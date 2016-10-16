LG G Flex 2 H955 avrupa medeli için Android 6.0.1 Marshmallow güncellemesi geçtiğimiz gün yayımlandı. İlgili makaleye buradan ulaşabilirsiniz. LG, H955TR modelleri için henüz bir güncelleme yayımlanmadı. TR güncellemesini beklemek istemiyorsanız LG G Flex 2 Android 6.0.1 Marshmallow Yükleme Rehberi ile telefonunuzu güncelleme yapabilirsiniz.

Türkiye güncellemesi için henüz tarih verilmese de bu yıl içinde gelmesini bekliyoruz. LG G Flex 2’nize Marshmallow güncellemesini yüklemek için aşağıdaki talimatları takip edebilirsiniz.

LG G Flex 2 Android 6.0.1 Marshmallow Yükleme Rehberi

Yükleme işlemine başlamadan önce bazı indirmeler yapmanız gerekmekte.

  1. LG G Flex 2 H955 KDZ dosyası: V20c
  2. Bilgisayarınıza LG Mobile Support Tool programını ve telefonunuzun USB Driverlarını yükleyin:
    LG Mobile Support Tool Üzerinden LG USB Driver Yükleme
  3. Flashtool programını bu adresten bilgisayarınıza indirin ve herhangi bir klasöre çıkartın: LG Flashtool

Artık Android 6.0.1 Marshmallow Yükleme işlemine başlayabilirsiniz.

Öncelikle telefonunuzu kapatıp ses açma tuşuna basılı tutarak bilgisayarınıza bağlayın. Telefon ekranına “Download Mode” yazısı gelmelidir. Eğer ses açma işe yaramadıysa aynı işlemi ses kısma tuşuyla deneyin.

  1. LG Flashtool programını açın ve aşağıdaki fotoğraftaki gibi ayarlayın.
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  1. “Select KDZ file” kısmının yanındaki klasör simgesine tıklayın ve indirdiğiniz .kdz dosyasını bulup “Aç” butonuna tıklayın. LG Flashtool programı alttaki fotoğraftaki gibi olacaktır.
    res2Şimdi bir seçim yapmalısınız “Normal Flash” mı yoksa “CSE Flash” mı? Aralarındaki fark şudur: “Normal Flash” telefonunuzdaki hiçbir veriyi silmez sadece sistem yükseltmesi yapar, “CSE Flash” ise telefonunuzdaki tüm dosyaları silerek temiz bir kurulum yapar. Eğer Android sürümünüzü düşürecekseniz kesinlikle “CSE Flash” yapmalısınız ama eğer Android sürümünüzü yükseltme işlemi yapacaksanız “Normal Flash” seçeneğini kullanabilirsiniz. Tavsiyemiz temiz bir kurulum için CSE Flash’tır.
  1. Karşınıza gelen bu ekrandan sadece “START” butonuna tıklayın.
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  1. Son olarak gelecek olan bu ekrandan da hiçbir değişiklik yapmadan “OK” butonuna tıklayın.
    res4“OK” butonuna tıkladıktan sonra bilgisayarınızda LG Mobile Suppot Tool uygulaması otomatik olarak açılacak ve yüklemeniz LG Mobile Support Tool’dan başlayacaktır. LG Mobile Support Tool yüklemeyi bitirdiğinde telefonunuzu bilgisayardan çekebilirsiniz. Artık LG G Flex 2 Akıllı telefonunuza Android 6.0.1 Marshmallow yüklenmiştir. Yeni işletim sisteminiz güle güle kullanın.

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız sorunun ekran görüntüsüyle beraber bize iletebilirsiniz.

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • Cem Gülşen

    Merhaba hocam bende Amerika ATT LG Flex 2 H950 modeli var şuan android 5.0.1 h95010d yüklü 5.1.1 nasıl yükseltebilirim.

  • sizin telefonunuz ile uyumlu olmadığı için sıkıntı olur. yüklemeyiniz.

    • bll

      Hocam bana h959.32 gb. KDZ dosyasini linkini bulamaz misinz acil telefon elimde kalacak yoksa sizden acil cevap bekliyecem tskler

  • V20c versiyonunu bulduğumuzda ekleyeceğiz.

  • LG sunucularında bir sorun var sanırım. uzun süredir dosya indirilemiyor.

  • Telefonun versiyonu ile uyumlu olmayan bir stock yüklemişsiniz. Ondan kaynaklanıyor.

    • Tuncay Amac

      Cihaz modelim h959 imei anakart degisimi oldu h955tr oldu kendisi icin olani bulamadim h959 yukleyemiyorum malesef bootloaderde kaliyor yada ben yapamiyorum bu yuzden sizde 20c vwrsiyonunu istedim tesekkurler

  • Tuncay Amac

    Merhaba v20c olan linke tıklıyorum fakat beyaz ekranda takılı aklıyor ve ındıremıyorum aynı sekılde lg fremware sitesinden baska lınklerde denedım hepsı nasıl cozebılırım bu problemi.

    • Lg’nin sunucusundan kaynakli bir sorun.

  • Hilmi Terzi

    Arkadaslar link calismiyor yadimici olurmusunuz..

  • burhan

    sayın yönetici bana yardımcı olur musunuz şu kurulumu nasıl yaparım. bir de lg akıllı kapak modunda haritaları o yuvarlak ekrana nasıl getirebilirim.

  • burhan

    lg 42la860v . 2 adet lg g2 bir adet lg g3 bir adet lg g flex 2 aldım ama şu son olayı ürünlerin arkasında durmayışı beni bitirdi. bir daha lg almam….

  • burhan

    bende kurdum v20c dosyasını kurdum lg mobile support tool programını yükledim. usb driver i yukledım flash tool u indirdim exe sini actım herseyi yaptım pc ye telefonumu bagladım aşağıdaki resimde olanları tamamen yaptım ama ok densonra kurulum ekranında %15 lere gelince telefonla bağlantınınolmadığını söylüyor. c dizini içindeki programları manual bile kurdum sildim sildim kurdum ne yapcam bilmiyorum.rezillik diz boyu oldu nedir bu g3 e güncelleme ver. lg g flez 2 nin arkasında durma alır mıyım bir daha seni eyy lg!!!!!!

  • Adem

    Garantili cihazi garanti disi birakir mi

  • mario da rasa

    lg g flex 2 h95011x amerikan versiyonu bu yöntemle günceller mi brick mi olur ?

  • Enes

    Lg G felex 2 firmware update ekranında kaldı kapama tuşuna basılı tutuyorum yine kapanmıyor ne yapabilirim lg sport tool pc inmiyor. Uygulama düzgün olarak başlatılamadı (0xc0000007b), diyor tel garantilikmi oldu bu üncelleme telefonu garanti dışı yaparmı ?

    • onur

      harbi öyle oldu benimkide takıldı kaldı

    • pc deki driverlerınız ya eksik ya hatalı…güncel sürücülerle deneyin.

  • radyo da aktif oluyormu

  • Erhan

    V20C diye yukledim V20F yazıyor yazılım bilgisinde anormal bir durum olmasında. 🙂

    • bende de öyle oldu sanırım linkteki dosya daha güncel olan v20f ile değiştirilmiş… sorun olmaz hatta daha iyi oldu denebilir.Son güncel güvenlik sertifikalarını almış olduk böylece..