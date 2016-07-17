LG Flash Tool 2016 Çıktı!

LG akıllı telefonlar için vazgeçilmez bir program haline gelen LG Flash Tool, genellikle LG G2 ve LG G3 telefon kullananlar için bir ideal kaynak haline geldi. ROOT ile ilgili bir çok iş yapan kullanıcı bu program ile ROOT denilen cihazı garanti dışı bırakan şeyden kurtuldu. Çoğu zaman bizim kurtarıcımız olmuştur.

Telefonumuz soft brick olduğu zaman veya güncellemenin telefona gelmesini beklemek yerine bize hızlıca “kdz” yardımıyla yeni güncellemeleri kullanmamızı sağlayan bir program olan LG Flash Tool için güncelleme yayınlandı. Birkaç geliştirici tarafından yapılan bu güncelleme LG Flash Tool‘un 2014 sürümü kullanmasına karşın hırslanarak yapılan bir program olmuş.

2014 sürümlü versiyonu megalock.dll cracklenerek yapıldı ve bu programı kullananların çoğu 2 yıldır bunu kullanıyor. Bu araç sayesinde isteyen herkes LG cihazına kolayca stock rom atıp, yazılımını bozduğu cihazı sıfırlayabiliyordu. İşte 1-2 senedir hiç güncellenmeyen Flash Tool‘un yeni sürümü çıkmış: Teknik servis login ekranı hacklenmiş ve LG G5‘e uyumlu hale getirilmiş…

LG Flash Tool 2016 indirme linki;

http://downloads.codefi.re/autoprime/LG/LG_G5/LGFlash/Setup_LGFlashTool_2.0.1.6-ieatacid.zip

LG Flash Tool 2016 Alternatif linki;

https://mega.nz/#!qdATRIRC!g926R6P4WCyVetDknwRgxR4wMyfBl4PDZoxjjZIvDok

LG G5 Modelleri İçin DLL Dosyaları linki;

http://downloads.codefi.re/autoprime/LG/LG_G5/LGFlash

Birçok LG modelinin LG Flash Tool‘da kullanılması için gerekli KDZ dosyaları;

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ANmGSVJo1_5x5urQvTfyfrIc7smiL6yrFDNZ4Ao_pfs/edit#gid=1166065548

LG G5 için LG UP indirme linki;

http://downloads.codefi.re/autoprime/LG/LG_G5/LGUP/

(Deneyimi olmayanların bu tür programları kullanmamalarını öneriyoruz. Kullanmak isteyen kişiler sorumlulukları kendi üstlerine almış olmaktadırlar. Başınıza gelebilecek her türlü olaydan sorumlu değiliz.)