LG Bildirim LED Işığı Ayarları Nasıl Yapılır?

LG, akıllı telefonlarında kullanılabilirliği arttırmak adına birçok özel sistem kullanmakta. LG’nin rakip firmalardan farklı olarak sunduğu tüm bu iyileştirmeler bir yana dursun, bununla beraber genel olarak akıllı telefonlarda, kullanımı bir hayli kolaylaştıran düzenlemelerde yine LG telefonlarında yer buluyor. Bu şekilde telefonlara eklenen özelliklerden birisi de bildirim ışığı sistemi. Telefon kilit ekranındayken mesaj geldiğini, arama geldiğini, kullandığınız uygulamalar ya da oyunlardan bildirim geldiğini anlamak için sunulan LG Bildirim Işığı, genel olarak birçok modelde ön kameranın yanında yer alan LED bildirim ışığı üzerinde kullanılıyor.

Standart kullanımda arama ve mesajları kaçırmama adına LG Bildirim Işığı, bir hayli kullanışlı olsa da toplantılar, sinema salonları ve benzeri alanlarda sürekli ışıklı uyarı tercih edilmeyebilir. Tabi ki LG bu durumda da kullanıcılara bildirim ışığını kapatma ayrıcalığı sunuyor. Peki LG Bildirim Işığı kapatma işlemi nasıl yapılır?

LG Bildirim Işığı Kapatma

Özelleştirilebilir bir ayar olarak karşımıza çıkan Bildirim Işığı sistemini kapatmak için yapacağımız işlemler neler? Bakalım.

Uygulama menüsünden “ ayarlar ” kısmına girmeniz gerekiyor.

” kısmına girmeniz gerekiyor. Ayarlar menüsünü açtıktan sonra ise “ ses ve bildirim ” kısmına girmeniz gerekiyor.

” kısmına girmeniz gerekiyor. Açılan menüden ise “ Bildirim LED ” sekmesine tıklamanız gerekiyor.

” sekmesine tıklamanız gerekiyor. Bildirim LED menüsü üzerinden belli ayarlamalar yapmanız mümkün. İsterseniz doğrudan bildirim özelliğini kapatabileceğiniz gibi, isterseniz de sadece belli bildirimlerde LG Bildirim Işığı gözükmesini sağlayabilirsiniz. Eğer LG Bildirim Işığı sistemini tamamen kapatmak isterseniz Bildirim LED menü çubuğunu kapalı konuma getirmeniz gerekiyor.

Bildirim Işığı Özelleştirme

Yazımızda da söz ettiğimiz gibi LG Bildirim Işığı sisteminde farklı bildirim türlerinde farklı ışık sistemi sunulabiliyor. Bu noktada bildirim ışıkları için sunulan renkler şöyle;

Gelen Çağrı Bildirim Işığı: Yeşil ışık

Cevapsız Çağrı ve Mesaj Bildirim Işığı : Yeşil Işık

: İnen Uygulamalar Bildirim Işığı : Mor , mavi arası bir renk.

: , arası bir renk. Şarj Olurken Bildirim Işığı: Kırımızı Işık

Bildirim Işığı sistemini tamamen kapatmak yerine istediğiniz bildirim bölümünü de kapatabilirsiniz. Örneğin gelen çağrı bildirim ışığını kapatmak için Bildirim LED sekmesinde içerisinde Gelen Çağrı kısmının karşısında yer alan tiki kaldırmanız yeterli olacaktır.