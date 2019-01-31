Temizlik yaparken buharın gücünü yanında hissetmek isteyen kadınlar, LG elektrik süpürgesi ile yüksek konfora, minimum sessizliğe ve modern tasarıma kavuşuyor. LG Cord Zero elektrikli süpürge özellikleri her evde olması gereken tarzda.

LG Cord Zero Elektrik Süpürgesi Bakımı

Daha iyi temizlik yapabilmek için süpürme işleminden sonra clean filtrenizi yıkayarak temizlemeyi unutmayınız. Yılın belli dönemlerin de LG elektrik süpürgesi servisi elemanlarına bakım yaptırmak da ihmal edilmemesinde fayda var . Bu sayede süpürgenizden daha iyi verim alır, ekonomik kayıpların önüne geçer ve yüksek elektrik faturaları ödemek zorunda kalmazsınız.

Ayrıca özellikle süpürgelerde kullanılan hepa filtrelerin her yıl yenilenmesi, cihazınızın ömrünü uzatacaktır. Bakteri oluşumunu ve süpürgeden atılan tozların önüne geçecektir.

LG Elektrik Süpürgesi Özellikleri

Başlıca Özellikler

Kablosuz Süpürge

RoboSense – Kullanıcıyı Otomatik Takip Etme

Kompresör – Toz Sıkıştırma

80V Lityum-Ion Batarya

Akıllı Inverter Motor

Güçlü Emiş ve Akıllı Hareke

Güçlü & Etkili Temizlik ve Uzun Süre Dayanıklılık

LG Cord Zero kompakt boyutlarda yüksek verimlilik ve dayanıklılıkta maksimum performansı garantilemek için Smart Inverter Motor mevcut. Güçlü ve etkili bir kablosuz elektrikli süpürgedir. LG’nin bu motora 10 yıl garanti sunuyor.

PowerPack 80V

LG Chem tarafından sunulan Lityum-iyon batarya Cord Zero yenilikçi entegre PowerPack lityum-iyon bataryası sayesinde 200 watt emiş gücü ve 40 dakikaya kadar kesintisiz temizlik sağlıyor.

RoboSense

Otomatik Yer Algılama Teknolojisi gövde ve tutamaçta bulunan birbirine bağlı dört sensörü kullanarak 100cm uzaklığı düzenli olarak sabit tutuyor.

Aktif Takip Eden Tekerlek Teknolojisi tutamaç sensörleri ile etkileşerek kullanıcının hareketleriyle uyumlu olarak, zahmetsizce ve rahat bir şekilde kullanıcıyı otomatik takip eder.

Kullanım Önerileri