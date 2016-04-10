LG G2 Android 6.0 Marshmallow Güncellemesine Kavuşuyor!

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Kerim Onaylar
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LG’nin Efsane telefonlarından LG G2 için Marshmallow gelecek mi, gelmeyecek mi derken Son gelen haber LG G2 kullanıcılarının yüzünü güldürecek türden. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında LG G2 için Verizon ve At&t operatörleri kendi cihazları için yaptıkları çalışmaların sonuna gelmek üzereler.

LG G2 için resmi olarak yayımlanmasa da Marshmallow yazılımı bu iki operatör tarafından yayınlanacağını söyleyebiliriz. Verizom ve At&t cihazı kullanan LG G2 sahipleri Android 6.0 güncellemesini bu yıl içinde OTA ve Pc Suite üzerinden alacaklar. Diger cihazlar için’de Güncellemeyi yükleyebilmeleri için LGDestek Ailesi olarak LG G2 Android 6.0 Marshmallow Yükleme Rehberi hazırlayacağız.

LG G2 için Android 6.0.1 Marshmallow yazılımı geleceği kesin gözle bakılıyor. Android 6 testlerinde oldukça yüksek puan alan LG G2 tek çekirdek de 916 puan ve çift çekirdekde 2174 puan aldığını söyleyebiliriz. Güncellemenin dağıtımı için kesim bir tarih bulunmadığını belirtebiliriz.

Güncelleme başladığımda yine bıradan size bildireceğiz.

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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27 YORUMLAR

  1. sa ne oldu bu guncelleme isi ben pek ato rom mom anlamıyorumda o yuzden güncelleme vs beklıyorum daha kolay ve guvenılır olan geldımı acaba bu guncelleme

    • LG G2 için son güncelleme Android 5.0.2 olarak geçmektedir. LG G2’nin, Android 5.0.2 güncellemesiyle birlikte LG tarafından güncelleme politikasını kesilmiştir.

    • Edindiğimiz bilgilere göre LG G2 modellerine operatörler yazılım hazırlayıp gönderecek. Dediğiniz gibi yurtdışında AT&T gibi operatörler bunu sağlayacak ancak ülkemizdeki operatörler sağlamayı yapacak mı belli değil.

  3. Merhaba, ben g2 mi en son 2014 te guncelleybldm, ayarlar da guncelleme ara dedgmde son guncel yazlmi kullaniyorsnz bilgisi aliyorum yardmci olabilir msnz?

  4. Miilet Android 7’ye geçti biz hala 6 yı bekliyoruz. Ayıp ayıp…
    Bu saatten sonra güncelleme çıksa da (çıkacağını zannetmiyorum) yüklemem zaten…

  6. Hala bekliyoruz ama bir türlü gelmedi. Amiral gemi olarak gördüğünüz cihaza yazılım güncellemesi yapmıyorsanız yazık.

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