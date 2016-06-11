LG‘nin kavisli akıllı telefonu LG G Flex 2 Android 6.0.1 güncellemesi uzun bir sürenin ardından Güney Kore’de dağıtılmaya başladı. 2015 yılının ilk aylarında piyasaya sürülen ve Android 5.0 Lolipop yazılımı ile çıkış yapan LG G Flex 2 ilk kapsamlı yazılım güncellemesini çok geç de olsa almaya başladı.

Şuan ülkemizde ki akıllı telefonlarda Android 5.1 yazılımı kullanlıyor. Kısa bir süre içinde Türkiye’de de Android 6.0.1 yazılımı yayımlanması bekleniyor.

G Flex 2’yi Android yazılımının en güncel sürümüne yükselten güncelleme ilk olarak Güney Kore’de dağıtıma sunuldu. LG PC Suite ve OTA üzerinden yayınlanan güncellemenin kısa süre içerisinde dünya geneline yayımlanacağını söyleyebiliriz.

LG G Flex 2 Android 6.0.1 Güncellemesi ile Gelen Yenilikler

Android 6.0.1 güncellemesi LG G Flex 2’i daha güncel bir LG UX kullanıcı arayüzüne kavuşturuyor. Güncelleme sonrası telefonda uygulama izinlerini yönetmek artık mümkün. Güncelleme kapsamında yer alan diğer yenikler ise Doze modu sayesine geliştirilen pil ömrü, güvenlik gelişmeleri ve performans iyileştirmeleri şeklinde.

Android 6.0.1 yazılımının ile gelen bir diger yenilik, yeni emoji paketinin olması.