LG Android 8.0 Yazılım Güncelleme Tarihleri

Google I/O 2017 sonrasında, teknoloji devinin merakla beklenen yeni mobil işletim sistemi Android 8.0 beta sürüm olarak yayınlanmıştı. Android işletim sisteminin yeni amiral gemisi olacak olan Android O beta sürümü yayınlanır yayınlanmaz Google, hızlı bir şekilde yeni beta sürümlerini de yayına sürmüştü.

Gelişim süreci devam eden işletim sisteminin şimdilerde ise final sürümü konuşulmaya başlandı. Artık çok kısa bir süre içerisinde gelmesi beklenen Android 8.0 final sürümünün, hangi markalara ne zaman geleceği ise bir başka merak konusu. Öyle ki Android 8.0 final sürümünün yayınlanmasının ardından markalara geliş süreci, her zaman olduğu gibi zaman alacak. Peki LG modellerine ne zaman Android O sürümünün geldiğini göreceğiz?

LG Serileri için Android 8.0 Beklentisi

LG için Android 8.0 yayınlanma süresini anlamak için geçmişe bakmamız gerekiyor. LG’nin, Nexus serileri nedeniyle Google ile yakın ilişkiler içerisinde olduğunu biliyoruz. Bunu ilk olarak Android Nougat sürümünde gördük. Öyle ki Android 7.0 Nougat sürümüyle kutusundan çıkan ilk cihaz LG V20 serisi olmuştu. Google ile yakın ilişkileri nedeniyle LG V20 serisinde ilklerle gelen markanın, diğer modelleri de Android 7.0 Nougat güncellemeleri kısa sürede aldı.

O dönem amiral gemisi serisi olan LG G5 modeli için Android 7.0 Nougat güncellemesi, 91 gün sonra yayınlanmıştı. Samsung’un amiral gemisi serilerinin güncelleme aldığı dönemle hemen hemen aynı dönemde güncellemelere başlayan LG’nin, biraz daha geçmişe gidecek olursak Android 6.0 güncellemesinde de aynı yolu izlediğini görmüştük. Bu kez LG G4 serisi için 75 gün gibi bir sürede Android 6.0 serisi yayınlanmıştı.

Android 8.0 güncellemesinde ise yine benzer bir durum beklense de bu kez Samsung’un da devreye gireceği konuşuluyor. Güney Kore’de güncellemeleri ilk yayınlayan firma olmak isteyen Samsung’un da Android 8.0 güncelleme yarışını kızıştırması gündemde. Haliyle geçtiğimiz sürümlerden daha kısa süre içerisinde yeni güncellemeler LG serilerine gelebilir.

İlk beklentilere göre Android 8.0 yüklü olarak gelen ilk cihazlardan birisi de LG V30 modeli olacak. Fakat bu kez LG V30 serisinden önce Galaxy Note 8 modelinin de yeni sürüm ile gelebilme durumu var. Güncelleme olarak baktığımızdaysa yeni sürümü ilk alacak olan LG G6 modelinin, 2,5-3 ay gibi bir süre sonra yeni Android sürümüne güncelleneceğini düşünüyoruz.

Android 7.0 Nougat ile piyasaya sürülen LG V20 modelinin, LG G6 modelinden 1-2 ay sonra alacağı tahmin ediliyor. LG G5 modelinin ise LG G4 modeline uygulanan Android 7.0 Nougat takviminin aynısını yaşayacağı düşünülüyor. Android 7.0 Nougat ile güncelleme politikası son bulması beklenen LG G5’in yeni işletim sistemine kavuşması uzun zaman alacak.