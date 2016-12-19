LG tablet pazarına uzak kalsa’da ara ara çıkardığı modelleri ile kendini gösteriyor. Güney Koreli üretici orta seviye ürettiği tabletlere yeni bir üye daha ekledi. Diğer modellere göre biraz büyük olan LG G Pad lll 10.1 adından da anlaşılacağı gibi 10.1’inç ekran boyutuna sahip. Geçtiğimiz mayıs ayı 8’inçlik modelini tanıtan LG, bugün G Pad ailesinin 3. üyesi G Pad lll 10.1‘inç modelini tanıttı. Bu model ile G Pad lll ailenin en yeni ,en büyük üyesi olmuş oldu.

LG G Pad lll 10.1 Teknik Özellikleri

LG G Pad lll 10.1 adından da anlaşılacağı gibi 10.1’inç ekran boyutuna sahip. IPS ekranda Full HD çözünürlüğü yer verilirken 2GB ve 3GB olmak üzere iki farklı Ram kapasitesinde üretilecek. 1.5Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemci kullanılırken 32GB dahili depolama alanı bulunuyor. Android 6.0 Marshmallow yazılı ile gelen tablet 6000Mah pil kapasitesi bulunuyor.

Tapletin öne çıkan diğer özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 4.2, GPS ve WiFi AC standartlarını desteklemesinin yanı sıra 4G LTE modem barındırıyor. Tablet’in gövdesinde barındırdığı aparat sayesinde farklı açılarda kullanım imkanıda sunuyor. G Pad lll 10.1 tablet bağlantı girişi olarak da USB Type-C bağlantısı kullanıyor.

Tabletin kamera özelliklerine batığımız zaman, ön ve arka kamerasında 5MP çözünürlükte iki kamera bulunuyor. LG G Pad III 10.1 tablet 360$ civarında bir fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor. Ne zaman satışa çıkacağı ise henüz açıklanmadı.