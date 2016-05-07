Hepimiz telefonlarımıza Stock Rom yüklemek için bir bilgisayara ihtiyaç duyuyoruz. Peki size LG G2’nizde 4.4.2 KitKat Stock Roma geçmek için bilgisayara ihtiyaç duymayacaksınız desem? Arttık tüm Custom Romlardan kolaylıkla Stock Roma geçebileceksiniz. Bunun için tek gereken şey bir recovery mod 🙂

5.0.2 Lollipop Stock Rom’u da aynı şekilde bu yazımızdan faydalanarak yükleyebilirsiniz.

Bunun için tek yapmanız gereken aşağıda verdiğim farklı özelliklerdeki orijinal Stock Rom’u telefonunuza Recovery’den yüklemek.

İndirmeler:

Yükleme Rehberi:

Flashlanabilir zipi telefon hafızanıza kopyalayın

Telefonunuzu Recovery modda başlatın

Wipe: system/data/cache/dalvik cache

D802_PATCH_RETURN_KK_droidth.zip ‘i Yükleyin (sürüm düşürecekseniz gerkli)

‘i Yükleyin (sürüm düşürecekseniz gerkli) Romu yükleyin

Not: Patched Kernell’ı yükleyin (opsiyonel)

Not: KitKat Baseband yükleyin (opsiyonel)

Uyarı: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.