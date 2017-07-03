LG Android 8.0 Yazılım Güncelleme Tarihleri

Google I/O 2017 sonrasında, teknoloji devinin merakla beklenen yeni mobil işletim sistemi Android 8.0 beta sürüm olarak yayınlanmıştı. Android işletim sisteminin yeni amiral gemisi olacak olan Android O beta sürümü yayınlanır yayınlanmaz Google, hızlı bir şekilde yeni beta sürümlerini de yayına sürmüştü.
Gelişim süreci devam eden işletim sisteminin şimdilerde ise final sürümü konuşulmaya başlandı. Artık çok kısa bir süre içerisinde gelmesi beklenen Android 8.0 final sürümünün, hangi markalara ne zaman geleceği ise bir başka merak konusu. Öyle ki Android 8.0 final sürümünün yayınlanmasının ardından markalara geliş süreci, her zaman olduğu gibi zaman alacak. Peki LG modellerine ne zaman Android O sürümünün geldiğini göreceğiz?
LG Serileri için Android 8.0 Beklentisi
LG için Android 8.0 yayınlanma süresini anlamak için geçmişe bakmamız gerekiyor. LG’nin, Nexus serileri nedeniyle Google ile yakın ilişkiler içerisinde olduğunu biliyoruz. Bunu ilk olarak Android Nougat sürümünde gördük. Öyle ki Android 7.0 Nougat sürümüyle kutusundan çıkan ilk cihaz LG V20 serisi olmuştu. Google ile yakın ilişkileri nedeniyle LG V20 serisinde ilklerle gelen markanın, diğer modelleri de Android 7.0 Nougat güncellemeleri kısa sürede aldı.
O dönem amiral gemisi serisi olan LG G5 modeli için Android 7.0 Nougat güncellemesi, 91 gün sonra yayınlanmıştı. Samsung’un amiral gemisi serilerinin güncelleme aldığı dönemle hemen hemen aynı dönemde güncellemelere başlayan LG’nin, biraz daha geçmişe gidecek olursak Android 6.0 güncellemesinde de aynı yolu izlediğini görmüştük. Bu kez LG G4 serisi için 75 gün gibi bir sürede Android 6.0 serisi yayınlanmıştı.
Android 8.0 güncellemesinde ise yine benzer bir durum beklense de bu kez Samsung’un da devreye gireceği konuşuluyor. Güney Kore’de güncellemeleri ilk yayınlayan firma olmak isteyen Samsung’un da Android 8.0 güncelleme yarışını kızıştırması gündemde. Haliyle geçtiğimiz sürümlerden daha kısa süre içerisinde yeni güncellemeler LG serilerine gelebilir.
İlk beklentilere göre Android 8.0 yüklü olarak gelen ilk cihazlardan birisi de LG V30 modeli olacak. Fakat bu kez LG V30 serisinden önce Galaxy Note 8 modelinin de yeni sürüm ile gelebilme durumu var. Güncelleme olarak baktığımızdaysa yeni sürümü ilk alacak olan LG G6 modelinin, 2,5-3 ay gibi bir süre sonra yeni Android sürümüne güncelleneceğini düşünüyoruz.
Android 7.0 Nougat ile piyasaya sürülen LG V20 modelinin, LG G6 modelinden 1-2 ay sonra alacağı tahmin ediliyor. LG G5 modelinin ise LG G4 modeline uygulanan Android 7.0 Nougat takviminin aynısını yaşayacağı düşünülüyor. Android 7.0 Nougat ile güncelleme politikası son bulması beklenen LG G5’in yeni işletim sistemine kavuşması uzun zaman alacak.
LG G5 SE modeline 8.0 gelir mi sizce
Evet gelecek.
G4 beat hic bir gunceleme yada rom yok mu bosa aldim teli
Admin lg g4 türkiye 7.0 guncellemesi ne zaman gelir şu anda en son kore de yayımlandı
Bu makalemizde belirttik. Detaylı bilgi için;
https://www.lgdestek.net/lg-g4-lg-v10-icin-android-7-guncellemesi-lg-tarafindan-onaylandi-32612/
Lg Stylus 2 telefon android 7.1 öncelikle alacak mı bendeki 7.O ayrıca andorid 8.0 desteği olacak mı ilerde şimdiden teşekkürler….
LG Stylus 2 ile ilgili henüz net bilgi bulunmamaktadır. En son Android 7.0 Nougat güncellemesi gelmiştir. LG’nin güncelleme politikasına göre 2 yıl güncelleme desteği sağlanır. Bu izlenimden yola çıkılarak Android 8.0 O alma ihtimali vardır.
K10 8.0 alırmı sizce
LG K10 2017 modeli 8.0 güncellemesini alacaktır lakin LG K10 2016 model için son güncelleme Android 7.0 olacaktır ve Android 8.0 gelmeyecektir.
LG V10 u çok severek aldim uzun zaman kullandim artik android ve LG ile yolumu ayirip iphone 7 plus aldim ios a her zaman soguk biri olarak ios u begendim.
Lg v10 aldım 5-6 aydır kullanıyorum.cihaz çok iyi ancak batarya illallah dedirtti. Böle işe lanet olsun dedik. Varmı bu batarya işini çözenler veya orjinal 4000mah batarya çıkacak diyenler?
LG v10 modeli, Android 7.0 Nougat güncellemesini aldıktan sonra kullanıcıları tarafından olumlu yönde yorumlar almayı başardı. LG V10 modelinizin batarya ömrü de bitmiş olabilir. Yeni batarya almak için mağazamızı ziyaret edebilirsiniz;
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V10 için android 8 bekleniyor mu
bir telefon alıyorsun sonra güncelleme desteği verilmiyor ben olsam bir daha almam eylül ekim nedir o zaman ne anlamı kalıyor
LG G5 o zaman seneye haziran temmuz gibi alır güncellemeyi ki o zamana kadar android 9 çıkmış olur.
G5 e sadece Nougat verdiler bi de 8 verip sonlandıracaklarmış bence 8 den sonra bi güncelleme daha verip sonlandırması gerekiyor Android işletim sisteminin de sıkıntısı bu
Android platformunda genellikle 2 güncelleme desteği sonrası güncelleme politikası sona erer. LG G5 için biz de 8.0 ve sonraki güncellemeyi almasını isteriz ancak düşünceler, 8.0’ın son güncelleme olacağını söylüyor.
G4 e android O gelecek ahanda görürsünüz LG telefon satmak istiyorsa çoğu modele vermek zorunda yoksa zaten en fazla 2 senede sadece kore de satar
G4 daha 7.0 i almadı diğerini alacak diyon
LG G4 8.0 güncellemesi alacak diye bir cümle kurmadık. Sadece LG’nin 6.0 Marshmallow politikası için LG G4 modelini örnek gösterdik. Aynı durumun LG V20 ve LG G6 için de olabileceğini vurguladık. LG G4, 7.0 Nougat güncellemesiyle güncelleme politikasını sona erdirecek.
.bence de 7 daha gelmedi kaldı ki 8 bence hayal
Lg g3 icin nougat guncellemesi olicakmi
Bir haberinizde lg g3 nougat guncellemesi denemesine girdigini yazmisdiniz
LG G3 ile ilgili Nougat testleri yapılmıştı lakin bu başarılı olmadı ve LG G3 için son olarak 6.0 verildi ve güncelleme politikası sona erdi.
Lg xcam 7 android ne zaman gelecek
LG X Cam modeli ile ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktadır. Tahmini olarak LG X Screen modelinden sonra güncellemeye kavuşacağı tahmin ediliyor.
Lg k8 android 7 gelmiyecek?
LG K8 modeli 7.0 Nougat güncellemesini alacak ancak tarih belli değil.
Şimdi bellimi
Henüz hiçbir tarih belirtilmedi.
LG G4 modellerini ne zaman nougat Android sürümü kavuşacak
LG G4 için belirtilen Android 7.0 Nougat güncelleme tarihi bilgisi aşağıda verilen linkte mevcuttur;
https://www.lgdestek.net/lg-g4-lg-v10-icin-android-7-guncellemesi-lg-tarafindan-onaylandi-32612/
G4 kullananlar olarak hala 7.0 bekliyoruz
Adamlar 8.0 hesabı yapıyor.
Aynen ya 😀
G4 e ne zaman 7.0 gelecek?
LG G4 için Android 7.0 Nougat güncelleme tarihi Eylül-Ekim ayları denilmektedir. Detaylı bilgi için;
https://www.lgdestek.net/lg-g4-lg-v10-icin-android-7-guncellemesi-lg-tarafindan-onaylandi-32612/