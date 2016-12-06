LG akıllı telefonlara son dönemlerde güncellemeler OTA üzerinden değilde bilgisayar üzerinden gelmeye başladı. Son gelen LG G5 Android 7.0 Nougat güncellemesi OTA üzerinden şimdilik güncellenemiyor, sadece bilgisayar üzerinden güncellenebiliyor. Bilgisayar üzerinden yapılan güncelleme işlemlerinde kullanıcılar bazı hatalar ile karşılaşıyor. Aslında bu hatalar çözülmeyecek hatalar değil.

  Güncelleme Yaparken Hata Alıyorsanız!

  Güncelleme indirilemiyor. ve [iptal] öğesine tıklayın ve tekrar deneyin. Hatası alıyorsanız aşağıdaki işlemleri sırası ile yapınız ve kontrol ediniz. Aşağıdaki anlatacağımız işlemler LG G4 ve üzeri modeller için geçerlidir.

  1. LG Bridge uygulamasını bilgisayarınızdan Program ekle ve kaldır bölümünden kaldırınız. Buradan yeni LG Bridge uygulamasını bilgisayarınıza indirip kurunuz. Ve tekrar güncelleme işlemini başlayınız. (hata devam ediyorsa aşağıda ki adıma geçiniz.)
  2. DNS ayarlarınızı değiştiriniz. Bilgisayarınızdan ”Denetim Masası”nı açın, Ağ ve İnternet, Ağ ve paylaşım merkezi, Bağlantılar’dan kullanmış olduğunuz İnternet’in adına tıklayın. Açılan ekranda özelliklere tıklayın, ”İnternet protokol sürüm 4 (TCP/IPv4) üzerine bir kere tıklayın, daha sonra özellikler sekmesini tıklayın. ”Otomatik olarak İP al” seçiniz. Daha sonra aşağıdaki dns bölümünden ”Aşağıdaki DNS sunucu adresini kullanın” seçeneğini işaretleyin ve DNS bölümüne şunları yazınız, üste  8.8.8.8 / alta 8.8.4.4 yapıp kaydedin. Bu şekilde Google DNS adreslerini kullanmış olacaksınız. (hata devam ediyorsa aşağıdaki işleme geçiniz)
  3. LG USB sürücülerini güncelleyiniz. Buradan LG USB sürücülerini indirip kurunuz. (hata devam ediyorsa aşağıdaki işleme geçiniz.)
  4. LG Bridge ile hata almaya devam ediyorsanız, LG Support Tool uygulamasını buradan indirip güncellemeleri denetleyin. Şimdiye kadar yaptığımız işlemler sonucu LG Bridge ve LG Mobile Support Tool uygulaması hatasız olarak güncelleyecektir.

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  Güncelleme Sonrası Alınan Hatalar!

Güncelleme işlemi bilgisayar üzerinden gerçekleştirildiğinde hata ile karşılaşma oranı OTA üzerinden yapılan güncellemelere göre daha az oluyor. Bunun için bizim tavsiyemiz güncellemelerinizi bilgisayar üzerinden yapmanız. Bilgisayar ile yapılan güncelleme işlemlerinde Android sürümünün tamamı bilgisayarınıza indirilir ve telefonunuza otomatik olarak yüklenir.

Telefon üzerinden yani OTA ile gelen güncellemeleri, telefonun güncelleme merkezinden yaparsanız Android yükseltmeleri hariç, versiyon güncellemerinin sadece yenilik içeren dosyalarını indirip telefonunuza kurar. Bu durumlarda Android sistem durduruldu hataları almanız muhtemel.

Böyle durumlarda karşılaştığınız da verilerinizin yedeğini alıp, telefona hard reset işlemi yapmanızı öneriyoruz. Hard reset işlemi yapmak için buradaki makalemizi okuyabilirsiniz. Bilgisayar üzerinden yapılan güncellemeler’de Hard reset işlemine gerek kalmıyor aslında. Yine’de 2 ayda bir gelen güncellemeler sonrası telefonu sıfırlamanız, işletim sistemizin iyi çalışması sağlayacaktır. Aynı zamanda  biriken gereksiz, sistemi yoran dosyaların silinmesi telefon için sağlıklı olacaktır.

Aldığınız hataların çözümleri makalede yer almıyorsa bize ulaşırsanız, çözüm üretebiliriz.

  • Can çiçek

    Merbaha 2 guncelleme var yaziyordu guncelledim guncelleme tamamlandi yaziyordu ama degisen hic bisey yok hâla 2 guncelleme yaziyor

    • Telefon modeliniz ve model numaranızı yazarmısınız. En yüklü sürüm nedir? OTA üzerinden güncellemeleri test ettiniz mi?

      • Can çiçek

        Lg staylus 2 K520dy. Android surumu 6.0.1 .OTA uzerinde guncelleme gozukmuyor

      • K520dy için nougat güncellemesi yayımlandığı hakkında elimizde net bilgi bulunmuyor. Henüz o bölge için yayımlanmamış olabilir.

  • Tolga Bardak

    Merhaba LG V10 kullanıcısıyım telefonuma lg garantisinde yazılım yüklendi fakat mevcut yazılımından düşük bir versiyon ile telefon elime ulaştı telefonumdan güncellemeleri kontrol et dedimde mevcut os son sürümü kullanıyorsunuz diyor. Lg bridge kurdum 6.0 güncellemesini buldu fakat burdaki sorun da güncellemeyi kurarken hata veryior herhangi bir indirme yada hazırlık aşamasında değil en son yazılımı güncellerken hata veriyor ne yapabilirim.

  • ozan

    Merhaba LG G4 Stylus H540 telefonu Lg Bridge ile gücelleye basıyorum ama sürekli olarak bana “yazılım sürümü kontrol edilemiyor.tekrar deneyiniz” hatası veriyor.yarımcı olursanız çok sevinirim. şimdiden çok teşekkürler.

  • Can

    Lg g5 telefonum,var ne yaptıysam lg bridge programı üzerinden güncellemeyi yükleyemedim hata verip duruyor yok mu bunun kesin bir çözümü. Yardımcı olabilecek varsa yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar.

    • Ahmet Altay

      Valla hocam aynı sorun bende de var. Müşteri hizmetlerini aradım onlarda LG Bridge ile yap o çalışıyor deyip durdu. LG Bridge ile de denedim USB leri güncelledim DNS değiştirdim firewall ı kapattım bir işe yaramadı. LGh50TR android 6.0.1 de kaldı.

  • LG G5 H860 modeli v10m aldı ve Android 7.0 Nougat güncellemesi alması için hazırlandı. Bu ay sonuna kadar gelmesi bekleniyor.

  • ersin

    merhabalar ben lg g5 ile bridge üzerinde güncelleme sorgularken “yazılım sürümü kontrol edilemiyor tekrar deneyin” uyarısı geliyor ama imei orjinal 6 gun oldu alali acaba yeni versiyon oldugu için mi yukleyemiyorum

    • Ota üzerinden versiyon güncellemerini yapınız. Daha sonra lg bridgen ile 7 güncellemesini yapınız.

  • Gökhan Hotlu

    G4 cihazında LG Bridge ile güncellemeyi indiriyorum ama telefona yüklenme Sırasında telefon%47 LG Bridge %49 da iken kalıyor ne yapmam lazım.

  • Zekeriya Cirak

    Lg mobile support tool’da lg bridge ‘de olduğu gibi güncellemeyi buluyor fakat işleme başladıktan sonra Lg Mobile Support Tool upgrades unavailable on this phone. Check for upgrades available in Lg Bridge diyor fakat zaten LG Bridge ile güncelleme yapamadığımız için bu noktaya geldik. Konu ile alakalı yardımcı olabilir misiniz ?

    • Hangi telefonu kullanıyorsunuz? LG G5 modeline OTA yani telefon üzerinden Android 7.0 güncellemesi geldi.

  • mrhypr

    tüm dediklerinizi denedim fakat hala aynı hatayı alıyorum napabilirim yardımcı olur musunuz lütfen

  • mrhypr

    tüm söylediklerinizi yaptım fakat hala güncelleme indirelemiyor iptal öğesine tıklayın ve tekrar deneyin diyor.telefondan denediğimde ise güncellemeyi indirmiyor.ne yapmam lazım yardımcı olabilirseniz sevinirim

    • ufukilhan

      arkadaşım bende de öyle hata vardı sd kart hafızası dolu idi biraz yer açtıktan sonra bende o sorun düzeldi

  • Selim Alban

    merhabalar ben lg g5 ile bridge üzerinde güncelleme sorgularken “yazılım sürümü kontrol edilemiyor tekrar deneyin” uyarısı geliyor telefonun imei lini eğiştirdim ondan mıdır acaba başkasından da aynı sorun oluyor mu yardımcı olurmusunuz lütfen.

  • enes

    LG Bridge üzerinden güncelleme yaptım “2 güncelleme bulundu” dedi 2.3 gb yükledi telefon android 7.0 oldu ancak LG Bridge’de “güncellemeye devam et” yazısı vardı,herhalde 1 güncelleme daha yapacaktı ama indirmedi onu “telefonu tekrar takın” yazdı tekrar taktım güncelleme yine indirmedi bende güncellemeleri denetleye basıp aradım ama bulamadı,telefon 7.0 oldu ama aklım orada kaldı yarım yamalak mı yükledi acaba?

    • V20a surumu son surum. Baska gunceleme yok.

      • enes

        yazılım bilgilerinde 7.0 yazıyor ama hala 2 kasım olarak gözüküyor,2. güncelleme herhalde güvenlik yaması falandı,onu indirebilenler var ama bende inmedi. 2 güncelleme buldu birini indirdi sadece.

  • Erman

    %1 yazıp kalıyor 1 saat bekledim nafile ne yapmalıyım?

  • stylmz

    h860 için TR de v20 ne zaman geliyor. OTA zaten beklemiyorum yakın tarihte ama buraya ne zaman ulaşacak bridge üzerinden de olsa ??

  • Alper

    Merhaba Kerim bey
    G4 için bugün yokladım ama malesef 7.0 gelmemiş.Bu konuda bilgi rica edebikir miyim?
    Gelecek mi ve ne zaman gelecek?b

    • LG G4 için çok erken, Ocak sonu şubat ayı gibi gelebilir.

  • Osman

    6.0.1 de hala güncelleme yapmak istiyorum ama telefon en son sürümde diyor ama hala 6.0.1 de ne yapabilirim

    • Ahmet DİZDAR

      Güncellemeler genellikle ilk olarak LG Bridge programıyla beraber PC üzerinden veriliyor. Telefonunuzu PC’ye bağlayıp kontrol ediniz.

  • Berat İsmailoğlu

    Ota tarihi belli oldumu g5 in

    • Ahmet DİZDAR

      OTA tarihi henüz belli değil, bir bilgi bulunmamaktadır.

  • Seçkin Reçber

    merhaba hocam benimki lg g5 dual türcell mobil veri çıkmıyor internete giremiyorum sizde sorun varmı acaba

    • İthal telefon olduğu için İnternet ayarlarınızı manuel yapmanız gerekebiliyor. Buradan yardım alınız. https://www.lgdestek.net/mobil-veri-internet-acilmiyor-nasil-duzelir-29495.html

      • Seçkin Reçber

        Bu sorun sadece türkcell de var vodafone veya türk telekomda sıkıntı yok ne yaptıysam çözüm bulamadım internetten araştırdığımda bazı sitelerde türkcell desteklemediği bilgisine ulaştım konuşma ve sms sıkıntı yok sadece internete giremiyorum

  • Tüzüner

    Benim bilgisayar windows 7 ancak lg g5 cihazımı görmüyor. Lg sitesinden driverler dahil herşeyi indirip denedim ne yapsam bridge telefonumu gösteremedim.

    • LG Mobile Support tool ile denediniz mi?

      • Tüzüner

        Evet kurdum ama bridge yine görmedi

  • yusuf ergün

    Merhaba hocam benim telefonum LG g5 h860 Tayvan modeli ben honkong yazılımı atabilirmiyim bu konuda yardımcı olurmusunuz

    • Atacagınız yazilim yani stock rom, kullandığınız telefonun model numarasi ile ayni oldugu sürece atabilirsiniz.

      • yusuf ergün

        Hocam Hong Kong roma h860N romu benim çihaz sadece h860 bu şekilde h860N ın romu h860a atsam olurmu yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim

  • Semihcan Sarıçiçek

    Peki o zaman pc den güncelleme yaptığımızda bütün dosyayı indirdiği için hard reset atmamızı önerir misiniz?

    • PC Güncelleme sonrası hata alma ihtimali çok düşük, yine’de atmanızda fayda vardır.

      • Semihcan Sarıçiçek

        Peki saolun

  • Egemen Gülpınar

    lg g5 se modeli için güncelleme ne zaman gelecek hala cevap vermediniz biraz yardımcı olun…

    • Bazı bölgelerde güncelleme başladı Egemen, Kısa sürede gelmesini bekliyoruz.