Temizlik yaparken buharın gücünü yanında hissetmek isteyen kadınlar, LG elektrik süpürgesi ile yüksek konfora, minimum sessizliğe ve modern tasarıma kavuşuyor. LG Cord Zero elektrikli süpürge özellikleri her evde olması gereken tarzda.
LG Cord Zero Elektrik Süpürgesi Bakımı
Daha iyi temizlik yapabilmek için süpürme işleminden sonra clean filtrenizi yıkayarak temizlemeyi unutmayınız. Yılın belli dönemlerin de LG elektrik süpürgesi servisi elemanlarına bakım yaptırmak da ihmal edilmemesinde fayda var . Bu sayede süpürgenizden daha iyi verim alır, ekonomik kayıpların önüne geçer ve yüksek elektrik faturaları ödemek zorunda kalmazsınız.
Ayrıca özellikle süpürgelerde kullanılan hepa filtrelerin her yıl yenilenmesi, cihazınızın ömrünü uzatacaktır. Bakteri oluşumunu ve süpürgeden atılan tozların önüne geçecektir.
LG Elektrik Süpürgesi Özellikleri
Başlıca Özellikler
- Kablosuz Süpürge
- RoboSense – Kullanıcıyı Otomatik Takip Etme
- Kompresör – Toz Sıkıştırma
- 80V Lityum-Ion Batarya
- Akıllı Inverter Motor
- Güçlü Emiş ve Akıllı Hareke
Güçlü & Etkili Temizlik ve Uzun Süre Dayanıklılık
LG Cord Zero kompakt boyutlarda yüksek verimlilik ve dayanıklılıkta maksimum performansı garantilemek için Smart Inverter Motor mevcut. Güçlü ve etkili bir kablosuz elektrikli süpürgedir. LG’nin bu motora 10 yıl garanti sunuyor.
PowerPack 80V
LG Chem tarafından sunulan Lityum-iyon batarya Cord Zero yenilikçi entegre PowerPack lityum-iyon bataryası sayesinde 200 watt emiş gücü ve 40 dakikaya kadar kesintisiz temizlik sağlıyor.
RoboSense
Otomatik Yer Algılama Teknolojisi gövde ve tutamaçta bulunan birbirine bağlı dört sensörü kullanarak 100cm uzaklığı düzenli olarak sabit tutuyor.
Aktif Takip Eden Tekerlek Teknolojisi tutamaç sensörleri ile etkileşerek kullanıcının hareketleriyle uyumlu olarak, zahmetsizce ve rahat bir şekilde kullanıcıyı otomatik takip eder.
Kullanım Önerileri
- Elektrik süpürgenizi kullanmadığınızda veya tertibatı temizlemeden önce elektrik bağlantıları kesilmelidir. Aksi takdirde elektrik çarpması veya yaralanmalara neden olabilir.
- Elektrik süpürgelerinizin emiş gücünün sürekli yüksek seviyede kalmasını sağlamak için toz haznesi ile motor arasındaki filtrelerin her ay çıkarılıp tüm parçalarının yıkanarak temizlenmesi ve kendiliğinden kuruduktan sonra süpürgeye takılıp öyle çalıştırılması önerilir. Aksi halde emiş gücünün düşmesi, bir süre sonra cihazın kendiliğinden kapanması gibi durumlar gerçekleşecektir. Ayrıca süpürgenin arkasında bulunan hepa filtrelerin her yıl düzenli olarak değiştirilmesi gerekmektedir.
- Elektrik süpürgesini, sigara veya sıcak kül gibi yanan veya dumanlı maddeleri çekmek için kullanılmamalıdır. Bu durum ölüm, yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
- Cihaz içerisine gazolin, benzin, tiner, propan gibi yanıcı ya da patlayıcı maddeler çekilmemelidir. Bu maddelerden gelecek pis kokulu gazlar, yangın tehlikesi veya patlamaya sebep olabilir.
- Islak ellerle elektrik süpürgesine dokunulmamalıdır.
- Makinenizi çekerken veya taşırken keskin kenar veya köşelerden kaçınılmalıdır.
- Sıcak yüzeylerden uzak tutulmalıdır.
- Suya maruz kalmışsa elektrik süpürgesini kullanılmamalıdır.
- Uygun voltaj değeri kullanılmalıdır. Uygun olmayan voltajın kullanımı motorun bozulmasına ve kullanıcının yaralanmasına neden olabilir.
- Tüm kontrol düğmelerini kapatınız.
- Hortum elektrik telleri içermektedir. Hasarlı, kesik veya delik olması durumunda hortum kullanılmamalıdır.