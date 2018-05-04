LG: Çentikli Ekran Fikrini Apple’dan Önce Planladık!

Birçok teknoloji firması, akıllı telefon üretiminde yapmış olduğu çentikli ekran uyumuyla bunu bir akım haline getirmeyi başardı. Çentikli ekran, Huawei P20 ve P20 Pro, OnePlus 6, Vivo V9 ve LG G7 ThinQ modellerinde kullanıldı. Bu çentikli ekran yapısını ilk karşımıza getiren Apple firması olmuştu. Firma, yeni amirali iPhone X modeliyle bu yapıyı kullanarak akımın başlamasına neden olmuştu. Bununla ilgili LG firması açıklama yaptı ve açıklama Apple ile ilgili oldu.

LG, Çentikli Ekran Daha Önce Planladığını Söylüyor

Firmanın tanıtmış olduğu yeni amiral gemisi modeli G7 ThinQ ile çentikli ekran furyasına katıldığı görülüyor. Bununla ilgili yapılan açıklamada Apple firması da yer alıyor. Güney Koreli firma, yeni akıllı telefonunda sunduğu çentikli ekranı özelleştirilebilir halde kullanıcının eline bırakıyor. Bu özelliğiyle bir tık ön plana çıkan LG firmasının iddialarına göre çentikli ekranı daha önceden planladığı bilgileri yer alıyor. Bu açıklama, Güney Koreli firma için henüz yetmiyor ancak firmanın bir kanıt sunabileceği düşünceleri de yer alıyor. Zira iPhone X modeli Ekim 2017 zamanında tanıtılmıştı. Firmanın yeni amirali G7 ThinQ, 2 Mayıs 2018 tarihinde yapılan lansmanla tanıtıldı.

LG Mobil Bölüm Şefi Hwang Jeong-hwan, yapmış olduğu açıklamada “Biz, bu çentikli ekranı Apple firmasından daha önce planladık.” sözlerini sarf ediyor. Bu sözlere ek olarak G7 ThinQ modelinde yer alan çentikli ekran yapısının aynı zamanda özelleştirmeyle ikinci ekran konumuna getirilebildiği ve farklı kullanışı ile ön plana çıktığı öne sürülüyor.

Bu iddialarıyla Apple firmasına bir nevi gönderme yapan Güney Koreli firmanın Apple tarafından iddialara yanıt alıp almayacağı merak konusu oluyor. Bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Apple firmasının açıklamaları bekleniyor. Hwang Jeong-hwan, bu konuya ek olarak G7 ThinQ modelinin gimmicky AR tabanlı animasyonlu emojiyi içermediğini doğruluyor ve bu özelliğin yeni güncellemelerle birlikte ekleneceği vurgusunu yapıyor. Önümüzdeki günlerde iki firma arasındaki geçmesi muhtemel olan diyaloğu kısa sürede sitemizde sizlere sunacağız. Bu diyaloğa ek olarak Huawei veya OnePlus firmalarından bir açıklama gelip gelmeyeceği de bilinmediğinden çentikli ekranın bilmecesi kısa sürede gündeme oturabilir.