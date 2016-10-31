Bildiğiniz üzere LG, hala çok sevilen ve tutulan eski amiral gemisi LG G2 için güncelleme desteğini sonlandırdı. Ama bu LG G2 hayranlarının yeni Android sürümlerini alamayacakları anlamına gelmiyor. AICP (Android Ice Cold Project) ROM geliştiricileri en yeni Andoid sürümü olan Android 7.1 Nougat‘ı LG G2 için uyarladı!

Siz de LG G2‘nizde Saf Android arayüzü ile Android 7.1 Nougat deneyimi yaşamak istiyorsanız ROM’un ayrıntılarını ve yükleme rehberini aşağıda bulabilirsiniz.

  Android 7.1 Nougat ROM’un Özellikleri:

  • Night Light (gece modu)
  • Görüntü performansında iyileştirmeler
  • Daydream VR modu
  • Uygulama kısayolları
  • Kısayol düzenleme
  • Yuvarlak simgeler
  • Klavyeye fotoğraf ekleyebilme
  • Geliştirilmiş VR olay zamanlayıcısı
  • Geliştirilmiş duvar kağıdı meta datası
  • Multi-Endpoint desteği
  • MNO desteği
  • PCDMA ses şifreleme özelliği
  • Visual Voicemail için farklı kaynak tipleri
  • Video görüşmeler için operatör yapılandırma özelliği
  • Manuel dosya yöneticisi

ROM yeni olduğu için bazı hatalarla karşılaşabilirsiniz. Romun bilinen hatalarını aşağıda bulabilirsiniz. Sizler de karşılaştığınız hataları bizimle paylaşarak diğer kullanıcılara yardımcı olabilirsiniz. Gelen her geri bildirimi Bug Listesine ekleyeceğiz.

  Dosyalar ve indirmeler:

  Android 7.1 Nougat Yükleme Rehberi:

  1. Telefonunuz ile uyumlu Rom ve GApps dosyalarını indirip telefon hafızanıza kopyalayın.
  2. Telefonunuzu TWRP Recovery modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G2 Root ve Recovery Yükleme)
  3. Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.
  4. TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.
  5. TWRP Install sekmesinden sırasıyla AICP 12.1 ROM ve GApps ziplerini yükleyin.
  6. TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.

Hepsi bu kadar! Telefonunuz Android 7.1 Nougat yüklü olarak açılacaktır.

  ROM’un Ön İzlemesi

  Rom Ekran Görüntüleri

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  • Ekran görüntüleri için AzadGLR Teşekkür ederiz.
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LGDestek
LGDestek.NET | Android & Teknoloji haberleri editörü.

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  • Yasin Koç

    pixel temasını nasıl kurucaz cynomege gelıp duruyor .

  • Akın Çetin

    Google Play Kimlik doğrulama hatası alıyorum sürekli , çözemedim 🙁

  • Osman

    Bu android rom’da çalışmayan özellik var mı? Radyo kullanılabiliyor mu?

  • Yigit

    rom neden hergün güncelleme alıyor birisi açıklayabilirmi ? yani ne faydası oluyo ?

  • Cihan Onal

    Merhaba romu kurdum ama ekran yukaridan asagiya dogru oldu htcler gibi birde sim rehberimi gormuyor.ayrica tamamen turkce de degil yardimci olabilecek varmi?

  • Yalçın KARA

    Yukarıdaki adımları sırayla yaptım. En son “reboot system” yazısı çıktı tıkladım. Yeniden başlatmasını beklerken telefon tamamen gitti. Şuan açılmıyor. Tuşlara uzun süreli bastım ama fayda yok. Tamamen açılmaz oldu. karşılaşan yada çözümü olan varmı?

    • Ahmet Dizdar

      Telefonun güç tuşuna uzun süreli basın ve kapanmasını bekleyin (telefonun ekranı gri renginde ise açık demektir). Kapandıktan sonra download moda alın ve orjinal rom flashlayın.

  • adem

    Video görüşmeler için operatör yapılandırma özelliği nedir nasıl kullanılır.

  • Azad
  • ugur

    offical surum cikti aicp sitesinde. linkler guncel değil

  • Time traveler

    Arama uygulamasina giremiyorum uygulama durdu hatasi aliyorum gelen arama cevaplama penceresi gelmiyor nedeni ne olabilir gapps i tekrar yuklesem sorun duzelirmi

    • Azad

      bi format atın derim böyle bir sıkıntıya karşılaşmadım Gappsı kurduktan sonra bi format Yararlı olabilir.

  • Eren

    Video görüşmeler için operatör yapılandırma özelliği varmış. Bu özellik internet olmadan şebeke üzerinden görüntülü görüşme mi sağlıyor. Sadece samsung telefonlarda var bu özellik.

  • Kameranın çalışmadığını söylemişssiniz .

    • Kerim Onaylar

      Teşekkürler güncellendi.

  • Yeni Linkler (SON SÜRÜM) :

    • Kerim Onaylar

      Linkler eklendi teşekkürler.

  • Ekran Görüntüleri konuya ekleyebilrisiniz 😉

    • Kerim Onaylar

      Teşekkürler.

  • Time Traveler

    Linkte rom dosyasi icin bulunamadi yaziyor bilginiz olsun

  • Lİnk kırık ? Bilginize..

  • eren

    romun indirme linkleri ölü

  • emre

    https://www.androidfilehost.com/?fid=529152257862668820

    LG G2 NOUGAT (bütün modeller) için kamera fixi geldi.Fix bütün modeller ile uyumludur.

    7.0 da denendi çalışıyor 7.1 deneyenler yorum yazarlarsa bilgi sahibi oluruz..

  • emre

    kitkattan gecerken boot yaması uyguluycazmı

  • İbrahim Özçelik

    Kamera hatası ne zaman düzeltilir acaba beklediğim bir sürümün kamera hatası ile gelmesi üzücü

  • Mert

    Xosp romdan gecebilirmiyim romu kaldirmadan

  • Oguzhan

    Bu romu lg g2 ls980 e yuklemek icin ek olarak bisey yapmam gerekiiyor mu root twrp haric direkt oldugu gibi yuklesem dokunmatik ekran bozulmaz dimi

    • Ömer Can Ecer

      hayır gerekmiyr

  • Buğra

    kamera hiç mi çalısmıyor yoksa kalitesi kotu olarak çalışmaya devam ediyor mu hocam ?

  • samet

    Yaw asıl güncellemeler ne zaman gelecek ?
    G4 7 aydır guncelleme almamış .
    Kim ne yapsın bu romları ?
    Kamerası çalışmıyorsa paylaşma bu makaleyi .

    • Hüseyin Soylu

      Merhaba Samet,
      LG G2’ye bundan sonra resmi güncelleme geleceğini sanmam.
      Güncellemeyi LGDestek vermiyor ayrıca. Derdini buraya yazman saçma. Android 7.0 için 2017 tarihi verildi zaten(LG G4 için). Güncelleme gelince ilk burdan haber alırsınız zaten.
      LG G2 gibi telefona son sürüm ROM yapılıyor. Bunada kızıyorsunuz. Hem bazı kişiler kamerayı kullanmıyor olabilir. Makalenin paylaşıp paylaşılmaması seni değil editörler/kurucuyu ilgilendirir.
      İyi Akşamlar.

    • Meric

      Sein gibi kafasi guzel gezen arkadaslar ne iciyorlar acaba. Okudugunu anlama zorlugu var sizlerde. Sayfanin en altina indiginde sitenin LG Electronics’in resmi destek sitesi olmadigi, fan sitesi oldugu yaziyor zaten. Oncelikle LG G4 un varsa G2 ROM sayfasinda isin ne, girdigin yeri bilmiyorsun. Ustelik telefonuna firman destek vermiyorsa adam ne yapsin? Adamlar 3 yillik telefona daha LG G5 icin cikmayan ROM’un linkini vermisler yaranamiyorlar. Sizleri anlamak mumkun degil.