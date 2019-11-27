LG Chem, Endonezya’da Batarya Fabrikası Açacak

Akıllı telefon, tablet ve televizyon üretiminin yanı sıra en önemli batarya üreticilerinden biri olan firma, yeni bir kıtaya yatırım yapıyor. Güney Koreli firmanın bir kolu olan LG Chem, yeni girişimle Endonezya’da batarya fabrikası açmayı planlıyor.

LG Chem, Yeni Batarya Fabrikasını Açıyor

Güney Koreli LG Chem, Endonezya ülkesinde yapacağı yeni girişimle birlikte batarya fabrikası açmaya hazırlanıyor. Birçok teknolojik aletin üretimini yapan firmanın “batarya üreticisi” olması da pazarda büyük yer sahibi olduğunu kanıtlıyor.

Endonezya Sanayi Bakanı’nın yapmış olduğu açıklamayla birlikte Güney Koreli firmanın entegreli batarya üretimi için fabrika açacağını bildirdi. Her pazarda girişimde bulunmaya çalışan firmanın yaklaşık 2.5 milyar $ yatırım ile batarya fabrikasını kuracağı yabancı kaynaklarda belirtiliyor. Sadece batarya üretimi için kurulmayan fabrika sayesinde atık pillerin geri dönüşümü için de çalışmaların olacağı bilgiler arasında yer alıyor.

Bu fabrikayla birlikte firma, Endonezya ve çevresinde büyük bir alanda hakim olarak elektrikle çalışan araçlar için tedarikçi firma konumuna gelecek. Ayrıca üreteceği entegre bataryalar ile birçok firma için kaynak ve kendi akıllı telefon modelleri için de depo haline gelecek.

Firmanın bu bölgeyi seçmesinde en büyük rolü oynayan ise Endonezya oluyor. Endonezya ülkesi her ne kadar Avrupa’dan uzak olsa da Güneydoğu Asya bölgesinin en büyük ekonomisine sahip olmasıyla dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor. Güney Koreli ekibin buraya yatırım yapmasında en büyük rol, ülkenin ekonomik havuzu oluyor.