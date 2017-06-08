LG Teknik Servis İLETİŞİM

LG’nin 2013 yılında çıkardığı modeli olan LG G2, o zamanki f/p ürünleri arasında en iyilerin yanında yer alıyordu. Hala birçok kullanıcısı olan LG G2 ile ilgili Flyme geliştiricileri bir çalışma yaparak FlymeOS 6.7.6 ROM‘unu LG G2 için kullanım haline getirdi.

FlymeOS 6.7.6 Özellikleri

Şebeke optimizasyonu yapıldı

Kilit ekranı navbar sorunu çözüldü

Tüm uygulamalar optimize edildi

Senkronizasyon sorunu çözüldü

Mesaj iletme sorunu çözüldü

SIM karta kayıtlı kişiler sorunu çözüldü

Klavye ayarları düzeltildi

Navbar çubuğu sorunları düzeltildi.

Çift tıklama ile açma/kapama özelliği eklendi

FlymeOS 6.7.6 İçin Gerekli İndirmeler

FlymeOS 6.7.6 ROM Kurulum Rehberi

Telefonunuzun sürümüne uygun Root&TWRP işlemini uygulayın.

işlemini uygulayın. İndirdiğiniz dosyaları telefonun hafızasına kopyalayın. (Örneğin; Download klasörü)

klasörü) Telefonu TWRP Modu ‘nda başlatın.

‘nda başlatın. TWRP ‘nin ana menüsünde bulunan Backup kısmına girip tüm seçenekleri işaretleyerek yedek alın. (Bu bölümü gerçekleştirebilmek için telefonunuzda en az 5 GB boş alan olması gerekmektedir.)

‘nin ana menüsünde bulunan kısmına girip tüm seçenekleri işaretleyerek yedek alın. (Bu bölümü gerçekleştirebilmek için telefonunuzda en az 5 GB boş alan olması gerekmektedir.) Backup işleminden sonra TWRP ‘nin ana menüsüne dönüp Wipe>Advanced Wipe adımlarını takip edin ve sırasıyla Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizlemeyi yapın.

‘nin ana menüsüne dönüp adımlarını takip edin ve sırasıyla seçeneklerini seçip temizlemeyi yapın. Temizleme bittikten sonra TWRP ‘nin ana menüsüne gelip kopyaladığınız dosyaları Install kısmında bulun sırasıyla Bootstack, ROM ve GApps Paketi dosyasını flashlayın.

‘nin ana menüsüne gelip kopyaladığınız dosyaları kısmında bulun sırasıyla dosyasını flashlayın. Flashlama işlemi bittikten sonra TWRP ana menüsünde Reboot bölümüne girip System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.

ana menüsünde bölümüne girip seçeneği ile telefonu yeniden başlatın. Yeni ROM’unuz hayırlı olsun. Güle güle kullanın.

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