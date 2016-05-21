LG G2 D80230H Recovery’den Yüklenebilir Lollipop Stock Rom Yükleme Rehberi

LG G2’nizde bilgisayara ihtiyaç duymadan, TWRP ile kolaylıkla 5.0.2 Stock ROM’a geçebileceksiniz.

Bildiğiniz gibi custom ROM’lardan stock roma geçmek için Flashtool, LG UP gibi yöntemleri kullanıyoruz. Zaten her custom ROM’da olan TWRP Recovery ile zamandan tasarruf ederek Stock ROM’a geçebilirsiniz.

4.4.2 KitKat Stock Rom’u da aynı şekilde burayı tıklayarak yükleyebilirsiniz.

Değişiklikler:

Rootlu

Vodafon uygulamalarından arındırılmış

Bump kernel 30d/30a

Geliştirilmiş batarya

TWRP Recovery Bump 2.8.6.1

SELinux Mode Changer eklendi

Akıcı, hızlı ve stabil

Ev butonlarını gizleyebilme

Lte desteği

JelyBean ve KitKat üzerine kurulabilir.

İndirmeler:

Yükleme Rehberi:

Telefonunuzu Recovery modda başlatın

ROM’u yükleyin

Reboot: System

KitKat’e Geri Dönüş:

Telefonunuzu Recovery modda başlatın

D802_PATCH_RETURN_KK_droidth.zip ‘i yükleyin

‘i yükleyin Reboot: Recovery

KitKat ROM’u yükleyin ( LG G2 D80220H Recovery’den Yüklenebilir KitKat Stock Rom Yükleme Rehberi )

) Reboot: System

Ekran Görüntüleri:

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