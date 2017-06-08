LG Teknik Servis
İLETİŞİM
LG’nin 2013 yılında çıkardığı modeli olan LG G2, o zamanki f/p ürünleri arasında en iyilerin yanında yer alıyordu. Hala birçok kullanıcısı olan LG G2 ile ilgili Flyme geliştiricileri bir çalışma yaparak FlymeOS 6.7.6 ROM‘unu LG G2 için kullanım haline getirdi.
FlymeOS 6.7.6 Özellikleri
- Şebeke optimizasyonu yapıldı
- Kilit ekranı navbar sorunu çözüldü
- Tüm uygulamalar optimize edildi
- Senkronizasyon sorunu çözüldü
- Mesaj iletme sorunu çözüldü
- SIM karta kayıtlı kişiler sorunu çözüldü
- Klavye ayarları düzeltildi
- Navbar çubuğu sorunları düzeltildi.
- Çift tıklama ile açma/kapama özelliği eklendi
FlymeOS 6.7.6 İçin Gerekli İndirmeler
- LG G2 FlymeOS ROM İndir
- Bootstack Dosyası İndir
- GApss Paketi İndir (sırasıyla; ARM – 6.0 – istediğiniz varyantı seçin)
FlymeOS 6.7.6 ROM Kurulum Rehberi
- Telefonunuzun sürümüne uygun Root&TWRP işlemini uygulayın.
- İndirdiğiniz dosyaları telefonun hafızasına kopyalayın. (Örneğin; Download klasörü)
- Telefonu TWRP Modu‘nda başlatın.
- TWRP‘nin ana menüsünde bulunan Backup kısmına girip tüm seçenekleri işaretleyerek yedek alın. (Bu bölümü gerçekleştirebilmek için telefonunuzda en az 5 GB boş alan olması gerekmektedir.)
- Backup işleminden sonra TWRP‘nin ana menüsüne dönüp Wipe>Advanced Wipe adımlarını takip edin ve sırasıyla Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizlemeyi yapın.
- Temizleme bittikten sonra TWRP‘nin ana menüsüne gelip kopyaladığınız dosyaları Install kısmında bulun sırasıyla Bootstack, ROM ve GApps Paketi dosyasını flashlayın.
- Flashlama işlemi bittikten sonra TWRP ana menüsünde Reboot bölümüne girip System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.
- Yeni ROM’unuz hayırlı olsun. Güle güle kullanın.
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