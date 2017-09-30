LG, Eylül Ayı Güvenlik Güncellemesi Alacak Modelleri Açıkladı

LG Mobile Security düzenli olarak her ay yeni güvenlik güncellemeleri yayımlıyor. Eylül ayı güvenlik güncellemesi alacak modellerini liste halinde açıkladı. Eylül ayı güvenlik güncellemesi alacak modeller arasında LG G4 modeli bulunmuyor. Ekim ayı itibari ile LG G4 için Android 7.0 güncellemesini bekliyorduk. Muhtemelen önümüzdeki ay güvenlik bülteninde LG G4 modelini görebiliriz.

LG Mobile Security Eylül Ayı Güvenlik Güncellemesi

LG güvenlik güncellemeleri, Google tarafından yayınlanan tüm güvenlik yamalarını ve LG’ye özel güvenlik sorunları için yamaları içerecektir. LG, tüm kullanıcıların cihazlarını en yeni SW’a güncellemelerini önerir. Tüm SW güncellemeleri, piyasaya çıktığında mevcut tüm güvenlik düzeltme eklerini içerir.

LG Eylül Ayı Güvenlik Güncellemesi Alacak Modelleri:

LG V10

LG V20

LG G5

LG G6

LG Q6

LG Q8

X Serisi (X300, X400, X500, X cam )

LG bu ay yayımladığı bültende sadece amiral gemisi telefonlarına yer verilmiş. Burada şuna dikkat çekmek istiyoruz. LG sadece ön plana çıkan son iki yılda satışa sunduğu amiral gemisi modellerini listelemiş. 2017 yılında satışa sunulan K serisi 2017 modelleri ve Stylus 3 modellerine yer verilmemiş. Bu durumda bu cihazlar için güvenlik ve iyileştirme güncellemeleri almayacak anlamına gelmez. Sadece Eylül ayı güvenlik düzeltmelerini almayacak anlamına gelir. LG G4 kullanıcı içinde aynı şeyleri düşünüyoruz. LG sadece amiral gemisi modellerine yer vermesi diğer modellere vermeyecek anlamını taşımıyor. Bazı haber sitelerinde LG G4 modeli için güvenlik güncellemesine son verdiği yazılıyor. Bunu kesin olarak LG’den resmi bir açıklama yapmadan bilemeyiz. Sadece Eylül ayı listesinde yer almadığını görüyoruz.

LG Mobile Security listesinde eylül ayında güvenlik güncellemesi alacak modeller bulunuyor. Güncelleme desteğini kestiği modellere yer verilmemiş. LG güvenlik güncellemesi detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. https://lgsecurity.lge.com/security_updates.html

LG Mobile Security güvenlik sayfasında şöyle bir açıklamaya yer vermiş. ”Bölgelere ve operatörler, güncellemeler aylık, üç aylık veya düzensiz olarak yayınlanabilir. LG, listeyi genişletmeyi planlıyor.”