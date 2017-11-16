LG EXPOSURE İle En İyi Fotoğrafı Sen Tasarla LG G6 Kazan!

LG Her hafta yeni etkinlik ve yarışmalar düzenliyor. Bu ay yeni bir etkinlik ile karşımıza çıkan yeni yarışma ile bir kullanıcıya LG G6 hediye edecek. LG EXPOSURE fotoğraf düzenleme uygulaması ile en iyi fotoğraf sen hazırla ve LG G6 akıllı telefonu sen kazan. İki fotoğrafı birleştirip hayal gücünüzü ortaya çıkaran LG EXPOSURE fotoğraf uygulaması ile en etkileyici görseli hazırla teknoloji harikası LG G6’yı kazan.

LG Exposure ile Hayal Gücünü Konuştur

Yarışma, 16 Kasım 2017 – 21 Aralık 2017 tarihleri arasında LG Exposure uygulamasını kullanarak en farklı görseli hazırlayan katılımcılar arasından seçilecektir.

Kazananlar 25 Aralık 2017’de LG sosyal medya hesaplarırın’dan açıklanacaktır.



• Yarışma boyunca 1 adet LG G6 ürünü hediye edilecektir. Hediye kazanmak için verilen görevleri yerine getirmek en farklı görseli hazırlayarak paylaşmak gerekmektedir. Yapmanız gereken tek şey, Google Play Store ya da Apple Store’dan LG Exposure uygulamasını indirmek ve ardından en harika görsel içeriğini hazırlayarak #lgexposure etiketi ile instagram hesabından paylaşmak. Hediye kazananlar aşağıda yer alan jüri tarafından seçilecektir:



– Burak Karacan – Ajans Proje Yöneticisi

– Gül Çabı – LG Marka Pazarlama Direktörü

– Erkan Terzi – LG Dijital Pazarlama Müdürü



• Kazanılan hediye değiştirilemez veya nakite dönüştürülemez.



• Hediye kazanan katılımcıların hediyeleri yarışma bitiminden sonra iki hafta içerisinde adreslerine kargolanacaktır.



• LG Electronics Ticaret A.Ş.’in kampanya şartlarını değiştirme, yarışmayı durdurma, sona erdirme ve süresini değiştirmehakkı saklıdır.



• Kullanıcılar, LG Electronics Ticaret A.Ş.’ye açıkladıkları içeriklerin yasaların izin verdiği her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda LG Electronics’in münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

LG Exposure uygulamasını buradan indirebilirsiniz.