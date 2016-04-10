LG G2 Android 6.0 Marshmallow Güncellemesine Kavuşuyor!

LG’nin Efsane telefonlarından LG G2 için Marshmallow gelecek mi, gelmeyecek mi derken Son gelen haber LG G2 kullanıcılarının yüzünü güldürecek türden. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında LG G2 için Verizon ve At&t operatörleri kendi cihazları için yaptıkları çalışmaların sonuna gelmek üzereler.
LG G2 için resmi olarak yayımlanmasa da Marshmallow yazılımı bu iki operatör tarafından yayınlanacağını söyleyebiliriz. Verizom ve At&t cihazı kullanan LG G2 sahipleri Android 6.0 güncellemesini bu yıl içinde OTA ve Pc Suite üzerinden alacaklar. Diger cihazlar için’de Güncellemeyi yükleyebilmeleri için LGDestek Ailesi olarak LG G2 Android 6.0 Marshmallow Yükleme Rehberi hazırlayacağız.
LG G2 için Android 6.0.1 Marshmallow yazılımı geleceği kesin gözle bakılıyor. Android 6 testlerinde oldukça yüksek puan alan LG G2 tek çekirdek de 916 puan ve çift çekirdekde 2174 puan aldığını söyleyebiliriz. Güncellemenin dağıtımı için kesim bir tarih bulunmadığını belirtebiliriz.
Güncelleme başladığımda yine bıradan size bildireceğiz.
sa ne oldu bu guncelleme isi ben pek ato rom mom anlamıyorumda o yuzden güncelleme vs beklıyorum daha kolay ve guvenılır olan geldımı acaba bu guncelleme
LG G2 için son güncelleme Android 5.0.2 olarak geçmektedir. LG G2’nin, Android 5.0.2 güncellemesiyle birlikte LG tarafından güncelleme politikasını kesilmiştir.
Türkiyedeki modeller gelmeyecek yutdışı modeline gelecek zaten yurtdışı g2 lerin arka kapağın Verizion veya AT&A yazıyor.
Edindiğimiz bilgilere göre LG G2 modellerine operatörler yazılım hazırlayıp gönderecek. Dediğiniz gibi yurtdışında AT&T gibi operatörler bunu sağlayacak ancak ülkemizdeki operatörler sağlamayı yapacak mı belli değil.
Merhaba, ben g2 mi en son 2014 te guncelleybldm, ayarlar da guncelleme ara dedgmde son guncel yazlmi kullaniyorsnz bilgisi aliyorum yardmci olabilir msnz?
Miilet Android 7’ye geçti biz hala 6 yı bekliyoruz. Ayıp ayıp…
Bu saatten sonra güncelleme çıksa da (çıkacağını zannetmiyorum) yüklemem zaten…
LG kendisi kaybeder. Cikipta bir aciklama yapamiyorlar.hic biri lg g2 nin yerini dolduramadi herkes biliyor bunu..
Hala bekliyoruz ama bir türlü gelmedi. Amiral gemi olarak gördüğünüz cihaza yazılım güncellemesi yapmıyorsanız yazık.
Halen bekliyoruz ne zaman mujdeli haber vereceksiniz
Mashmallow olacak mı arkadaşlar? Kaç zaman oldu???
Guncelleme
ne oldu
tam bir hayal kırıklığı
Tarih verebilir misiniz
artik ne kadar bekleyecegiz acaba lg g2 ye guncellemenin gelmesini ayip ama ya…bu kadar zor olmamalı.
Yalan oldu guncelleme
artik ne kadar bekleyecegiz acaba lg g2 ye guncellemenin gelmesini ayip ama ya…
güncelleme ne zaman gelecek
Verizon denilen sirketin turkiyeye uygun surumunu yukleyecegini sanmiyorum ama hayirlisi ins gelir.
uygun sürüm yapmaz ama xda daki geliştiriciler halleder o meseleyi
Kaynak?
Bizde bunu portlayacak yazılımcı yok ama vietnamdan version port gelebilir
Cm 13 yükledim zaten. G4 kadar hatta daha fazla hızlandı telefon. Sadece bazen uygulama durdu hatası alıyorum. 6.1 in geleceğini düşünmüyorum.
Mart ayı içinde geleceği açıklanan lg g3 (SEA) e geldimi acaba nasıl yüklememiz lazım
kaynak gosterin lutfen..
milleti bosyere heveslendirmeyin..
Verizom ve At&t kullanıcısı tam olarak ne oluyor açıklayabilir misiniz ?
Verizon ve At&t Amerikada iki operatör şirketi.
Turkiye icin de gecerli olucak ama guncelleme 🙂