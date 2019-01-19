LG Android 9.0 Pie Güncellemesi Alacak Akıllı Telefonlar

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Yeni işletim sistemi Android 9.0 Pie ile ilgili çalışmalarını sürdüren Güney Koreli firma LG, yapmış olduğu resmi açıklamayla birlikte hangi akıllı telefon modellerine dağıtılacağını ve bu modellerin ne zaman güncellemeye kavuşacağını belirtti.

LG Android 9.0 Pie Alacak Akıllı Telefon Listesi

LG G7 ThinQ

LG V30 ThinQ

LG V30s ThinQ

LG V35 ThinQ

LG V40 ThinQ

LG G6

LG Q9

LG V20

LG Q8 (2018)

LG X5 (2018)

Firmanın açıklamış olduğu akıllı telefon modelleriyle ilgili güncelleme tarihleri de belli oldu. Kesin olmamakla birlikte belirli tarihler açıklayan firma, bu detayı yılın çeyreklerine göre verdi.

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LG G7 ThinQ ve LG V35 ThinQ

LG G7 ThinQ modeli için Android 9.0 Pie güncellemesini Güney Kore‘de başlatan firma, belirttiği güncelleme tarihine tüm LG G7 ThinQ modellerine 2019 yılının ilk çeyreğinde yeni işletim sistemi güncellemesini dağıtmış olacak. Ülkemiz için biraz geç güncelleme politikası uygulayan firmanın Türkiye modellerinde gecikme oluşturmayacağını düşünüyoruz.

Diğer model ise LG V35 ThinQ oluyor. Bu modelin ülkemizde olmaması biraz üzücü olsa da çoğu ülkede satışı gerçekleştirilen akıllı telefonun LG G7 ThinQ modelleri gibi yılın ilk çeyreğinde Android 9.0 Pie işletim sistemine kavuşacağı belirtiliyor.

LG V30 ThinQ, LG V30S ThinQ ve LG V40 ThinQ

LG G7 ThinQ ve LG V35 ThinQ modellerinden sonra 2019 yılının 2.çeyreğinde çalışmalarını 3 farklı modele yönlendirecek firma, LG V30 ThinQ, LG V30S ThinQ ve LG V40 ThinQ modelleri için Android 9.0 Pie güncellemesi vermeye çalışacak. Sızdırılan bilgileri paylaştığımız makalelerimizde LG V30 ThinQ ve LG V40 ThinQ modelleri için yeni işletim sisteminin Geekbench testi ortaya çıkmıştı.

Ülkemizde henüz bulunmayan LG V40 ThinQ amiral gemisinin bir an önce gelmesi birçok kişi tarafından istense de henüz giriş yapıp yapmayacağı belli değil.

LG G6, LG V20 ve LG Q8 (2018)

Geçtiğimiz günlerde LG G5 ile birlikte haberini yaptığımız LG V20 modelinin Android 9.0 Pie güncellemesini alması kullanıcıları oldukça sevindirecek. Her akıllı telefon gibi 2 sistem güncellemesi alması tahmin edilen LG V20 için Pie güncellemesini alamaması hayal kırıklığı olurdu.

Diğer iki model LG G6 ve LG Q8 (2018) de Android 9.0 Pie güncellemesinden nasibini alacak. Bu üç model için firma tarafından belirtilen tarih ise 2019 yılının 3.çeyreği oluyor. Umuyoruz ki LG G6 ve LG V20 akıllı telefonlarının ülkemiz modelleri için güncelleme gecikmesi bu işletim sistemi için de yaşanmaz.

LG Q9 ve LG X5 (2018)

Son iki model ise LG Q9 ile LG X5 (2018) oluyor. Yeni tanıtılan modeller için belirtilen tarih, 2019 yılının son çeyreği olmaktadır. Orta segmente hitap eden akıllı telefonların bir sonraki işletim sistemi Android Q ile ilgili önü açık olacak mı yoksa Android 9.0 Pie ile sona mı gelinecek bilinmiyor.

Listede yer alması beklenen akıllı telefonlardan akla ilk gelen LG Q6 oluyor. Güney Koreli firmanın satış yaptığı ülkelerdeki modellerine Android 8.1 Oreo veren firma, orta segmentte çok iyi satış istatistikleri yakalamasına rağmen Android 9.0 Pie güncelleme listesinde bulundurmuyor. Henüz kesin bir şey olmasa da gelecek günlerde LG Q6 ile ilgili güncelleme politikasının netlik kazanacağını tahmin ediyoruz.

Siz de yorumlarda hangi akıllı telefonun Android 9.0 Pie güncellemesini aldığını belirtebilirsiniz.