LG G2 D80230H Recovery’den Yüklenebilir Lollipop Stock Rom Yükleme Rehberi

Yazar
LGDestek
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LG G2’nizde bilgisayara ihtiyaç duymadan, TWRP ile kolaylıkla 5.0.2 Stock ROM’a geçebileceksiniz.

Bildiğiniz gibi custom ROM’lardan stock roma geçmek için Flashtool, LG UP gibi yöntemleri kullanıyoruz. Zaten her custom ROM’da olan TWRP Recovery ile zamandan tasarruf ederek Stock ROM’a geçebilirsiniz.

4.4.2 KitKat Stock Rom’u da aynı şekilde burayı tıklayarak yükleyebilirsiniz.

Değişiklikler:

  • Rootlu
  • Vodafon uygulamalarından arındırılmış
  • Bump kernel 30d/30a
  • Geliştirilmiş batarya
  • TWRP Recovery Bump 2.8.6.1
  • SELinux Mode Changer eklendi
  • Akıcı, hızlı ve stabil
  • Ev butonlarını gizleyebilme
  • Lte desteği
  • JelyBean ve KitKat üzerine kurulabilir.

İndirmeler:

Yükleme Rehberi:

  • Telefonunuzu Recovery modda başlatın
  • ROM’u yükleyin
  • Reboot: System

KitKat’e Geri Dönüş:

Ekran Görüntüleri:

11-horz

Uyarı: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.

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18 YORUMLAR

  2. Lp baseband ve bump stock lp ne işe yarıyor birisi açıklayabilirse iyi olur ve romu kurduktan sonra onları da kurmalı mıyım? Lütfen birisi açıklasın.

  4. Root kaldırınca malesef çökme ve sacmalama oluyor. Banka uygulamaları kullanıyorum root bu yüzden engel oluyor güvenlik açığına sebeb oluyor.

  9. ustacım selamunaleyüm öncelikle güzel hoş yapıyosunuz ama galiba xda da falan çeviri yaptıyosunuz buda anlamsız oluyor çoğu şey biraz açıkla mesela neyi neyden önce yapmamız lazım ne zaman ne gerekir nasıl yapıcaz tam açıklarsanız seviniriz yani inan hiç bişey anlamadım hangisi ne işe yarıyor dosyaların onu bile anlamadım

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