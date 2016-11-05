Android platformunun efsanevi telefonlarından biri haline gelen LG G2, geliştiriciler tarafından hala güncel kalmaya devam etmektedir. Google Pixel ve Google Pixel XL modellerinin Android 7.1 işletim sistemi ile piyasaya çıkmasından sonra geliştiriciler kolları sıvadı ve LG G2 için CyanogenMod 14.1 ROM‘unu portladı. Saf Android arayüze sahip olan CM14.1, CAF ROM adı altında bilinmektedir.

  CyanogenMod 14.1 Çalışan Özellikleri

  • Kablosuz İnternet
  • İnternet Paylaşımı
  • Ses
  • Telefon Hattı
  • SMS
  • LTE (4,5 G)
  • Mobil Veri
  • Bluetooth
  • Tüm Sensörler
  • Kamera
  • Video Kayıt
  • SELinux Enforcing
  • GPS

  CyanogenMod 14.1 İndirmeler

 

  CyanogenMod 14.1 ROM Kurulum Rehberi

  • İndirdiğiniz dosyaları telefonun hafızasına kopyalayın.
  • Telefonunuzu TWRP modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G2 Root ve TWRP Rehberi)
  • Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.
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  • TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.
    TWRP-Wipe-Data
  • TWRP Install sekmesinden sırasıyla CM 14.1 ROM’u, GApps ve Bootstack ziplerini yükleyin.
    Adsız
  • TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.

  LG G2 CyanogenMod 14.1 ROM Kurulum Videosu

LG G2 için diğer romlara da göz Atmak için Buraya tıklayınız.

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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis ile ilgili bilgilerim bulunmaktadır.

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  • sedat

    arkadaşlar ben bu romu yükledim. ancak lg backup ile aldığım yedeği geri yükleyemiyorum yardımcı olursanız sevinirim

  • Harun Dağdemir

    Bu romda Twrp recovery e girilmiyo lutfen yardim

    • Brk

      Giriyor power tuşuyla ses kısma tuşuna bastıktan sonra 1 sn tuşlardan parmaklarını çekip ses açma ses kısma tuşuna aynı anda basman lazım biraz zor algılıyor abanman lazım tuşlara

  • Brk

    Başka öneri yada güncelleme yok mu ya

  • Anil Rumioglu

    Mobil veri kapalıyken ayarlara girip en üstte çıkan hücresel veri kapalı yazan yerden açın ozaman çalışıyor

    • Brk

      Kesin emin misin bu durumdan bende mobil veriyi açıyorum bazen ama 10 sn sonra gidiyor

      • Anil Rumioglu

        Telefonu yeniden başlatınca bi yarım saat kullanılıyor sadece sonra yine aynı durum oluyor bende yeni farkettim mobil veriyi fazla kullanmadığım için 😀

      • Brk

        Çok geç kaldılar mobil veriyi düzeltmek için bide offical olarak çıksın artık diğer telefonlara çıkarttılar.

  • Ömer faruk çöl

    Hocam ben yaptım rom attım . Sonra twrpden i advanced wipde wipe yapıp herşeyi sildim. Telefon açılınca herşey çalışmayı durduruyor ve telefon yendiden başlatıyor kendirni. ama başlamıyor cyanpgenmod ekranında kalıyor. TWRP ye giermiyorum. bilgisayarda adb ile girmeyi deneyince adb telefonu görmiyor download modda olduğu halde yardımcı olabilecek misin﻿
    Yanıtla

    • Ahmet Dizdar

      TWRP’ye giriş yapıp ROM flashlamasından sonra GApps paketi flashlamasını da gerçekleştirmelisiniz. GApss flashlamadığınız için google uygulamaları durduruldu hatası alıyor. Eğer bu işlemi gerçekleştiremezseniz sitemizde bulunan LG Flash Tool makalesi ile download modda iken stock rom atabilirsiniz.

  • ferhat ata

    bu romdan nasıl dönüş yapabilirim? 5.0.2 ye mesela?

  • ferhat ata

    arkadaşlar yükledim pişman oldum. rom rootlu değil, 7.0.1’i rootlayamadım. ayrıca recovery dosyalarını bulamadım. naptımsa olmuyor. root yemiyor. biri yardım etsin

  • Brk

    Rom yüklü olan biri apn ayarlarından vodofone tr yi seçip vodafone live yi silmeye denebilir mi böyle bi yöntem okudum

  • Celaleddin Rooney

    Official değil ona göre flaşlayın.

  • Orhan Kılıç

    Cyanogenmod un sitesinde cm 14 romunun LG G2 ve G3 dahil 9 model telefon için yayınlandığı görünüyor. LG G2 için son yayınlanan mod cm 13. Stabil sürüm son olarak 20 Ağustosta, son gecelik sürümde 8 Kasımda yayınlanmış. Yukarıdaki linkten rom u indirdiğimde resmi olarak yayınlanmadığı, deneme rom u olduğu görünüyor. Bu tür hataların çıkması doğal. Cyanogenmod diğer telefon modelleri için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu, romların hazır oldukça yayınlanacağını söylüyor. Acele etmeyip resmi rom yayınlanana kadar beklemekte fayda var.

  • zafer

    naaptım neettim tel rehberine ulaşamadım….acil yardım

    • Kartal

      Aynı sorun bende de var. Ne tel nede sim rehberine ulasamiyorum

  • brk

    Adminden hiç ses çıkmıyor yok mu bi güncelleme haberi ya da çözüm

    • Kejaseb

      Son surum tarihi 5/11 yeni guncelleme yok.Mobil veride bende de bir sorun yok lte den sadece 3g ye falan gecis yapmiyo ama sorun yok yinede kesinti olmadi suana kadar.

  • mustafa

    Bu rom ve diğer 7.x sürüm romlarda root var gibi görünüyor.Fakat rootlu olan işlemleri yapamıyorsunuz.Mesela ziraat mobili açıyorum telefonunuzda root görünüyor uyarısı veriyor.Privacy guard menüsü var ordan ziraat mobili pasif yapıp girmeye çalışıyorum ama bir sonuç elde edemiyorum.Bu sorunu çözen arkadaşlar varsa bilgilendirsin lütfen.

    • Fahrettin

      Selamlar saygılar. Romu birkaç gün denedim. Açıkçası pil ve sistem kararlılığı gayet iyi durumda. Mobil ise mütemadiyen geçişlerde sorunlu. Şöyle ki wifiden mobile geçerken uçak moduna al. Hat tamamen gitsin simge değişti ginde tekrar uçak modunu kapat. Ancak önce mobil veri aktif yap bitti tuşuna tıkla uçak modunu kapat. Kesinlikle denenmiş ve şahsım adına çözüm olmustur.En sevdiğim özellik whatsapp kullanırken ekranı bolup dizi izlemeye devam etmek.:)

    • Kejaseb

      Rootu ayarlar gelistirici seceneklerinden aktif hale getirip super su ile islem yapabilirsin veya direk supersu 2.78 i twrpden flashlayip rootu etkin hale getirebilirsin.Root zaten var supersu ile de islem yapabiliyorum diyorsan root switch indirip rootu pasif hale getirebilirsin ziraat gibi uygulamalari kullanmak icin.

      • Kejaseb

        Özür dilerim unuttum.Supersu 2.78 i flashlarsan eger yanina blastagator un boot bump dosyasinida flashla.Aksi halde cihaz boot ekraninda kalir.

      • mustafa değer

        Cevabınızı geç gördüm işim acil olduğundan Cloudy rom’a dönmek zorunda kaldım.Bu roma geri dönersem sizin dediklerinizi mutlaka deneyeceğim.Yanıtınız için teşekkürler.

  • kartal

    yükledim bende mobil veri çalışıyor

    • Brk

      Şanslisin o zMan ben iki kere yukledim çalışmadı

  • Brk

    Mobil veri durumunu düzeltmek için bi fikri yada bilgisi olan bu arada ayarlardan vodafone tr seçtim belirteyim

    • Kartal

      Bende mobil veride sorun yok. Ancak telefon rehberine ve sim rehberine ulaşamıyorum. Sadece gmail rehberi var

      • Brk

        Telefon rehberini silmiştir

    • mustafa

      Mobil veri çalışmıyorsa 3-4 kere uçak modunu açıp kapatın.Mobil veri aktif hale gelecektir.

      • Brk

        Valla çok denedim uçak modu muhabbetini olmadı

      • Brk

        H+ geliyor ama 10 saniye sonra gidiyor

  • brk

    Rom tam istediğim gibi aslında ama mobil veri olmadan devam edemezsin bu romla çözümü olsa keşke yada ne zaman düzeltilir

  • kartal

    şimdi bunu yükleyelimmi yüklemeyelimmi. sorunlu galiba

    • brk

      Mobil veri kullanan biriysen yükleme

  • ömer

    bellekteki dosyalar silinmez değilmi?

  • Omer

    Bellekteki dosyalar silinmiyor degilmi

  • ugur

    mobil veri konusunu napcaz?

  • uğur

    mobil veri için uçak modunu açın hat tamamen gittikten sonra uçak modunu kapatın hat geldiğinde mobil internet açılıyor.

    kumanda IR konusunda deneyen var mı? sıkıntı var mı? anymote vb. program ile

    • uğur uyar

      eyvallah adaş deneyecegım

    • brk

      Dediğini denedim ama bi kaç saniyelik geldi internet sonra aynı sıkıntı

  • Brk

    yeni linkteki güncelleme yüzünden şuan telefonum açılmıyor twrp ye giremiyorum kaldım böyşe

    • stock roma döneceksin ama önce jellybean 4.2.2 sonra kit kat 4.4.2,,, direk kitkat 4.4.2 ye dönmek isteyince sorun çıkabilir kabaca 4 gb gibi bir indirme yapacaksın galiba

      • brk

        Şuan eski romuma döndüm

  • serkan

    Selam benim lg g4 beet cihazim var usb girisli flash bellek okumuyor neden acaba cevap alabilir miyim

  • brk

    Mobil veri çalışmıyor ve twrp ye dönemiyorum !

  • Brk

    Hücresel veriyi açamadım ayrıca mobil veriden internete giremiyor

  • Brk

    Romu yükleyenler wifi sıkıntısı yaşıyor mu yoksa benim wifide sorun mu var ?

    • uğur uyar

      wifi de problem yokda mobil veride vardı bı arkadas yontem soylemıs onu deneyecegım

  • Acaba cm 14.1 g3 e gelcekmi?

    • Ahmet Dizdar

      Araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Geliştiriciler plan yapıp LG G3’e CM14.1 uyarladıklarında biz sitemizde paylaşmış olacağız.

    • AzadGLR
      • Ahmet Dizdar

        CrDroid ROM çıkardı ancak CyanogenMod olarak çıkarılmadı.

      • Biliyorum zaten cyanogenmod yazmadım, 7.1 yazdım 🙂
        Yine de teşekkürler 🙂

  • AzadGLR

    Son sürüm linki buraya bırakıyorum yenilersin . 🙂
    https://www.androidfilehost.com/?fid=385035244224394606

    • Ahmet Dizdar

      Teşekkür ederiz. Linkler yenilendi.

  • mehmet

    Sakın kurmayın beyler,ben böyle rezalet bir işletim sistemini cyan’dan beklemezdim.1de başladım saat 02.22 daha hala telefonla uğraşıyorum.

    • brk

      nesiyle uğraşıyosun mesela

      • mehmet

        komple cihazı wipe yapmama rağmen,sürekli cyan mode ekranından bi gram ilerlemedi.sürekli açılıp açılıp kapandı ve twrp ekranına bile giremedim.en sonunda lg toolsla 5.0.2 yapıp tekrar 6.0a rootladım

    • brk

      Bende en son buraya konulan güncelleme ile o sorunu yaşadım umudu kesmiştim ama açmayı başarıp 6.0.1 romuna dönmeyi başadrım

  • Esselamualeyküm verahmetullah. Arkadaşlar bu romun bugları yada çalışmayan kısımları var mı? Son kullanıcı için uygun mu?
    Şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarım

    • AzadGLR

      Rom mukemmel durumda 2 gundur kullaniyorum sorunsuz.

      • brk

        Mobil veri ne durumda bende çalışmıyor

    • Ahmet Dizdar

      Ve aleyna aleyküm selam. ROM ile ilgili kullanan kişiler yorum yapmaktadır. O kişilerin yorumlarını dikkate alabilirsiniz. Ek olarak yazı içinde belirttiğimiz çalışan özelliklere bakarak da yorumlayabilirsiniz.

      • burak

        Kardesim lg g2 cm13 kullaniyorum otomatik guncelleme icin cyanogen recovery yaptim ama simdi twrp yi yukleyemiyorum nasil yukleyebilirim tesekkurler

 
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