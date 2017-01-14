[ROM][7.1.1][D802] LG G2 AOSP Extended v3.0 Kurulum Rehberi

LG G2 için hazırlanmış olan AOSP Extended v3.0, saf android arayüzü ile batarya dostu ve hızlı performansıyla dikkat çekmektedir. Android 7.1.1 Nougat işletim sistemini kullanan ROM, sunduğu özelleştirmeler ile kullanıcı deneyimini özgür kılmaktadır.

ROM’un Özellikleri

3 parmak kaydırma ile ekran görüntüsü alma

Blur UI eklentisi

AOKP sistem animasyonları

Güncel çeviriler

OTA üzerinden güncelleme desteği

Gece Modu

Pixel UI eklentisi

AOSP Extended v3.0 İndirmeler

AOSP Extended v3.0 Kurulum Rehberi

LG G2 telefonunuza dosyaları kopyalayın.

Telefonunuzun halihazırdaki sistemini Backup bölümüne girip tüm seçenekleri işaretleyerek alabilirsiniz. Bu işlev, kurulumda telefonun başına gelebilecek hatalardan kurtulmamız için kısayol olacaktır.

Backup işleminden sonra TWRP’nin Wipe>Advanced Wipe adımlarını takip edip Dalvik Cache, Cache, System ve Data seçeneklerini seçip telefonda varolan sistemi temizleyin.

Temizleme işlemlerinden sonra TWRP’nin Install kısmına girin ve sırasıyla ROM, GApps ve Bootstack dosyalarını flashlayın.

İşlemler tamamlandıktan sonra TWRP’nin Reboot kısmından System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

KURULUM VİDEOSU;