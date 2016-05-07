LG G2 D80220H Recovery'den Yüklenebilir KitKat Stock Rom Yükleme Rehberi

Hepimiz telefonlarımıza Stock Rom yüklemek için bir bilgisayara ihtiyaç duyuyoruz. Peki size LG G2’nizde 4.4.2 KitKat Stock Roma geçmek için bilgisayara ihtiyaç duymayacaksınız desem? Arttık tüm Custom Romlardan kolaylıkla Stock Roma geçebileceksiniz. Bunun için tek gereken şey bir recovery mod 🙂

5.0.2 Lollipop Stock Rom’u da aynı şekilde bu yazımızdan faydalanarak yükleyebilirsiniz.

Bunun için tek yapmanız gereken aşağıda verdiğim farklı özelliklerdeki orijinal Stock Rom’u telefonunuza Recovery’den yüklemek.

İndirmeler:

Yükleme Rehberi:

  • Flashlanabilir zipi telefon hafızanıza kopyalayın
  • Telefonunuzu Recovery modda başlatın
  • Wipe: system/data/cache/dalvik cache
  • D802_PATCH_RETURN_KK_droidth.zip‘i Yükleyin (sürüm düşürecekseniz gerkli)
  • Romu yükleyin
  • Not: Patched Kernell’ı yükleyin (opsiyonel)
  • Not: KitKat Baseband yükleyin (opsiyonel)

 

Uyarı: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.

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LGDestek.NET | Android & Teknoloji haberleri editörü.

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  • Vatansever Korkmaz

    kardeş bana yardım edermisin

    Model:LG-D802

    CPU:

    Version:4.4.2

    Flash INFO:lge/g2_open_cn/g2:4.4.2/KOT49I.D80220a/D80220a.1394898443:user/release-keys bu modele hangi rom olur ve nerden bua bilirim cvp erirsen sevinirim

  • Huseyin Krky

    Çift tıklama ile kapalıyken açılmıyor.

  • Caner

    Bu konu işe 5.0.2 den 4.4.2 ye düşürebilir miyim ?

  • Sabri

    Acil 20c romu lazim onuda paylasabilirmisiniz admin acil

  • prensipci

    selam… bunu aynısının 4.1.2 için olanı da mevcutmu?

  • Orhan

    Kullanilabilecek en güzel rom. Birtek swarm bildirimleri ve instagram videolarinda sorun yaratiyor. Onun dışında stabil, hızlı, sorunsuz..

    • Orhan

      Ayrıca sarj süresi bundan daha iyi giden rom kullanmadım g2 telefonumda. Piyasadaki her romu denedim favorim şu anda bu, bir diğeride cloudy v3.3.

  • S. S

    Opsiyonel derken isteğe bağlı değilmi yoksa opsiyonel derken kastettiğiniz nedir

  • Hasan

    İyi gunler ekranimda sararma lekesi var ve ayrica cloudy yuklu..kitkat stock romu yukleyip garantiye yollasam rootlu oldugunu cakarlarmi acaba?

    • Merhaba, Stock Rom’u yükleyip garantiye gönderirseniz herhangi bir sorun çıkmaz.

  • Pingback: LG G2 D80230H Recovery’den Yüklenebilir Lollipop Stock Rom Yükleme Rehberi | LGDestek.NET()

  • sinan

    ben 4.2.2 surumunde telefon bu roma gecmek istiyorum Kk boatleader yuklemek gerekirmi

  • ALİ VELİ 49 50

    ARKADAŞLAR BENİM TEL D80220H KURULU OLARAK GELDİ ÜSTÜNE ROM TANIMAM AKŞAMA KADAR WİFİ KULLANMAMA RAĞMEN AKŞAM 11 SAAT KULLANIM SÜRESİ VAR DİO G2 İÇİN BAŞKA ROMLAR YALAN AYRICA LTE APK İLE DE 4G AÇIK KALICI SIKINTISIZ ROM ARAYANLAR İÇİN ÖNERİRİM AYRICA TELEFONLA BU KADAR OYNAYAN ARKADAŞLARA KIZIYORUM SONUÇTA NE OLURSA OLSUN YAPACAN İŞ YA NET YA SOSYAL MEDYA ARAMA FALAN FANTASTİK ŞEYLER PEŞİNDEN KOŞUP CİHAZLARI HURDA ETMENİN ANLAMI YOK

    • Emre

      Hocam 20H olarak hangi ülkenin romunu kullanıyorsun?Türkiyenin 20C versiyonu son.Bi kontrol edip söyler misin ben de ona göre kurulum yapıcam

      • omercanecer

        Europe open versiyonu

  • Celaletti

    Kk boatleader i nerden indirebiliriz ayrica instal menusunden mi yuklicez onuda

  • ismail

    %49 KALIYOR HEP

    • Ömer Can Ecer

      adımları doğru yaptığınıza emin misiniz?

      • ismail

        evet eminim.. doğru yapmasam %49 bulurmu ki

  • ahmet

    hocam ben bütün stock rom a dönme yöntemlerini denedim olmadı neden yapar yüklrdiğim romdan olabilirmi cloudy 3.3 flash tool dan falan olmuyo nasıol yapacağız yüzde 2 de takılıyo hep bi hangi ülkenin tel stock rom hangisi nasıl öğrenebiliriz

    • Ömer Can Ecer

      flashtooldan dönerken jellybean yüklemelisiniz telefona. ayrıca bunu kullanmak isterseniz de önce kk bootloader yükleyip ardından bunu yüklemeniz gerekir.

      • Ahmet

        Bunu nasil yapacagimi anlatan bir yazi varmi forumda hocam

  • ahmet

    bu hangi ülkenin peki

    • Ömer Can Ecer

      Europe open sürümü hocam

  • eren

    çok teşekkürler istedim valla fazla beklemeden attınız cm 13 telefonum wipe yaptıktan sonra stocka atsam hafıza sıfırlanırmı bu yöntemle ? bide baseband a yada botloadere gerek varmı varsa nasıl atıcaz ?

    • Ömer Can Ecer

      internal storage’i seçmezseniz sorun çıkmaz. bootloader olarak kk bootloader kullanabilirsiniz.

  • Yusuf

    Lolipop orjinal stok romuda paylasirmison kardesim ben bulamadim hic biyerde cmw den flaslana bileni.

    • Ömer Can Ecer

      o derleme aşamasında şu an

      • Yusuf

        Ben bunu d802ye attim telefon brick oldu neden hocam :((

  • Yavuz

    Custom romu bilgisayardan flashlayabiliyo muyuz?Telefonum TR işlemcisi ve telefonuma uygun recovery bulamadım.Yardımcı olursanız sevinirim

  • Dost

    Bu sekilde yukleme yapinca garanti geri gelirmi. Stock. recoveriye donerimi

    • Ömer Can Ecer

      hayır telefonu aldığınızda hangi ülkenin romu yüklüyse ona geçerseniz gelir.

  • Denizci

    Lg g3 de bu durum gecerli mi