesi ile geliyor.

Always-on Display

UX 6.0+ ile LG akıllı telefonlarda bulunan Always-od display özelliğine ek bir kaç özellik daha eklendi.

Android 8.0 Oreo Güncellemesi İle Gelen Yenilikler

Uygulama simgesi amblemi değişiyor.

Uygulama simgesinin bildirim rozeti, bildirim alanındaki bildirimlerle birlikte çalışacak şekilde değiştirildi.

Bildirim çekmecesinde bir bildirimi temizlediğiniz de, uygulama simgesinin sağ üst köşesindeki bildirim amblemi kaybolur. Ekran ayarlarınızı,

Ayarlar> Genel> Uygulamalar ve bildirimler> Bildirimler> İkon rozetleri bölümünden değiştirebilirsiniz.

Uygulamalara ilişkin diğer kısayollar.

Uygulama kısayollarına çeşitli özellikler eklendi.

Uygulama uyarılarını, widget’larını ve uygulama bilgilerini anında görmek için ana ekranda bir uygulamaya dokunup basılı tutun.

Daha Kullanışlı Ayarlar.

Kurulum uygulaması yapı ve işlevsellik açısından geliştirildi. Liste görünümünün yapılandırması daha sezgisel olarak değiştirildi, böylece istediğiniz menüyü bulma kolaylaştı. Ayar arama işlevi de geliştirildi. Ayarlar Ara bölmesinde, telefonunuza kurulu olan uygulamaları arayabilir ve önceki aramaları da görebilirsiniz.

İlgili ayar özelliklerini daha hızlı bulabilmeniz için, ekranın alt kısmında ilişkilendirme ayarları önerileri de sunuyoruz.