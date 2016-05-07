Hepimiz telefonlarımıza Stock Rom yüklemek için bir bilgisayara ihtiyaç duyuyoruz. Peki size LG G2’nizde 4.4.2 KitKat Stock Roma geçmek için bilgisayara ihtiyaç duymayacaksınız desem? Arttık tüm Custom Romlardan kolaylıkla Stock Roma geçebileceksiniz. Bunun için tek gereken şey bir recovery mod 🙂
5.0.2 Lollipop Stock Rom’u da aynı şekilde bu yazımızdan faydalanarak yükleyebilirsiniz.
Bunun için tek yapmanız gereken aşağıda verdiğim farklı özelliklerdeki orijinal Stock Rom’u telefonunuza Recovery’den yüklemek.
İndirmeler:
- Root ve Recovery ön yüklü olarak gelmeyen Stock Rom’u Buradan indirin: Rootsuz 4.4.2 KitKat D80220H Stock Rom
- Root ve Recovery ön yüklü olarak gelen Stock Rom’u Buradan indirin: Root ve Recovery’li 4.4.2 KitKat D80220H Stock Rom
- KitKat Baseband‘i buradan indirin: KitKat Baseband
- KitKat‘e geri dönüş yaparken: D802_PATCH_RETURN_KK_droidth.zip
- Patched KitKat Kernell‘ı buradan indirin: KitKat Patched Kernell
Yükleme Rehberi:
- Flashlanabilir zipi telefon hafızanıza kopyalayın
- Telefonunuzu Recovery modda başlatın
- Wipe: system/data/cache/dalvik cache
- D802_PATCH_RETURN_KK_droidth.zip‘i Yükleyin (sürüm düşürecekseniz gerkli)
- Romu yükleyin
- Not: Patched Kernell’ı yükleyin (opsiyonel)
- Not: KitKat Baseband yükleyin (opsiyonel)
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