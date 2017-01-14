[ROM][7.1.1][D802] LG G2 AOSP Extended v3.0 Kurulum Rehberi

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LG G2 için hazırlanmış olan AOSP Extended v3.0, saf android arayüzü ile batarya dostu ve hızlı performansıyla dikkat çekmektedir. Android 7.1.1 Nougat işletim sistemini kullanan ROM, sunduğu özelleştirmeler ile kullanıcı deneyimini özgür kılmaktadır.

  ROM’un Özellikleri

  • 3 parmak kaydırma ile ekran görüntüsü alma
  • Blur UI eklentisi
  • AOKP sistem animasyonları
  • Güncel çeviriler
  • OTA üzerinden güncelleme desteği
  • Gece Modu
  • Pixel UI eklentisi

  AOSP Extended v3.0 İndirmeler

  AOSP Extended v3.0 Kurulum Rehberi

  • LG G2 telefonunuza dosyaları kopyalayın.
  • Telefonunuzun halihazırdaki sistemini Backup bölümüne girip tüm seçenekleri işaretleyerek alabilirsiniz. Bu işlev, kurulumda telefonun başına gelebilecek hatalardan kurtulmamız için kısayol olacaktır.

  • Backup işleminden sonra TWRP’nin Wipe>Advanced Wipe adımlarını takip edip Dalvik Cache, Cache, System ve Data seçeneklerini seçip telefonda varolan sistemi temizleyin.

  • Temizleme işlemlerinden sonra TWRP’nin Install kısmına girin ve sırasıyla ROM, GApps ve Bootstack dosyalarını flashlayın.

  • İşlemler tamamlandıktan sonra TWRP’nin Reboot kısmından System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.

  EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

        

 

  KURULUM VİDEOSU;

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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis ile ilgili bilgilerim bulunmaktadır.

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  • Mesut Toksoz

    romu kurdum ve 5 gün kadar kullandım. Öncelikle belirteyim bende bütün özellikler sorunsuz çalıştı, 7.1 ler içindede daha önce crdroid kurdum fakat o pek stabil çalışmadı bende. Bu romun eksiklerinden bahsedecek olursak da öncelikle batarya performansı sunmuyor. Sesler konuşmada biraz boğuk geldi bana. Birde tamamen Türkçe değil, özellikle ayrıntı ayarlarda neredeyse tamamen ingilizce. Çok önemli değil fakat bu romda kullanılan web tarayıcı çok hantal beğenmedim. İllaki 7.1.1 kullanacam diyen için kullanılabilir bir rom.
    Ben bundan önce RR 6..1 kullanıyordum ve şuan LG G2 için bunun kadar güzel sonuç eren rom yoktur bence. Isınma konusu RR de hiç yoktu fakat bu romda oda var. Ben RR 6.0.1 e geri dönüş yapıyorum.

  • ferhat ata

    romu yükledim arkadaşlar, her yeniden başlatmada TWR geliyor. çözümü nedir bunun akşamdan veri uğraşıyorum.