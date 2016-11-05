Android platformunun efsanevi telefonlarından biri haline gelen LG G2, geliştiriciler tarafından hala güncel kalmaya devam etmektedir. Google Pixel ve Google Pixel XL modellerinin Android 7.1 işletim sistemi ile piyasaya çıkmasından sonra geliştiriciler kolları sıvadı ve LG G2 için CyanogenMod 14.1 ROM‘unu portladı. Saf Android arayüze sahip olan CM14.1, CAF ROM adı altında bilinmektedir.
CyanogenMod 14.1 Çalışan Özellikleri
- Kablosuz İnternet
- İnternet Paylaşımı
- Ses
- Telefon Hattı
- SMS
- LTE (4,5 G)
- Mobil Veri
- Bluetooth
- Tüm Sensörler
- Kamera
- Video Kayıt
- SELinux Enforcing
- GPS
CyanogenMod 14.1 İndirmeler
- LG G2 için CyanogenMod 14.1 CAF İndir
- Android 7.1 Gapps Paketi İndir (sırasıyla ARM-7.1 ve istediğiniz varyantı seçip indirin)
- Bootstack Dosyası İndir
CyanogenMod 14.1 ROM Kurulum Rehberi
- İndirdiğiniz dosyaları telefonun hafızasına kopyalayın.
- Telefonunuzu TWRP modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G2 Root ve TWRP Rehberi)
- Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.
- TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.
- TWRP Install sekmesinden sırasıyla CM 14.1 ROM’u, GApps ve Bootstack ziplerini yükleyin.
- TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.
LG G2 CyanogenMod 14.1 ROM Kurulum Videosu
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