LG Bridge Nedir? Nasıl Kullanılır?

LG Bridge Nedir?
LG Bridge bilgisayarımız ile LG mobil cihazlar (Telefon ve Tabletler ) arasında dosya ve veri yönetimi yapabildiğimiz bir uygulamadır.
LG Bridge Nasıl kullanılır?
LG AirDrive özelliğini kullanarak telefonunuz (tabletiniz) arasında kablosuz bağlantı kurup iki cihaz arasında dosya(resim, müzik vs.) alışverişinde bulunabilirsiniz. Bu uygulama bulut sistemi üzerinden çalışıyor yani bilgisayarınız ile aynı bölgede olmak zorunda değilsiniz sadece bilgisayarınızdan ve telefonunuzdan üyeliğinizi girmeniz yeterli olacaktır.
Telefonunuzda AirDrive girişini yandaki fotoda görüldüğü üzere Dosya yöneticinizden seçeneklere tıklayıp giriş işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İki taraftan da giriş işlemini gerçekleştirdiğinizde bilgisayarınızdan telefonun içindeki depolama ayğıtlarınıza erişebildiğiniz gibi telefonunuzdan da bilgisayarınızın içinde bulunan disklere erişim sağlayabilirsiniz. Mobil veri üzerinden de bu bağlantı gerçekleştirilebiliyor. İki cihaz arasında AirDrive bağlantısı yapılmış haldeki fotolar ise aşağıdaki gibidir.
LG Backup sekmesinden telefonunuzun yedeğini alabilirsiniz. Daha önceden alınmış yedeğinizi telefonunuza yükleyebilirsiniz. Bu işlemi kablolu olarak yapmamız gerekiyor.
Yazılım Güncelleme Son sekmemiz olan yazılım güncelleme ile 2015 ve sonrası LG cihazların güncellemesini LG Bridge uygulaması üzerinden yapabiliyoruz. Tek yapmamız gereken cihazımızı usb ile bilgisayara bağlayıp yazılımı güncelle diyoruz.
LG Bridge Uygulamasını Nasıl indirebilirim?
LG Birdge uygulamasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
benim telefonumun serisi f500 lg bridge ile kdz dosyasıyla uğraşmadan yükseltebilirmiyim cevaplarsanız sevinirim.
LG Bridge programında güncelleme gözüküyorsa olur.
lg airdrive a bağlayamıyorum . wifi ile nasıl bağladınız tel uygulama yüklüyor muyuz?
tel im imeili?
şimdi şu kdz dosyasını indirdim ee nasıl yükliyicem lg bridge ile
LG Bridge programı ile KDZ yüklenmez. KDZ yüklemek için LG UP programını kullanmalısınız.
https://www.lgdestek.net/lg-up-ile-stock-rom-yukleme-21133/
yazılımı güncelle dediğimde güncelleme bulamıyor.
Güncellemeler IMEI numarasına göre dağıtıldığı için size daha dağıtım gerçekleşmemiştir.
Lg k10 lte sahibiyim aynı işlem k10lte dede oluyor mu??
Teşekkürler. Başka bir tavsiyesi olan var mı veya başka android yükseltme yolu bilen ?
v10 sahibiyim ve android güncellememi bir türlü yapamıyorum. Şu anda 5.1 yüklü telefonumda bridge ile yükleme aşamasında güncellenemedi tekrar deneyin hatası alıyorum sürekli olarak. Neden olabilir acaba ?
LG USB driverları yükleyin daha sonra tekrar deneyin ve telefonu MTP bağlamaya özen gösterin
Messengerden mesaj attım bi baksanız..arkadas olarak eklenemiyorsunuz bı mesaja bakın artık