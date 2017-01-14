LG G2 için hazırlanmış olan AOSP Extended v3.0, saf android arayüzü ile batarya dostu ve hızlı performansıyla dikkat çekmektedir. Android 7.1.1 Nougat işletim sistemini kullanan ROM, sunduğu özelleştirmeler ile kullanıcı deneyimini özgür kılmaktadır.
ROM’un Özellikleri
- 3 parmak kaydırma ile ekran görüntüsü alma
- Blur UI eklentisi
- AOKP sistem animasyonları
- Güncel çeviriler
- OTA üzerinden güncelleme desteği
- Gece Modu
- Pixel UI eklentisi
AOSP Extended v3.0 İndirmeler
- AOSP Extended v3.0 ROM indir
- AOSP Extended v4.4 Güncellemesi Çıktı! (v3.0 sürümünün üstüne kurulum yapın.)
- GApps Paketi indir (Platform; ARM – Android; 7.1 – Varyant; istediğinizi seçebilirsiniz)
- Bootstack dosyası indir
AOSP Extended v3.0 Kurulum Rehberi
- LG G2 telefonunuza dosyaları kopyalayın.
- Telefonunuzun halihazırdaki sistemini Backup bölümüne girip tüm seçenekleri işaretleyerek alabilirsiniz. Bu işlev, kurulumda telefonun başına gelebilecek hatalardan kurtulmamız için kısayol olacaktır.
- Backup işleminden sonra TWRP’nin Wipe>Advanced Wipe adımlarını takip edip Dalvik Cache, Cache, System ve Data seçeneklerini seçip telefonda varolan sistemi temizleyin.
- Temizleme işlemlerinden sonra TWRP’nin Install kısmına girin ve sırasıyla ROM, GApps ve Bootstack dosyalarını flashlayın.
- İşlemler tamamlandıktan sonra TWRP’nin Reboot kısmından System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.
EKRAN GÖRÜNTÜLERİ
KURULUM VİDEOSU;
“AOSP Extended v4.4 Güncellemesi Çıktı! (v3.0 sürümünün üstüne kurulum yapın.)” Demişsiniz ama tam olarak sıralaması nasıl olacak. Önce v3, boatstack, gaps, v4.5 mi olacak?
ROM’u kullananlar için söylenmiştir. İlk kez kuruyorsanız v4.5 indirip devam edebilirsiniz lakin verilen linkte v4.6 veya v4.7 versiyonları da olabilir. Mümkün olduğunca son sürümü indirip yükleyin.