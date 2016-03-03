LG’nin 2013 yılında ki Amiral gemisi LG G2 için Android 6.0 Marshmallow gelecek mi? Dikkat çekici özellikleri ve sağlamlı ile dikkat çeken LG G2 2013 yılına damga vuran telefonlardan olduğunu söyleyebiliriz.

LG G3 ve LG G4 için Android 6.0 Marshmallow güncellemesi geleceğini hatta Lg G4 için güncellemenin dağıtılmaya başladığını söyleyebiliriz. LG G3 için şuan Polonyada dağıtılan güncelleme bu ay içerisinde ülkemizde de dağıtılması bekleniyor.

Aşağıdaki Geekbench 3 benchmark test görselinden de göreceğiniz üzere, LG’nin eski amiral gemilerinden olan LG G2‘de Android 6.0‘a yer verilmiş ve öyle test edilmiş. Tek çekirdekte 916 puan alan telefon, çift çekirdekte de 2174 puanı görmüş ve hala performanslı olduğunu kanıtlamış.



Yukarıda ki görselden G2 için Android 6.0 test edildiğini görebiliyoruz. Test sonuçları doğrultusunda güncelleme gelip, gelmeyeceğini şuan bilemiyoruz.

LG G2 için şuan kesin bir bilgi yok, ama Lg G2 için Android 6 güncellemesi gelmiyeceğini düşünüyoruz. ilerleyen günlerde Lg G2 için Android 6.0 rom’u sitemizde yayımlayabiliriz. LG G2 kullanıcılarıda Android 6.0’a geçiş yapmış olur.