LG Artık Elektronik Fuarlarında Yeni Telefonlarını Tanıtmayacak

LG, yıllardır Samsung ile akıllı telefonlarını piyasa sunmadan önce Tüketici ve elektronik fuarlarında yeni modellerinin tanıtımını yapıyordu. LG’nin Başkan Yardımcısı Cho Sung-jin, şirkette önemli bir strateji değişikliği yaptığını açıkladı. Artık LG yeni amiral gemisi ve diğer akıllı telefon modellerini elektronik fuarlarında tanıtmayacak. LG, G ve V serilerinde yıllık programlarda artık telefon tanıtımı yapmayacak. Bunun yerine telefonları “ihtiyaç duyulduğunda” kullanıcı ile buluşturacak.

Bu duyuru öncesinde hepimiz ilkbaharda bir G serisi, sonbaharda ise V serisini beklemeyi beklemeye ve görmeye alışmıştık. Bu tanıtımlar ve lansmanlar, Samsung Galaxy S ve Note serisi akıllı telefonlar ile aynı zamanda yapılıyordu.

LG G7 Ne Zaman Tanıtılacak

Bu yeni strateji LG G7‘yi (henüz adı açıklanmış değil) etkileyecek mi belli değil. Aslında bu telefonun LG Pay ile birkaç ay içinde piyasaya çıkması bekleniyordu. Cho Sung-jin, şirketin daha uzun süre bu politikayı yürüteceğinin üzerini çizdi.

Bu hafta düzenlenen CES 2018 fuarında LG’nin orta sekmengt akıllı telefon serisi olan K Serinin tanıtılmasını bekliyorduk fakat tanıtım gerçekleşmedi. 2018 Model K Serisi akıllı telefonlar hakkında LG bir duyuru ve tanıtımda yayımlamadığı için telefon hakkında elimize net bilgiler ulaşmadı.

Önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan MWC 2018 Fuarı etkinliğine LG, büyük ihtimal G Serisi yeni akıllı telefonunu tanıtmayacak gibi duruyor.