[ROM][5.0.2][D802] LG G2 için G4+ ROM Yükleme Rehberi

Android platformunda kendini her haliyle söz ettiren LG G2, 2016 yılı itibarı ile piyasadan kalktı ve yavaş yavaş çekilmeye başladı. Ancak gibi bazı geliştiriciler sayesinde LG G2 hala ayakta durmaya devam ediyor. LG G2 için sağlanan bir çok rom ile kullanıcılara farklı tarzda kullanım deneyimleri sunan geliştiriciler yeni romda ise LG V10 ve LG G4 deneyimini sunmaktadır. Bu deneyimleri sunan romun adı G4+ olarak geçmektedir.

G4+ Rom Özellikleri

Stock Lollipop tabanlı

Tüm V10 LG uygulamaları

30F Kerneli

Yeni kilit ekranı efekti

G4’den yeni özellikler (smartsetting, sistemUI, setting,…)

Beta1’deki tüm hatalı uygulamalar düzeltildi.

Bulanıklık ayarları

Çeşitli ayarlar (Başlık çubuğu, Kısayol düğmeleri, Bildirimler vs..)

El feneri düğmesi

Bildirimlerde hava durumu

Bildirim paneli seçenekleri

Kilit ekranında alarm göstergesi

Gün/Gece değişen bildirim paneli arkaplanı

İndirmeler

G4+ ROM Kurulum Rehberi

İndirdiğiniz dosyaları telefonun hafızasına kopyalayın.

Telefonunuzu TWRP modunda başlatın. (Bilmeyenler için 4.4.2/5.0.2 Root&TWRP Rehberi)

modunda başlatın. (Bilmeyenler için 4.4.2/5.0.2 Root&TWRP Rehberi) Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.



Backup işleminden sonra TWRP, Wipe>Advanced Wipe kısmında Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizlemeyi yapın.



işleminden sonra kısmında seçeneklerini seçip temizlemeyi yapın. Temizleme işleminden sonra Install sekmesine girip sırasıyla ROM ve Bootstack dosyasını flashlayın.



sekmesine girip sırasıyla ve dosyasını flashlayın. TWRP Reboot sekmesine girip System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.

G4+ Rom Ekran Görüntüleri