LG Bridge Nedir? Nasıl Kullanılır?

LG Bridge Nedir?

LG Bridge bilgisayarımız ile LG mobil cihazlar (Telefon ve Tabletler ) arasında dosya ve veri yönetimi yapabildiğimiz bir uygulamadır.

LG Bridge Nasıl kullanılır?

LG AirDrive özelliğini kullanarak telefonunuz (tabletiniz) arasında kablosuz bağlantı kurup iki cihaz arasında dosya(resim, müzik vs.) alışverişinde bulunabilirsiniz. Bu uygulama bulut sistemi üzerinden çalışıyor yani bilgisayarınız ile aynı bölgede olmak zorunda değilsiniz sadece bilgisayarınızdan ve telefonunuzdan üyeliğinizi girmeniz yeterli olacaktır.

Telefonunuzda AirDrive girişini yandaki fotoda görüldüğü üzere Dosya yöneticinizden seçeneklere tıklayıp giriş işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İki taraftan da giriş işlemini gerçekleştirdiğinizde bilgisayarınızdan telefonun içindeki depolama ayğıtlarınıza erişebildiğiniz gibi telefonunuzdan da bilgisayarınızın içinde bulunan disklere erişim sağlayabilirsiniz. Mobil veri üzerinden de bu bağlantı gerçekleştirilebiliyor. İki cihaz arasında AirDrive bağlantısı yapılmış haldeki fotolar ise aşağıdaki gibidir.

LG Backup sekmesinden telefonunuzun yedeğini alabilirsiniz. Daha önceden alınmış yedeğinizi telefonunuza yükleyebilirsiniz. Bu işlemi kablolu olarak yapmamız gerekiyor.

Yazılım Güncelleme Son sekmemiz olan yazılım güncelleme ile 2015 ve sonrası LG cihazların güncellemesini LG Bridge uygulaması üzerinden yapabiliyoruz. Tek yapmamız gereken cihazımızı usb ile bilgisayara bağlayıp yazılımı güncelle diyoruz.

LG Bridge Uygulamasını Nasıl indirebilirim?

LG Birdge uygulamasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.