LG G Pad 5 10.1 Geliyor!

LG firması, akıllı telefon ve televizyon haricinde tablet dünyasında da kendini göstermeye çalışıyor. Güney Koreli firmanın bu yılki yeni tabletiyle ilgili bilgiler ortaya çıktı. Teknik özellikleri ve adı belli olan yeni tabletin ne zaman tanıtılacağı belirsizliğini koruyor. Yeni tablet LG G Pad 5 adıyla birlikte geliyor.

LG G Pad 5 Teknik Özellikleri

Firmanın yeni tanıtacağı tabletiyle ilgili teknik detaylara baktığımızda ekran tarafında adından da anlaşılacağı gibi 10.1 inç büyüklüğünde geliyor. Çözünürlük tarafında 1920 x 1080p (FHD) teknolojisini sağlayan tabletin ekranı IPS olarak karşımıza çıkacak. Performans tarafında donanımlı gelen tablet, Qualcomm firmasının işlemcisi Snapdragon 820 ile güç sağlayacak. Depolama biriminde 32 GB hafıza sunan G Pad 5, işletim sistemi olarak Android 9.0 Pie yüklü gelecek. Batarya kapasitesi 8200 mAh olan tabletin 4 GB RAM belleği yer alacak. Tek kamerası bulunan yeni tabletin kamera lensi arkada yer alacak ve 13 MP çözünürlük sağlayacak.

Yeni tabletlerde olan özelliklerin çoğunu barındıracak tabletin 4G ve 4.5G destekli bağlantı teknolojisi bulunacak. Özellikle Wi-Fi tarafında ac desteği sunarak 5.0 GHz bandına çıkabilecek tabletin parmak izi desteği de bilgiler arasında yer alıyor. Model numarası belli olan tabletin iki farklı modeli olacak.

LM T600 modelinde aynı özellikler yer alırken internet bağlantısı tarafında sadece Wi-Fi bağlantı seçeneği olacak. Diğer model LM T600L ise 4G LTE model olarak tanıtılacak ve SIM kart takılarak telefon gibi kullanılabilecek.