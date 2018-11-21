Her yıl gerçekleştirilen Black Friday özel gününe katılan firmalardan biri olan LG, bu özel güne mükemmel bir indirim sunuyor. Güney Koreli firmanın özel gün için yapmış olduğu duyuruda LG G7 ThinQ modeli sadece 7 TL’ye satılacak.

LG G7 ThinQ, Black Friday Gününe Özel 7 TL’ye Satışa Sunulacak

LG firmasının yapmış olduğu yeni etkinlikte Black Friday gününe özel LG G7 ThinQ modeli satılacak. Firma, düzenlemiş olduğu bu etkinlik kapsamında amiral gemisi model LG G7 ThinQ’yu sadece 7 TL’ye satacak. Kendi özel ismiyle G777 olarak anılan bu kampanyayla ilgili koşullar da belli oldu.Bla

LG G7 ThinQ Black Friday kampanyası, LG SmartWorld üzerinde geri sayıma girdi. Kaynak: Webtekno



Kampanya kapsamında şanslı 7 kişiye LG G7 ThinQ modeli sadece 7 TL’ye satılacak.