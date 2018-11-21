Her yıl gerçekleştirilen Black Friday özel gününe katılan firmalardan biri olan LG, bu özel güne mükemmel bir indirim sunuyor. Güney Koreli firmanın özel gün için yapmış olduğu duyuruda LG G7 ThinQ modeli sadece 7 TL’ye satılacak.
LG G7 ThinQ, Black Friday Gününe Özel 7 TL’ye Satışa Sunulacak
LG firmasının yapmış olduğu yeni etkinlikte Black Friday gününe özel LG G7 ThinQ modeli satılacak. Firma, düzenlemiş olduğu bu etkinlik kapsamında amiral gemisi model LG G7 ThinQ’yu sadece 7 TL’ye satacak. Kendi özel ismiyle G777 olarak anılan bu kampanyayla ilgili koşullar da belli oldu.Bla
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Kampanya kapsamında şanslı 7 kişiye LG G7 ThinQ modeli sadece 7 TL’ye satılacak.
Bu kampanyaya sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan kişiler katılabilir.
Kampanyadan 18 yaş ve üzeri vatandaşlar yararlanabilir.
7 TL’ye 7 adet LG G7 ThinQ modeli kampanyası 23 Kasım 2018 Cuma günü tarihinde başlayacak.
LG ile bağı olan kişiler bu kampanyaya katılamaz.
Aşağıda belirtilen saatlerde tam vaktinde sipariş verenler kampanyaya dahil olabilecek.
Kampanyanın detaylarının olduğu LG SmartWorld uygulamasında yer alan bilgilere göre 7 şanslı kişi, sadece 7 TL’ye LG G7 ThinQ sahibi olacak. Bu kişiler, sipariş verenlerin arasından rastgele seçilecek.
23 Kasım 2018 tarihinde başlayacak olan kampanya, belirli saatlerde gerçekleşecek. İlk şanslı kişi saat 10:00‘da 7 TL‘ye LG G7 ThinQ sahibi olacak. Bu kişiyi sırasıyla saat 12:00‘da, saat 14:00‘da, saat 16:00‘da, saat 18:00‘da, saat 20:00‘da ve saat 22:00‘da takip edecek. Kampanyanın şanslı kişisi olabilmek için bu saatlerde sipariş vermek çok önemli konuma geliyor.
Firmanın Black Friday gününe özel düzenlediği bu kampanya kendi taraflarınca Enflasyonla Topyekün Mücadele olarak adlandırılıyor.
Tüm ayrıntılar www.lgozelmusterim.com sitesinde bulunmaktadır