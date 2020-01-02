LG FM Radyo Uygulaması İndir [APK]

TRT bandrol vergisiyle ülkemize giriş yapan akıllı telefonlarda yer alan radyo uygulaması 2018 yılında son bulmuştu. Bu üzücü haberle birçok akıllı telefon, artık radyo uygulaması olmadan ülkemize giriş yapıyor. Bununla ilgili olarak araştırmalarım sonucu LG FM Radyo uygulamasının APK dosyasını buldum.

LG FM Radyo Uygulaması

Yapmış olduğum araştırmalarda LG V50 ThinQ için olduğu için belirtilse de yorumlarda LG G7+ ThinQ ve LG G8 ThinQ gibi modellerde de çalıştığı söyleniyor. Herhangi bir root ya da bootloader işlemi gerektirmeden direkt “indir ve yükle” mantığıyla çalışan uygulamanın dosyasını sizler için paylaşacağım. Diğer akıllı telefon modelleriyle ilgili olarak çalışıp çalışmadığı bilinmiyor. Uygulamayı indirip deneyerek yorumlar kısmında bizlere deneyimlerinizi aktarabilirsiniz.

Çalıştığı bilinen akıllı telefon modelleri;

LG V50 ThinQ

LG G7+ ThinQ

LG G8 ThinQ

3 modelin üzerinde çalışması sebebi işletim sistemi de olabilir. 3 akıllı telefon modeli de Android 9.0 Pie üzerinde çalışıyor. Uygulamayı deneyenler, deneyimlerini yorumlarda akıllı telefon modelini ve hangi işletim sistemi yüklü olduğunu belirterek bizlere yardımcı olabilir.

Aşağıdaki ortada bulunan bağlantıya tıklayarak APK dosyasını telefonunuza indirebilir ve yükleyebilirsiniz. İndirdikten sonra “Yükle” butonu çalışmıyorsa bu sorunla ilgili olarak buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

LG FM Radyo APK Uygulaması İndir

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