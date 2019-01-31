24 Şubat’ta gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi, 2019’un en büyük mobil etkinliklerinden birisi olacağını biliyoruz. Birçok akıllı telefon üreticisi bu etkinlikte yeni piyasaya süreceği akıllı telefonlarını tanıtmak için hazırlanırken, LG cephesinde ise bambaşka bir hazırlık var. LG, ekrana dokunmadan çalıştırılabilen telefonu tanıtılabilir !

LG, 24 Şubat’ta gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi için bir tanıtım videosu yayınladı. Aşağıdaki videodan anlaşılacağı üzere LG, dokunmaya elveda diyerek temassız kontrol özelliğini tanıtacak gibi görünüyor.

LG’nin paylaştığı dokunmadan kontrolun nasıl mümkün olduğunu göstere videoyu izlemek için tıklayınız…

HANGİ CİHAZ İÇİN KULLANILACAĞI KESİN OLARAK BİLİNMİYOR…

Bu özelliğin hangi cihaz için kullanılacağı kesin olarak bilinmiyor ancak, LG’nin Kore bloğunda yayınlanan bir yazıda, “ekrana dokunmadan çalıştırılabilen” bir kullanıcı arayüzü ile yeni bir akıllı telefon tanıtacağı söyleniyor.