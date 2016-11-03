[ROM][5.0.2][D802] LG G2 için G4+ ROM Yükleme Rehberi

Android platformunda kendini her haliyle söz ettiren LG G2, 2016 yılı itibarı ile piyasadan kalktı ve yavaş yavaş çekilmeye başladı. Ancak renzetti.s gibi bazı geliştiriciler sayesinde LG G2 hala ayakta durmaya devam ediyor. LG G2 için sağlanan bir çok rom ile kullanıcılara farklı tarzda kullanım deneyimleri sunan geliştiriciler yeni romda ise LG V10 ve LG G4 deneyimini sunmaktadır. Bu deneyimleri sunan romun adı G4+ olarak geçmektedir.
G4+ Rom Özellikleri
- Stock Lollipop tabanlı
- Tüm V10 LG uygulamaları
- 30F Kerneli
- Yeni kilit ekranı efekti
- G4’den yeni özellikler (smartsetting, sistemUI, setting,…)
- Beta1’deki tüm hatalı uygulamalar düzeltildi.
- Bulanıklık ayarları
- Çeşitli ayarlar (Başlık çubuğu, Kısayol düğmeleri, Bildirimler vs..)
- El feneri düğmesi
- Bildirimlerde hava durumu
- Bildirim paneli seçenekleri
- Kilit ekranında alarm göstergesi
- Gün/Gece değişen bildirim paneli arkaplanı
İndirmeler
G4+ ROM Kurulum Rehberi
- İndirdiğiniz dosyaları telefonun hafızasına kopyalayın.
- Telefonunuzu TWRP modunda başlatın. (Bilmeyenler için 4.4.2/5.0.2 Root&TWRP Rehberi)
- Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.
- Backup işleminden sonra TWRP, Wipe>Advanced Wipe kısmında Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizlemeyi yapın.
- Temizleme işleminden sonra Install sekmesine girip sırasıyla ROM ve Bootstack dosyasını flashlayın.
- TWRP Reboot sekmesine girip System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.
d802tr ve d802 arasında fark varmı kurarsam problem olurmu ve cihazım 32 gb
kardesım bı yardımcı ol lutfen tel acılmıyor twrp ye de gırmıyor ne yapıcam soyle
Telefonun brick olmuş durumda büyük ihtimalle.
“LG G2 flash tool” yada “LG G2 kitkata dönüş” diye aratırsan Google’da kolayca kurtarırsın telefonu. Bir bilgisayar ve bir USB kablo yeterli. 1.5 GB kadar indirme yapman gerekecek. Geçen sefer benim başıma da geldi biraz uğraştım ama düzeldi.
kardesım ben kurdum once sorun yoktu xposed ıcın twrp yukledım securty sorunu c ıktı sonra romu yenıden flasladım lg logosu gelınce kapanıyor twrp ye de gırmıyor nasıl olucak ?
arkadaslar bunu beceremedım ve telefonun sebekesı ıle ımeı gozukmuyor gerı orjınal halıne nasıl donebılırım
Sitemizde bulunan LG Flash Tool makalesinden yararlanarak stock rom atıp orjinal hale dönüş yapabilirsiniz
arkadaslar kolay gelsın. ben bu guncellemeyı yaptım beceremedım lg g2 den g4 e yukselttım sebeke gozukmuyor ımeı yok gozukmuyor tekrar nasıl g2 ayarlarına dondurebılırım lutfen yardım.?
Bu romda Ses artırma özelliği varmı? Yani ses artırma zipi?
bu romu lg g2 ls980 modeline uyarmı.
Hayır sadece D802 modeli içindir.
Stock romu üç gündür kullanıyorum şuana kadar sıkıntı yaşamadım şarjı ve performansı iyi stock rom olduğu için telefon ısınıyor. Daha önce ndm 5.5 rom yüklemiştim çok kötüydü. Şarjı çok gitsin istiyorsanız Resurrection Remix M v5.7.4 android 6 romu yükleyin ısınma yok ve şarjı çok iyi ama stock rom olmadığı için telefonun bazı özelliklerini kullanamıyorsunuz görüntü ve tema olarak beğenmedim şimdiki g4 roma döndüm. Bu rom beta aşamasında muhakkak bir hatası olabilir ama bana şimdilik denk gelmedi. Genel olarak memnun kaldım. Şunu da ekleyeyim şarj çok çabuk bitiyorsa uygulamadan kaynaklı Resurrection Remix M v5.7.4 rom da kullandığım bir uygulamada bana izin verirsem pil optimizasyonu devre dışı kalacak dedi telefonun şarjı çabuk bitmeye başladı bende izini iptal ettim telefonun şarjı normale döndü.
Romu kurdum ancak SEVEMEDİM tekrardan cloudy 3.3’e döndüm Şarjı Diğer romlara göre kötü Benim fikrim bu .
Şarjın iyi gittiğini söyleyenlerde var.
Denemekten zarar gelmez farklılık olsun isteyenelr kurabilirler 🙂
Yükleyen ve deneyen arkadaşlar varmı?Özellikle şarj durumu nasıl?
cloudy 3.3 göre şarj vs. kıyaslarsak nasıl bi rom acaba. buna geçmeyi düşündüm de ?
Ben bu romu lg g2 ls980 modeline yuklesem dokunmatik ekran bozulur mu?
ROM, D802/803/805/806 modelleri için uygundur.
D800 içinde mevcut . Başarılı bir şekilde kurdum.