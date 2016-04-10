LG G2 Android 6.0 Marshmallow Güncellemesine Kavuşuyor!

LG’nin Efsane telefonlarından LG G2 için Marshmallow gelecek mi, gelmeyecek mi derken Son gelen haber LG G2 kullanıcılarının yüzünü güldürecek türden. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında LG G2 için Verizon ve At&t operatörleri kendi cihazları için yaptıkları çalışmaların sonuna gelmek üzereler.

LG G2 için resmi olarak yayımlanmasa da Marshmallow yazılımı bu iki operatör tarafından yayınlanacağını söyleyebiliriz. Verizom ve At&t cihazı kullanan LG G2 sahipleri Android 6.0 güncellemesini bu yıl içinde OTA ve Pc Suite üzerinden alacaklar. Diger cihazlar için’de Güncellemeyi yükleyebilmeleri için LGDestek Ailesi olarak LG G2 Android 6.0 Marshmallow Yükleme Rehberi hazırlayacağız.

LG G2 için Android 6.0.1 Marshmallow yazılımı geleceği kesin gözle bakılıyor. Android 6 testlerinde oldukça yüksek puan alan LG G2 tek çekirdek de 916 puan ve çift çekirdekde 2174 puan aldığını söyleyebiliriz. Güncellemenin dağıtımı için kesim bir tarih bulunmadığını belirtebiliriz.

Güncelleme başladığımda yine bıradan size bildireceğiz.