Çamaşır yıkama sürenizi artık yarıya indirebilirsiniz. Zamandan ve enerjiden tasarruf sağlayan LG çift hazneli çamaşır makinesinin özelliklerini inceledik. LG TWIN Wash ile iki ayrı çamaşırı 49 dakika gibi kısa bir sürede yıkayabilirsiniz.

En dikkat çekici özelliği iki tamburunun olması. Üst kısımda standart tambur mevcut, alt kısımda ek bir yıkama haznesi bulunuyor. Bu ek yıkama haznesine hassas çamaşırlarınızı koyabiliyorsunuz. Bu sayede aynı anda iki yıkama birlikte gerçekleşiyor. Böylece hem enerjiden tasarruf etmiş oluyorsunuz hem zamandan.

Yukarıda ve aşağıda olmak üzere iki farklı motor mevcuttur. Diyelim ki az çamaşırınız var ve tasarruf ederek yıkamak istiyorsunuz. LG Çift Hazneli çamaşır makinesinin alt kısmına kıyafetlerinizi koyarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ayrıca bebek kıyafetleri, çocuk giysileri, hassas çamaşırlarınız tam alt hazneye uygun olacaktır.

İkisininde programlanma ayarları farklı. Yani yukarıda 50 derecede çamaşır yıkarken, aşağı haznede 30 derecede yıkayabilirsiniz. Çok rahat kullanabileceğiniz dokunmatik ekran bulunuyor.

Geleneksel çamaşır makineleri gibi tek bir yıkama teknolojisi yok. Farklı hareket kabiliyeti sayesinde çamaşırınız içeride 6 farklı yönde hareket ediyor. Çamaşırlar birbirine dolaşmadan yıpranmadan çok daha başarılı bir şekilde yıkamış oluyorsunuz.

17 kg çamaşır yıkayabiliyor,

10 kg çamaşır kurutabiliyor,

Alt haznesi 3,5 kilo yıkamaya sahip.

10 yıl motor garantisi mevcut.

Daha az elektrik tüketimi, daha sessiz ve daha titreşimsiz…

İki yüksek verimli Inverter Direct Drive motor gürültüsüz bir şekilde çamaşır yıkama performansını artırıyor. Inverter DD teknolojisi daha az hareketli parçaya sahip olduğundan, daha az titreşim ve daha yüksek dayanıklılık kullanıcılar sunuyor. Üstelik, daha az enerji harcadığı için elektrik tüketimini azaltıyor.

Çamaşır makinasında kullanılan bir buhar sistemi mevcut. Buda makina kazanının sıcaklığını koruması anlamına geliyor. Sabit ısıda yıkanan çamaşırların %99 oranında mikroplardan arınıyor.

Yıkama ve Kurutma bir arada

Aslından aynı anda iki makine almış oluyorsunuz. Çünkü LG TWIN Wash çamaşırlarınızı kurutma özelliğine de sahip.

LG’nin hepsi bir arada yıkayıcı ve kurutucusu önde gelen cihaz teknolojisi sayesinde, evinizde yerden kazanıyorsunuz ve aileniz için daha fazla yer açabilirsiniz. EcoHybrid teknolojisi su tasarrufu sağlıyor veya kurutma süresini kısaltıyor. Yoğunlaşma için su kullanmayan Eko kurutma modunu veya tüm kurutma döngüsünü kısaltmak ve enerji maliyetlerini düşürmek için normal kurutma modunu seçmeniz gerekiyor.

Tek yönden su alımı yerine üç farklı yönden su alımı yapıyor. Çamaşırlarınızı makineye yıkamak için yerleştirirken ve kuruturken eğilmek zorunda değilsiniz. Sırt ve dizlerinizi daha az bükmek gibi, çamaşırlarınızı birçok yönden daha kolay bir şekilde yıkamanızı sağlar. Çamaşır makinesinin üst bölümü, çamaşırları doldurmak için daha ergonomiktir.

Makine ayarlarını yapmak içinde aynı cep telefonlarında olduğu gibi dokunmatik ekran mevcut. Makine hiçbir yerinde tuş çıkıntısı mevcut değil.

WiFi ile Akıllı Rahatlık

SmartThinQ teknolojisi, çamaşır makinenizi herhangi bir yerden ve istediğiniz zaman çalıştırmanıza veya izlemenize izin verir. Enerji tüketimini takip edebilirsiniz veya çamaşır makinesinin tüm ömrü boyunca yeni geliştirilen yıkama programları eklemek için Program İndir özelliğini kullanabilirsiniz.