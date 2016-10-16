LG G Flex 2 H955 avrupa medeli için Android 6.0.1 Marshmallow güncellemesi geçtiğimiz gün yayımlandı. İlgili makaleye buradan ulaşabilirsiniz. LG, H955TR modelleri için henüz bir güncelleme yayımlanmadı. TR güncellemesini beklemek istemiyorsanız LG G Flex 2 Android 6.0.1 Marshmallow Yükleme Rehberi ile telefonunuzu güncelleme yapabilirsiniz.

Türkiye güncellemesi için henüz tarih verilmese de bu yıl içinde gelmesini bekliyoruz. LG G Flex 2’nize Marshmallow güncellemesini yüklemek için aşağıdaki talimatları takip edebilirsiniz.

LG G Flex 2 Android 6.0.1 Marshmallow Yükleme Rehberi

Yükleme işlemine başlamadan önce bazı indirmeler yapmanız gerekmekte.

LG G Flex 2 H955 KDZ dosyası: V20c Bilgisayarınıza LG Mobile Support Tool programını ve telefonunuzun USB Driverlarını yükleyin:

LG Mobile Support Tool Üzerinden LG USB Driver Yükleme Flashtool programını bu adresten bilgisayarınıza indirin ve herhangi bir klasöre çıkartın: LG Flashtool

Artık Android 6.0.1 Marshmallow Yükleme işlemine başlayabilirsiniz.

Öncelikle telefonunuzu kapatıp ses açma tuşuna basılı tutarak bilgisayarınıza bağlayın. Telefon ekranına “Download Mode” yazısı gelmelidir. Eğer ses açma işe yaramadıysa aynı işlemi ses kısma tuşuyla deneyin.

LG Flashtool programını açın ve aşağıdaki fotoğraftaki gibi ayarlayın.



“Select KDZ file” kısmının yanındaki klasör simgesine tıklayın ve indirdiğiniz .kdz dosyasını bulup “Aç” butonuna tıklayın. LG Flashtool programı alttaki fotoğraftaki gibi olacaktır.

Şimdi bir seçim yapmalısınız “Normal Flash” mı yoksa “CSE Flash” mı? Aralarındaki fark şudur: “Normal Flash” telefonunuzdaki hiçbir veriyi silmez sadece sistem yükseltmesi yapar, “CSE Flash” ise telefonunuzdaki tüm dosyaları silerek temiz bir kurulum yapar. Eğer Android sürümünüzü düşürecekseniz kesinlikle “CSE Flash” yapmalısınız ama eğer Android sürümünüzü yükseltme işlemi yapacaksanız “Normal Flash” seçeneğini kullanabilirsiniz. Tavsiyemiz temiz bir kurulum için CSE Flash’tır.

Karşınıza gelen bu ekrandan sadece “START” butonuna tıklayın.



Son olarak gelecek olan bu ekrandan da hiçbir değişiklik yapmadan “OK” butonuna tıklayın.

“OK” butonuna tıkladıktan sonra bilgisayarınızda LG Mobile Suppot Tool uygulaması otomatik olarak açılacak ve yüklemeniz LG Mobile Support Tool’dan başlayacaktır. LG Mobile Support Tool yüklemeyi bitirdiğinde telefonunuzu bilgisayardan çekebilirsiniz. Artık LG G Flex 2 Akıllı telefonunuza Android 6.0.1 Marshmallow yüklenmiştir. Yeni işletim sisteminiz güle güle kullanın.

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız sorunun ekran görüntüsüyle beraber bize iletebilirsiniz.