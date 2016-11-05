Android platformunun efsanevi telefonlarından biri haline gelen LG G2, geliştiriciler tarafından hala güncel kalmaya devam etmektedir. Google Pixel ve Google Pixel XL modellerinin Android 7.1 işletim sistemi ile piyasaya çıkmasından sonra geliştiriciler kolları sıvadı ve LG G2 için CyanogenMod 14.1 ROM‘unu portladı. Saf Android arayüze sahip olan CM14.1, CAF ROM adı altında bilinmektedir.

CyanogenMod 14.1 Çalışan Özellikleri

Kablosuz İnternet

İnternet Paylaşımı

Ses

Telefon Hattı

SMS

LTE (4,5 G)

Mobil Veri

Bluetooth

Tüm Sensörler

Kamera

Video Kayıt

SELinux Enforcing

GPS

CyanogenMod 14.1 İndirmeler

CyanogenMod 14.1 ROM Kurulum Rehberi

İndirdiğiniz dosyaları telefonun hafızasına kopyalayın.

Telefonunuzu TWRP modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G2 Root ve TWRP Rehberi)

modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G2 Root ve TWRP Rehberi) Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.



TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System , Data , Cach ve Dalvik Cache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın .



sekmesinden girip , , ve dizinlerini işaretleyip işlemini . TWRP Install sekmesinden sırasıyla CM 14.1 ROM ’u, GApps ve Bootstack ziplerini yükleyin.



sekmesinden sırasıyla ’u, ve ziplerini yükleyin. TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.

LG G2 CyanogenMod 14.1 ROM Kurulum Videosu

LG G2 için diğer romlara da göz Atmak için Buraya tıklayınız.