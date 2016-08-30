LG Bridge Nedir? Nasıl Kullanılır?

Yazar
murat karabag
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LG Bridge Nedir?

LG Bridge bilgisayarımız ile LG mobil cihazlar (Telefon ve Tabletler ) arasında dosya ve veri yönetimi yapabildiğimiz bir uygulamadır.

LG Bridge Nasıl kullanılır?

LG AirDrive özelliğini kullanarak telefonunuz (tabletiniz) arasında kablosuz bağlantı kurup iki cihaz arasında dosya(resim, müzik vs.) alışverişinde bulunabilirsiniz. Bu uygulama bulut sistemi üzerinden çalışıyor yani bilgisayarınız ile aynı bölgede olmak zorunda değilsiniz sadece bilgisayarınızdan ve telefonunuzdan üyeliğinizi girmeniz yeterli olacaktır.

AirDriveMobilTelefonunuzda AirDrive girişini yandaki fotoda görüldüğü üzere Dosya yöneticinizden seçeneklere tıklayıp giriş işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İki taraftan da giriş işlemini gerçekleştirdiğinizde bilgisayarınızdan telefonun içindeki depolama ayğıtlarınıza erişebildiğiniz gibi telefonunuzdan da bilgisayarınızın içinde bulunan disklere erişim sağlayabilirsiniz. Mobil veri üzerinden de bu bağlantı gerçekleştirilebiliyor. İki cihaz arasında AirDrive bağlantısı yapılmış haldeki fotolar ise aşağıdaki gibidir.

airdrive2airdrive3airdrive4

LG Backup sekmesinden telefonunuzun yedeğini alabilirsiniz. Daha önceden alınmış yedeğinizi telefonunuza yükleyebilirsiniz. Bu işlemi kablolu olarak yapmamız gerekiyor.

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Yazılım Güncelleme Son sekmemiz olan yazılım güncelleme ile 2015 ve sonrası LG cihazların güncellemesini LG Bridge uygulaması üzerinden yapabiliyoruz. Tek yapmamız gereken cihazımızı usb ile bilgisayara bağlayıp yazılımı güncelle diyoruz.

update

LG Bridge Uygulamasını Nasıl indirebilirim?

LG Birdge uygulamasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

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12 YORUMLAR

  7. v10 sahibiyim ve android güncellememi bir türlü yapamıyorum. Şu anda 5.1 yüklü telefonumda bridge ile yükleme aşamasında güncellenemedi tekrar deneyin hatası alıyorum sürekli olarak. Neden olabilir acaba ?

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