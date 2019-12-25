LG G2 Android 10 Q ROM Yükleme Rehberi

Efsane akıllı telefon LG G2 için geliştiriciler ellerinden geleni yapmaya devam ediyor. Özellikle bu akıllı telefon için büyük çaba sarf eden geliştiriciler bir sistem daha inşa etti. İnşa edilen sistemle birlikte LG G2 Android 10 Q güncellemesi almış kadar oldu. Eskiden CyanogenMod olarak bilinen ve yeni adıyla LineageOS olarak hayatımızda devam eden ROM sistemi geliştirildi.

LG G2 Android 10 Q ROM Çalışan Özellikler

Ses

Bluetooth

Kamera (Portre modunda ekran döndürme ve resim kırpma özellikleri devre dışı)

GPS (konum)

Kulaklık

NFC

SIM (şebeke)

Dahili depolama

Arayüz

Wi-Fi

Android 10 Q için Gerekli Dosyalar

LG G2 Android 10 Q Kurulum Rehberi

Telefonunuzdaki verilerin silinme durumu olacağından yedeğini alın. İşlemleri uygulayabilmek için telefonunuzun sürümüne Root & TWRP işlemlerini uygulayın. (LG G2 Root & TWRP Rehberi) Root ve TWRP olayını geçtikten sonra telefonu TWRP Modu’na alın. İlk olarak Backup kısmına girip tüm seçenekleri seçerek telefonun sistem yedeğini alın. (Telefonda halihazırdaki yedek alınarak oluşabilecek sorunlara karşı önlem alınmaktadır.) Yedek işlemini geçip kurulum için varolan sistemi temizlemek gerekir. Bunun için TWRP ana menüsünde Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edin. Burada bulunan Dalvik Cache, Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleyin. Düzgün bir kurulum için indirmenizi istediğimiz TWRP dosyasını Install bölümünden bulup flashlayın ve ana menüye dönüp Reboot > Recovery adımlarını takip edin. Telefon yeni TWRP sürümüyle açıldıktan sonra tekrar Install bölümüne girin ve sırasıyla ROM, GApps Paketi ve Bootstack dosyasını flashlayın. Bootstack dosyasını flashladıktan sonra KK seçin ve devam edin. Son olarak telefonu yeniden başlatın.

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