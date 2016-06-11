LG‘nin kavisli akıllı telefonu LG G Flex 2 Android 6.0.1 güncellemesi uzun bir sürenin ardından Güney Kore’de dağıtılmaya başladı. 2015 yılının ilk aylarında piyasaya sürülen ve Android 5.0 Lolipop yazılımı ile çıkış yapan LG G Flex 2 ilk kapsamlı yazılım güncellemesini çok geç de olsa almaya başladı.

Şuan ülkemizde ki akıllı telefonlarda Android 5.1 yazılımı kullanlıyor. Kısa bir süre içinde Türkiye’de de Android 6.0.1 yazılımı yayımlanması bekleniyor.

G Flex 2’yi Android yazılımının en güncel sürümüne yükselten güncelleme ilk olarak Güney Kore’de dağıtıma sunuldu.  LG PC Suite ve OTA üzerinden yayınlanan güncellemenin kısa süre içerisinde dünya geneline yayımlanacağını söyleyebiliriz.

 

Lg g flex 2 android 6.0.1 yazılım güncellemesi başladı.
Lg g flex 2 android 6.0.1 yazılım güncellemesi başladı.

LG G Flex 2 Android 6.0.1 Güncellemesi ile Gelen Yenilikler

Android 6.0.1 güncellemesi LG G Flex 2’i daha güncel bir LG UX kullanıcı arayüzüne kavuşturuyor. Güncelleme sonrası telefonda uygulama izinlerini yönetmek artık mümkün. Güncelleme kapsamında yer alan diğer yenikler ise Doze modu sayesine geliştirilen pil ömrü, güvenlik gelişmeleri ve performans iyileştirmeleri şeklinde.

Android 6.0.1 yazılımının ile gelen bir diger yenilik, yeni emoji paketinin olması.

android 6.0.1 emoji

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  • Kader Zeyrek

    Merhabalar bu g flex 2 ye ne zaman andiroid 6 gelecek tr modeline?

    • LG G Flex 2 için güncelleme uzun zaman önce yayımlandı. Bilgisayarınıza LG Bridge programı indirip güncellemeyi kontrol ediniz.

  • Cahit

    Kardesim boyle bir rezillik olmaz olursada turkiyede olur lanet olsun lg

  • bülent

    yazılım güncellemesi istiyor güncellendiğinde ise donuyor bilgisi olan varmı ?

  • Kerim Onaylar
  • Erhan

    Malesef boşa hefeslenmeyelim çünkü gelen güncellemeler Operatörlere gelmiş kaldı ki Türkiye ye zor gelir.

  • Ayhan kaçak

    Telefon da kapanma gibi bir durum mevcut. Acana kadar yarim saat uğraşıyorum pek hoş değil bu. Üründen memnunum fakat yorumlarda yazılan şikayetleri gözardı etmemek lazım

  • guven yildirim

    gelecek gelecek gelmez olsun be samsung 4-5 sene onceki modeline android6 yi vereli 1 sene olacak nerdeyse lg hala bekliyor bu mu buyuk şirket.

  • Lg 3 telim android 6 güncellemesi bekliyoruz halen kaç ay önce gelecek dediler ama hala ses yok😡😡😡

  • Bulgen

    Surekli kapanip aciliyor acaba guncelleme mi gelecek yoksa benimki mi kafayi yedi?

    • Ahmet Dizdar

      Şarjdayken aynı durum olmuyorsa sorun bataryadadır, servise verin batarya değişimi yapılsın.

  • h

    Bana da aynı şekilde soylendi. Böyle bir güncelleme görmüyorlarmış. Pişmanım gerçekten. Üvey evlat gibiyiz lg nin.bu modele şu bile vermeyiz diyolar sanki.

  • Ikr

    Lg sen kaybettin 1 hafta içinde güncelleme gelmezse birdaha lg almak aldırmak yok aga

  • Sener Altier

    Millet marshmallowu eskitti biz daha g flex2 ye 6.0 gelecek diye bekliyoz. Hayir yani guney korede 1.5 ay once yayimlanan guncelleme niye bu kadar gecikiyor. Lgye yakismiyor. Android 7 cikti cikacak biz daha 5.1 deyiz Lg g flex 2 ara model oldugundanmi arka plana itiliyor ayip ya.

    • SARPER SARIDAL

      Selamlar ,
      Ben dün lg ile irtibata geçtim. Dedikleri cevap : Şu anda hali hazırda bu konu ile ilgili bir Türkiye’de bir güncelleme planımız yok. Ekiplere ilettik. Değerlendirsinler. Sanki : ” O da ne? LG Flex 2 mi ? Ne güncellemesi? ” gibi yanıtladılar. Mail adresini verene yanıtı yollarım. Her neyse bunları geçelim. gsmarena’da forumlara bakarsanız ayın 18 inde İngiltere , Almanya vb. bir çok ülkede güncellemenin pc suite üzerinden geldiğini söylüyor ben dün denedim yine yok. Zaten planda yokmuş ?! En sonunda gidip manuel yüklemek durumunda kalacağız sanırım.

  • feridun

    Gercekten lg gibi bir marka bi guncelleme yollamadi birdaha kullanmam htc ara modeline bile surekli guncelleme yolluyor ayip lg nin bu yaptigi para veriyoruz buna biraz arkasinda durun markanizin

  • hüseyin kaplan

    Bu güncellemenin hala gelmemiş olması artık gerçekten ayip. Aynı segmentteki birçok telefona g3lei biz hala bekliyoruz. G flex 2 den memnunum fakat güncelleme için bukadar beklemek pişman ediyo insanı aldigina. Bir an önce gelsin istiyoruz artık.

  • Burhan

    Lg den aldigim ürünler
    Lg 42la860v
    Lg 4x hd gsm
    Lg g2 iki adet
    Lg g flex 2
    Ama lg den çok özür diliyorum. Ürünlerinin bu kadar arkasinda durmamalarina rağmen israrla lg aldigim icin ve etrafima aldirdigim icin. Adroid yeni sürüm cikacak biz hala 6 ui bekliyoruz. Ne kadar komik

    • Osman udgu

      Ulkemize kisa zamanda gelecek mis 6 ay sonra gelir o guncelleme lg sattigi telefonun arkasinda durmayan bi firma aldigima bin pisman oldum