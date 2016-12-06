LG akıllı telefonlara son dönemlerde güncellemeler OTA üzerinden değilde bilgisayar üzerinden gelmeye başladı. Son gelen LG G5 Android 7.0 Nougat güncellemesi OTA üzerinden şimdilik güncellenemiyor, sadece bilgisayar üzerinden güncellenebiliyor. Bilgisayar üzerinden yapılan güncelleme işlemlerinde kullanıcılar bazı hatalar ile karşılaşıyor. Aslında bu hatalar çözülmeyecek hatalar değil.

Güncelleme Yaparken Hata Alıyorsanız!

Güncelleme indirilemiyor. ve [iptal] öğesine tıklayın ve tekrar deneyin. Hatası alıyorsanız aşağıdaki işlemleri sırası ile yapınız ve kontrol ediniz. Aşağıdaki anlatacağımız işlemler LG G4 ve üzeri modeller için geçerlidir.

LG Bridge uygulamasını bilgisayarınızdan Program ekle ve kaldır bölümünden kaldırınız. Buradan yeni LG Bridge DNS ayarlarınızı değiştiriniz. Bilgisayarınızdan ”Denetim Masası”nı açın, Ağ ve İnternet, Ağ ve paylaşım merkezi, Bağlantılar’dan kullanmış olduğunuz İnternet’in adına tıklayın. Açılan ekranda özelliklere tıklayın, ”İnternet protokol sürüm 4 (TCP/IPv4) üzerine bir kere tıklayın, daha sonra özellikler sekmesini tıklayın. ”Otomatik olarak İP al” seçiniz. Daha sonra aşağıdaki dns bölümünden ”Aşağıdaki DNS sunucu adresini kullanın” seçeneğini işaretleyin ve DNS bölümüne şunları yazınız, üste 8.8.8.8 / alta 8.8.4.4 yapıp kaydedin. Bu şekilde Google DNS adreslerini kullanmış olacaksınız. (hata devam ediyorsa aşağıdaki işleme geçiniz) LG USB sürücülerini güncelleyiniz. Buradan LG USB LG Bridge ile hata almaya devam ediyorsanız, LG Support Tool uygulamasını buradan indirip güncellemeleri denetleyin. Şimdiye kadar yaptığımız işlemler sonucu LG Bridge ve LG Mobile Support Tool uygulaması hatasız olarak güncelleyecektir.

Güncelleme Sonrası Alınan Hatalar!

Güncelleme işlemi bilgisayar üzerinden gerçekleştirildiğinde hata ile karşılaşma oranı OTA üzerinden yapılan güncellemelere göre daha az oluyor. Bunun için bizim tavsiyemiz güncellemelerinizi bilgisayar üzerinden yapmanız. Bilgisayar ile yapılan güncelleme işlemlerinde Android sürümünün tamamı bilgisayarınıza indirilir ve telefonunuza otomatik olarak yüklenir.

Telefon üzerinden yani OTA ile gelen güncellemeleri, telefonun güncelleme merkezinden yaparsanız Android yükseltmeleri hariç, versiyon güncellemerinin sadece yenilik içeren dosyalarını indirip telefonunuza kurar. Bu durumlarda Android sistem durduruldu hataları almanız muhtemel.

Böyle durumlarda karşılaştığınız da verilerinizin yedeğini alıp, telefona hard reset işlemi yapmanızı öneriyoruz. Hard reset işlemi yapmak için buradaki makalemizi okuyabilirsiniz. Bilgisayar üzerinden yapılan güncellemeler’de Hard reset işlemine gerek kalmıyor aslında. Yine’de 2 ayda bir gelen güncellemeler sonrası telefonu sıfırlamanız, işletim sistemizin iyi çalışması sağlayacaktır. Aynı zamanda biriken gereksiz, sistemi yoran dosyaların silinmesi telefon için sağlıklı olacaktır.

Aldığınız hataların çözümleri makalede yer almıyorsa bize ulaşırsanız, çözüm üretebiliriz.