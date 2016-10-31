Bildiğiniz üzere LG, hala çok sevilen ve tutulan eski amiral gemisi LG G2 için güncelleme desteğini sonlandırdı. Ama bu LG G2 hayranlarının yeni Android sürümlerini alamayacakları anlamına gelmiyor. AICP (Android Ice Cold Project) ROM geliştiricileri en yeni Andoid sürümü olan Android 7.1 Nougat‘ı LG G2 için uyarladı!

Siz de LG G2‘nizde Saf Android arayüzü ile Android 7.1 Nougat deneyimi yaşamak istiyorsanız ROM’un ayrıntılarını ve yükleme rehberini aşağıda bulabilirsiniz.

Android 7.1 Nougat ROM’un Özellikleri:

Night Light (gece modu)

Görüntü performansında iyileştirmeler

Daydream VR modu

Uygulama kısayolları

Kısayol düzenleme

Yuvarlak simgeler

Klavyeye fotoğraf ekleyebilme

Geliştirilmiş VR olay zamanlayıcısı

Geliştirilmiş duvar kağıdı meta datası

Multi-Endpoint desteği

MNO desteği

PCDMA ses şifreleme özelliği

Visual Voicemail için farklı kaynak tipleri

Video görüşmeler için operatör yapılandırma özelliği

Manuel dosya yöneticisi

ROM yeni olduğu için bazı hatalarla karşılaşabilirsiniz. Romun bilinen hatalarını aşağıda bulabilirsiniz. Sizler de karşılaştığınız hataları bizimle paylaşarak diğer kullanıcılara yardımcı olabilirsiniz. Gelen her geri bildirimi Bug Listesine ekleyeceğiz.

Dosyalar ve indirmeler: