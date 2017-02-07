Bir sorun, bir arızadan dolayı telefonlarımızı servise göndermek durumunda kalıyoruz. Servis ile ilk kez tanışan arkadaşlarımız bazı servis terimleri hakkında bilgisi olmaya biliyor. Telefonunuzun servis’deki durumu hakkında verilen bilgilerin, hangi anlamlara geldiğini sizlere detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. Bir telefonun servis süreci nasıl işler, hangi aşamalardan geçer ve servisteki telefon ne zaman gelir gibi size yardımcı olacak bilgilere yer vereceğiz. Başlıca size anlatacağımız konular; DOA değişim bekliyor ne anlama gelir ve Swap işlem yapılmış cihaz ne demektir?

LG DOA Değişim Nedir?

Kullanıcıların sıklıkla servis takip forumlarında karşılaştıkları DOA değişim bekliyor nedir ve ne anlama gelir?

Servis’deki telefonunuza tedarikçi firma orijinal parça tedarik edemediği durumlarda DOA değişim kararı alır. DOA Değişim ”Dead on arrival” anlamına gelir. Türkçeye çevirdiğimizde bir anlam ifade etmese’de, Türkçe anlamı aslında şu şekilde ifade edilir. Telefonda fabrikasyon arıza tespit edildiğini ve parça tedarik edilemediğinden DOA değişim kararı alındığı anlamına gelir. Bir cihazın DOA değişim sürecine girmesi en az 20 iş gününü bulabilir veya bu sürek servislere göre farklılık gösterebilir.

DOA Değişim Şartları Nelerdir?

İlk 6 ay (180 gün) içerisinde donanımsal arızalarda değişim olur.

Bir parça ikinci defa arıza vermesi durumunda.

Yedek parçanın 20 iş günü içerisinde temin edilmemesi durumunda değişim olur.

LG yetkili servisi, cihazda bulunan arızayı kendi stoklarında temin etmeye çalışır. Servisin stoklarında bulunamayan yedek parçaları LG Merkeze bildirilir. LG Merkeze bildirilen yedek parça LG yetkili servisine göndermeye çalışır. Tedarikçi firma arızalı olan parçayı kısa süre içinde (20 iş günü) yetkili servise teslim edemediği durumda, servis’deki telefonunuz DOA kapsamında değişim beklemeye başlar.

20 iş gününü geçen servis durumlarında LG Merkez veya Teknik servis ile irtibata geçmenizi öneriyoruz.

DOA değişim bekleyen telefonlar, LG Merkez tarafından onay aldıktan sonra sıfır kapalı kutulu ürün yetkili servise ileterek telefonun servis işlemlerini tamamlanır. Daha önce sizinle paylaştığımız bir makalemizde ”Servis’deki Telefonlar LG G5 ile Değişiyor” şeklinde size bilgi vermiştik. Geçtiğimiz yaz yaşanan ”LG G4 Başlangıç Ekranında Kalıyor Açılmama Sorunu” nedeniyle tedarik edilemeyen LG G4 akıllı telefonların yerine uzun süre servis bekleyen kullanıcılara LG G5 modelini göndermişlerdi.

Tedarik edilemeyen veya üretimi bitmiş telefonların yerine LG kullanıcılarına bir üst model veya fatura bedeli karşılığı farklı bir model önerebiliyor. LG G3 modeli geçtiğimiz yaz aylarında parçaları tedarik edilememiş ve üretimden yeni telefon ülkemize gelmemişti. LG G3 akıllı telefonuna bir üst model olan LG G4 akıllı telefonu göndermişti.

Bazı durumlarda servis tamir edilemeyen telefonlara 20 iş günü süresini beklemeden kısa sürede merkezden değişim cihazı isteyebiliyor. Servis süreleri için kesin bir şey söyleyemeyiz ama tahmini bir süre söyleyebiliriz. DOA değişime girmiş ve onaylanmış telefonlarda servis süresi ortala 1 ay ile 45 gün arasında müşteriye teslim edilmektedir.

LG Swap İşlem Yapıldı Ne Demek?

Son bir kaç yıldır LG servislerinde çok nadirde olsa karşılaştığımız bir işlem. Bir telefona servis’de Swap işlem yapıldıysa şu anlama gelmektedir. Swap işlem DOA değişim ile hemen hemen aynı süreci takip eder. Gönderilen iki cihazda sıfır kapalı kutu orijinal üründür. Swap işlem görmüş telefonlar müşterinin kendi telefonundaki İMEİ numarasının yeni telefona işlenmesi anlamına gelir. LG bu işlemi uzun zamandır yapmıyor, fakat gelecek dönemlerde servis’deki telefonlara Swap değişim işlemi yapılabilir. Swap işlem sizi korkutmasın DOA değişim ile aynıdır Swap işlemi.

Online Servis Takibi

LG Değişim servisi hakkında detaylı bilgiyi 444 65 43 numaralı telefondan alabilirsiniz. İşlemlerin hızlanması için mutlaka görüşmenizi ve telefonun servis durumunu öğrenmenizi öneriyoruz. Bazı LG servisleri web sitelerinde online servis takibi imkanı sunuyor. Sizde aşağıdaki servislerden birisine telefonunuzu gönderdiyseniz online olarak telefonunuzun arıza ve servis durumunu takip edebilirsiniz.

Türkiye genelinde bulunan LG Teknik Servis adres ve numaralarına ”LG Müşteri Hizmetleri & LG Teknik Servis Numaraları” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.