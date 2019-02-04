Elektronik üreticisi LG elektronik endüstrisinde, mobil cihazlarda ve diğer ekipmanlarda önde gelen yenilikleriyle ABD’deki Las Vegas’taki CES 2019’daki Tüketici Fuar’ında 140’dan fazla ödülün sahibi oldu.

Hem elektronik ekipman üretiminde hem de yenilikçi roll-up Tv üretiminde en iyi ödüllerin sahibi oldu. Devrim niteliğindeki LG imzası olan katlanabilir OLED TV modeli 65 inçlik modeliyle yoğun ilgi yaşandı. TV kategorisinde Engadget’in En iyi CES Ödülü’nü aldı.

Ayrıca, LG Soundbar ve LG ThinQ akıllı telefon, kendi kategorilerinde CES En İyi Yenilik Ödülleri ile Tüketici Teknolojileri Birliği CTA tarafından onurlandırıldı.

LG ev aletleri, ev eğlencesi ve mobil iletişim kategorilerinde CTA‘dan 17 CES İnovasyon Ödülüne ek olarak Engadget, TechRadar, Popular Mechanics, SlashGear, Review, Techlicious ve diğerlerinden büyük ödüller aldı.

LG’nin katlanabilir televizyonu bu yıl gösteriyi çaldı, 70’den fazla ödül kazandı ve saygın teknoloji medya yayınlarından onur aldı. LG gram ultra hafif dizüstü LG’nin 2019 line-up onlar da dahil yayınlardan önemli ödüllerle 2019 yılında hesaba katılması gereken bir güç olacağını şimdiden belli.