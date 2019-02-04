Elektrik araçlarına olan talep arttıkça, mutfak peyzajı da birçok değişiklik gösteriyor. LG Electronics, 31 Ocak‘ta LG Dios‘un elektrik serisinin satışlarının geçen yılın aynı ayında üç kat arttığını açıkladı. Teslimatlara kıyasla yaklaşık % 50 artış gösterdi.

Açıklanan sonuçlara göre şirket, 2018 yılında 54.4 milyar dolar seviyesinde gelir sağladı. Art arda ikinci kez 60 trilyonluk satışlara ulaştı.

LG Electronics, geçen Kasım ayından bu yana Gyeongsangnam-do’daki Changwon tesisinde, yalnızca işletime (B2B) ürünler üreten, ev içi kullanımı elektrikli ev aletleri üretmeye odaklanıyor. Geçtiğimiz yılın ekim ayında, SCHIRT’nin özel bir cam üreticisi olan Mirador camına dayanan, yüksek kaliteli bir endüksiyonlu elektrik serisi başlattı.

Yıllık karı

2.40 milyar dolar seviyesine ulaşan LG, karını Beyaz Eşya ve Ev Eğlence Sistemleri bölümlerinden elde ettiği rekor karlarla bir önceki yıla göre yaklaşık %10’luk bir artış gösterdi.

LG Electronics, geçen yılki Premium TV ve Beyaz Eşya sektörünün tanıtımı sayesinde kuruluşundan bu yana en yüksek işletme karını elde etti. Bununla birlikte, 4G’de akıllı telefon işi, durgun performans nedeniyle iki yıl içinde maalesef en kötü performansını yaşadı.

Bir LG yetkilisi, “Apple ve Samsung’u ve Çin’deki akıllı telefon üreticileri arasındaki rekabeti etkileyen küresel akıllı telefon pazarındaki durgunluk nedeniyle performans kötüleşti“ ,“stratejik akıllı telefon satışları için pazarlama maliyetleri arttı” açıklamasında bulundu.

LG Electronics, “Kurutucular, şekillendiriciler ve hava temizleyiciler gibi yeni büyüme ürünlerine yönelik pazar talebi, yerel ev aletleri pazarında artmaya devam edecek, ancak dış ticaret pazarındaki pazar oynaklığı, koruma ticaretinin artması ve döviz kurunun etkisiyle artacaktır” dedi.

Şirketin 2018 yılının dördüncü çeyreğinde elde edilen gelir ve üçüncü çeyrek sonuçlarına göre artış gösterdi. Ancak özellikle mobil ürünlerin satışlarındaki düşüklük nedeniyle 2017’nin son çeyreğine oranla yüzde 7 oranında bir düşüş yaşadı. Sonuç olarak, LG Electronics’in dördüncü çeyrek faaliyet geliri 67,1 milyon dolara geriledi.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü;

2018 yılında 17.17 milyar dolar elde ederek, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5’lik bir artışla şirket tarihinin en yüksek seviyesi olan 1.35 milyar dolar ile büyük bir işletme karının sahibi oldu. Şirketin 3.84 milyar dolar olan dördüncü çeyrek gelirleri Orta ve Güney Amerika’daki döviz kurlarındaki sıkıntılara ve Orta Doğu’daki siyasi belirsizliğe rağmen, Asya ve Avrupa’daki satışların sabit kalmasıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3’ten fazla arttı.

LG Ev Eğlence Sistemleri Bölümü, LG’nin Premium ürün serisi, 1.35 milyar dolar tutarında kar elde ederek, 14.37 milyar dolar tutarında gelir elde etti. Dördüncü çeyrekte 4.04 milyar dolar seviyesinde olan satışlar bir önceki yıla oranla %6 daha düşük olmasına rağmen mevsimsel talebe bağlı olarak bir önceki çeyreğe göre %23 daha yükseliş gösterdi.

LG Mobil İletişim Bölümü’nün satışları

2018’in son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre yüzde 16 oranında azalarak, 7.08 milyar dolar oldu. Bölümün tüm yılki işletme zararı 700.65 milyon dolara yükselmesine rağmen, mobil bölümün iş yapısı, daha iyi malzeme-maliyet kontrolleri ve şirketin platform modülerleştirme stratejisine dayanan genel verimlilik çalışmaları iyileşme gösterdi.

LG Araç Yedek Parçaları Bölümü, 2017 yılından bu yana yüzde %28 bir artış sağlayarak 3.80 milyar dolarlık bir satış rakamına ulaştı.

LG B2B Ürün Bölümü, 13 milyar dolar gelir, 148.8 milyon dolar kar elde etti. Birimin dördüncü çeyrekte 530.1 milyon dolar seviyesindeki cirosu önceki yılın aynı dönemine göre %11 düşerken, önceki çeyreğe göre %4 arttı. Dördüncü çeyrekte 13.2 milyon dolar seviyesinde olan işletme karı artan yatırımlardan, ithalat tarifelerinin etkilerinden, güneş panellerinin devam eden fiyat amortismanından etkilenmiş ve maliyet iyileştirmelerini etkilemişti. Buna rağmen LG, güneş enerjisi işletmeleri için hedef pazarları çeşitlendirerek, ABD güneş enerjisi fabrikasının çalışmasını yüksek seviyeye getirerek ve bilgi ekranı işi için yeni büyüme alanlarını hedefleyerek iş biriminde karlılığı artırmayı planlıyor.

İş yapısı iyileştirme, platform ve modülerleştirme stratejileri ve maliyet azaltma yoluyla devam ediyor. Ürün portföyü verimli çalışıyor ve ürün pazara olumlu yanıt veriyor. LG Electronics , istikrarlı ve sürekli satış sonrası desteği ile uzun süre güvenilir ve kullanılabilecek bir akıllı telefon markası oluşturmaya devam ediyor.