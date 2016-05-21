LG G2 D80230H Recovery’den Yüklenebilir Lollipop Stock Rom Yükleme Rehberi

LG G2’nizde bilgisayara ihtiyaç duymadan, TWRP ile kolaylıkla 5.0.2 Stock ROM’a geçebileceksiniz.
Bildiğiniz gibi custom ROM’lardan stock roma geçmek için Flashtool, LG UP gibi yöntemleri kullanıyoruz. Zaten her custom ROM’da olan TWRP Recovery ile zamandan tasarruf ederek Stock ROM’a geçebilirsiniz.
4.4.2 KitKat Stock Rom’u da aynı şekilde burayı tıklayarak yükleyebilirsiniz.
Değişiklikler:
- Rootlu
- Vodafon uygulamalarından arındırılmış
- Bump kernel 30d/30a
- Geliştirilmiş batarya
- TWRP Recovery Bump 2.8.6.1
- SELinux Mode Changer eklendi
- Akıcı, hızlı ve stabil
- Ev butonlarını gizleyebilme
- Lte desteği
- JelyBean ve KitKat üzerine kurulabilir.
İndirmeler:
- SRK-D80230H_20160107_droidth (Vodafone) (Vodafone uygulamalarından arındırılmış)
- SRK-D80230d_EUR_20151124_droidth
- SRK-D80230f_20150926_droidth
- D802 – Bump Stock LP (opsiyonel)
- D802 – LP BaseBand (opsiyonel)
- D802_PATCH_RETURN_KK_droidth.zip
- D802_PATCH_GO_LP_V1.1_droidth
Yükleme Rehberi:
- Telefonunuzu Recovery modda başlatın
- ROM’u yükleyin
- Reboot: System
KitKat’e Geri Dönüş:
- Telefonunuzu Recovery modda başlatın
- D802_PATCH_RETURN_KK_droidth.zip‘i yükleyin
- Reboot: Recovery
- KitKat ROM’u yükleyin (LG G2 D80220H Recovery’den Yüklenebilir KitKat Stock Rom Yükleme Rehberi)
- Reboot: System
Ekran Görüntüleri:
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Merhaba,
32GB versiyonu için bir fark var mı? Hepsi için uygulanabilir mi? Opsiyonel dedikleriniz nedir?
Lp baseband ve bump stock lp ne işe yarıyor birisi açıklayabilirse iyi olur ve romu kurduktan sonra onları da kurmalı mıyım? Lütfen birisi açıklasın.
kitkat üzerinden geçiyorsanız ROM’dan önce bump LP ya da Patch GO LP flashlamanız gerekiyor.
Lp baseband ne işe yarıyor peki?
arkadaslar lutfen yardim edin lg g2 f320k kore model telefonuma recovery kuramiyorum . yardima ihtiyacim var
Root kaldırınca malesef çökme ve sacmalama oluyor. Banka uygulamaları kullanıyorum root bu yüzden engel oluyor güvenlik açığına sebeb oluyor.
root yetkisi kullanan kernell gibi bazı eklentiler mevcut o yüzden root kaldırmanız romun stabil çalışmasına engel olur.
Yapacak birşey yok o halde yine de emeğinize sağlık.
Cloudy 3.4 geldi onu da mı bu şekilde yapicak hocam?
bi işi yapıyosun madem düzgün yap kardeşim mega dan upload ettiğim dosya şifreli şifresini yazarmısın
link yenilendi
D802_PATCH_GO_LP_V1.1_droidth linkteki bağlantı şifre istiyor
Hocam bu basebent i felan kuralim mi hangisini once yukleyelim bi aciklasan. Cok iyi olacak.
ustacım selamunaleyüm öncelikle güzel hoş yapıyosunuz ama galiba xda da falan çeviri yaptıyosunuz buda anlamsız oluyor çoğu şey biraz açıkla mesela neyi neyden önce yapmamız lazım ne zaman ne gerekir nasıl yapıcaz tam açıklarsanız seviniriz yani inan hiç bişey anlamadım hangisi ne işe yarıyor dosyaların onu bile anlamadım
en yenisi en üstte romlardan eskş romu da yükleyen olabilir diye onları da koydum
Admin daha detaylı anlatır mısın cloudy 3.3 ten geçeceğim
recoverye gir ve romu flashla
Sadece romu mu flashlayacagim başka birşey flashlamam gerekli mi ve hangilerini flashlamam gerek