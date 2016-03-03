LG’nin 2013 yılında ki Amiral gemisi LG G2 için Android 6.0 Marshmallow gelecek mi? Dikkat çekici özellikleri ve sağlamlı ile dikkat çeken LG G2 2013 yılına damga vuran telefonlardan olduğunu söyleyebiliriz.
LG G3 ve LG G4 için Android 6.0 Marshmallow güncellemesi geleceğini hatta Lg G4 için güncellemenin dağıtılmaya başladığını söyleyebiliriz. LG G3 için şuan Polonyada dağıtılan güncelleme bu ay içerisinde ülkemizde de dağıtılması bekleniyor.
Aşağıdaki Geekbench 3 benchmark test görselinden de göreceğiniz üzere, LG’nin eski amiral gemilerinden olan LG G2‘de Android 6.0‘a yer verilmiş ve öyle test edilmiş. Tek çekirdekte 916 puan alan telefon, çift çekirdekte de 2174 puanı görmüş ve hala performanslı olduğunu kanıtlamış.
Yukarıda ki görselden G2 için Android 6.0 test edildiğini görebiliyoruz. Test sonuçları doğrultusunda güncelleme gelip, gelmeyeceğini şuan bilemiyoruz.
LG G2 için şuan kesin bir bilgi yok, ama Lg G2 için Android 6 güncellemesi gelmiyeceğini düşünüyoruz. ilerleyen günlerde Lg G2 için Android 6.0 rom’u sitemizde yayımlayabiliriz. LG G2 kullanıcılarıda Android 6.0’a geçiş yapmış olur.
LG G2 32gb kullanıyorum. En güzel rom 4.2.2. Telefon sorunsuz çalışıyor. Kasmıyor. Şarjı şahane gidiyor. Bir şey adam gibi çalışıyorsa, daha bızıklamanın bir alemi yok.
yaghu 5.1. güncellemesi gelmedi. gelmeyecek de zaten. 6 nasıl gelsin? yalan haber yapıp uydurmayın artık.! arkadaşlar 6 felan boş hikaye inanmayın. 5.02 son güncellemedir. LG G5 çıkmış, adam senin 4 senelik telefonuna 5.1 i bırak 6’yı verir mi yaa allah için mantıklı olun 🙂
D802 TR distribütör cihazı kullanıyorum, hala 4.4.4’de. LG Türkiye için 5’i bile sunmamışken 6 biraz hayal gibi. İlla ROOT yapıp custom ROM mu yüklememiz gerekir son güncellemelerden yararlanabilmek için..
Muhtemelen cihazınız kayıtlı değil. Lg g2 d802TR Android 5 güncellemesini alalı 1 yıl oldu.
Kayıtla ile alakası yok lg o kadar varoş bir firma ki daha telefon üzerinden update vermekten aciz. Bilgisayarınıza lg programını yükleyin pc üzerinden güncelleyin 5.0.2 güncellemesi nisan 2015 ten beri mevcut.
En iyi Custom Rom sence hangisidir..?
Bilgisayarınıza LG Pc Suite veya LG Mobile Tool indirip telefonu bağlayın güncelleme işlemini sağlayın. D802 modeli Lollipop alalı 1 yıl oldu üstüne 8 tane düzeltme güncellemesi aldı günaydınlar
Ayrıca anlam veremediğim nasıl 4.4.4 oluyor. D802 model de öyle bir sürüm yok. 4.4.2 sürümünden terfi etti Lollipop sürümüne yanlışlık var acaba custom rom mu kullanıyorsun?
erhan 5.0.2 bende sadece 1 veya 2 defa düzeltme güncellemesi aldı, sana nasıl 8 tane geldi anlamadım?
Türkiye’de ota üzeinden lolipop sürümü yayımlanmadı telefonunu pc ye baglayıp lg yazılımı ile lolipop yükleyebilirsin
bir lg g2 kullanıcısı olarak android 6.0 ı alamamak çok acı olur şöyleki discovery android one 4G bile ilk yayınlandığında almış ise diyecek hiç bir şey yok.ayrıca 5.1.1 sürümünü çok güzel kullanıyor olduğumu belirtmek isterim..
g2 ye 5.1.1 güncellemesi geldi mi ?
Malesef
Android one projesinde olan bir cihaz bahsettiğiniz bu proje nedir diye merak ederseniz araştırabilirsiniz. LG G2 ye lollipop gelmeyecek.
LG G2 kullanıcıları Android 6 yı dört gözle bekliyorlar, ama dediğiniz gibi güncelleme gelmese bile Custom Romlar bu bektentileri karşılayacaktır 🙂