Bildiğiniz üzere LG, hala çok sevilen ve tutulan eski amiral gemisi LG G2 için güncelleme desteğini sonlandırdı. Ama bu LG G2 hayranlarının yeni Android sürümlerini alamayacakları anlamına gelmiyor. AICP (Android Ice Cold Project) ROM geliştiricileri en yeni Andoid sürümü olan Android 7.1 Nougat‘ı LG G2 için uyarladı!
Siz de LG G2‘nizde Saf Android arayüzü ile Android 7.1 Nougat deneyimi yaşamak istiyorsanız ROM’un ayrıntılarını ve yükleme rehberini aşağıda bulabilirsiniz.
Android 7.1 Nougat ROM’un Özellikleri:
- Night Light (gece modu)
- Görüntü performansında iyileştirmeler
- Daydream VR modu
- Uygulama kısayolları
- Kısayol düzenleme
- Yuvarlak simgeler
- Klavyeye fotoğraf ekleyebilme
- Geliştirilmiş VR olay zamanlayıcısı
- Geliştirilmiş duvar kağıdı meta datası
- Multi-Endpoint desteği
- MNO desteği
- PCDMA ses şifreleme özelliği
- Visual Voicemail için farklı kaynak tipleri
- Video görüşmeler için operatör yapılandırma özelliği
- Manuel dosya yöneticisi
ROM yeni olduğu için bazı hatalarla karşılaşabilirsiniz. Romun bilinen hatalarını aşağıda bulabilirsiniz. Sizler de karşılaştığınız hataları bizimle paylaşarak diğer kullanıcılara yardımcı olabilirsiniz. Gelen her geri bildirimi Bug Listesine ekleyeceğiz.
Dosyalar ve indirmeler:
- GApps (Platform: ARM / Android: 7.1 / Variant: İstediğiniz varyantı seçebilirsiniz)
- LG G2 D802 için AICP 12.1 ROM (07/11/2016 güncellendi)
- LG G2 D800 için AICP 12.1 ROM
- LG G2 D801 için AICP 12.1 ROM
- LG G2 D803 için AICP 12.1 ROM
- LG G2 LS980 için AICP 12.1 ROM
- LG G2 VS980 için AICP 12.1 ROM
Android 7.1 Nougat Yükleme Rehberi:
- Telefonunuz ile uyumlu Rom ve GApps dosyalarını indirip telefon hafızanıza kopyalayın.
- Telefonunuzu TWRP Recovery modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G2 Root ve Recovery Yükleme)
- Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.
- TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.
- TWRP Install sekmesinden sırasıyla AICP 12.1 ROM ve GApps ziplerini yükleyin.
- TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.
Hepsi bu kadar! Telefonunuz Android 7.1 Nougat yüklü olarak açılacaktır.
ROM’un Ön İzlemesi
Rom Ekran Görüntüleri
- Ekran görüntüleri için AzadGLR Teşekkür ederiz.