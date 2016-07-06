2013 yılının Eylül ayında piyasaya LG G2 modelini süren firma f/p oranında mükemmel bir cihaz çıkarmıştı ve satış rekorlarını alt üst etmişti. 2014 yılının ilk aylarında da LG G3 modelini çıkaran firma bu cihazı ile birlikte 2014 yılının en iyi tasarımına sahip telefonu ödülünü aldı ve yine göz kamaştırdı. Ancak bu ön plana çıkanlar arasında iyi şeylerin arasında kötü şeyler de vardı.”Ekran sararması”
“Screen Burn” olarak da adlandırılan bu sorun cihazın performansına etki yapmıyor olsa da kullanıcıyı etkilediği için kullanıcı tedirgin duruma düşüyor ve sorguluyor. “Acaba ekran yerinden çıkar mı?, Tamamen sarı renge dönüşür mü?” gibisinden sorular soruyor. Cihazdaki yoğun ısınmanın ekrana dağılması ve LG G2 ile LG G3 modellerinde kullanılan IPS ekranın bu ısıya dayanamaması sonucu oluşan bir sorundur.Genelde “Ekran Sararması” olarak adlandırılan bu sorun bir nevi sarı lekeden ibarettir. Üretiminde hata olan serilerde çıkan bu sorun LG yetkili servisleri tarafından çözülmektedir.
Her ne kadar performansa etki etmediği söylenip bu tür durumlara inanıp servislere gitmeyen kullanıcıların servislere kesinlikle gitmesi önerilir. Isınma her geçen gün arttığında sararma fazla olur ve yayılmaya başlar. Bu yayılma itibari ile cihazın dokunmatik ekranına hasar verebilir ve cihazda kendi kendine dokunmalar olabilir.
LG Türkiye garantili kullanan kullanıcılar ve ithalat firma garantili kullanan kullanıcılar aynı sorunu yaşayabiliyorlar. Telefonun garantisi bu sorunu teknik ekibiyle onarmaktadır. Donanımsal bir arıza olduğu için kullanıcı bu soruna müdahale ederse cihaz garanti dışı kalır ve servis bunu karşılamaz. Bu sorun fabrikasyon üretim hatasıdır ve bunu garanti çözmek zorundadır.
Garanti bitimine 35 gun varbe ndede sari lekeler isinma sorunu titresim sorunu ve kendiliginden kapanmalar var lc 3 lerde m kronik sorun bakalim cozum ne olacak
Ayni hatayi 3 kez verdi g2. 2 sinde ekran degsimi yaptilar. 3.de sivi temasi var diyip garantiden cikardilar. Ayrica 2. Degisimde 32 gb olan hafizayi 16 gb olarak takmislar. Lg ankara servisi durumu bilmedine ragmen duzeltme yapmadilar. Lg cok kalitesiz bir firmasin
sarı leke sorunu benım telefonumda da cıktı.. git gide yayılıyor ve çok ısınıyor.. değişim yapmaları için ne yapmam gerekiyor.. lütfen yardımcı olun
Telefon modeliniz LG G2 ise direk değişim yapılıyor (LG Stylus 2 veya Stylus 2 Plus ile). LG G3 modeli ise öncelik parça değişimi oluyor.
Benimde ilk aldiktan 8 ay sonra sarardi lg telefonu degistirdi direk yeni kutuyu actim cok guzel uygulama ama 2 yil oldu simdi olursa ne yapicaz aslinda bunun lgye bura araciligi ile sormamiz lazim bu kronik bir sorun nerdeyse butun g2 ve g3 lerde oldu ama simdi garanti bittiginde ne yapacagiz
Telefonun garantisi devam ederken(1buçuk yıllık) servise götürdüm ve ekranı değiştirdiler. 1 sene geçti ve yine sararma başladı. Tabii garanti de bitti. Ne yapmalı şimdi? Ekran tutuşup yanana kadar bekleyip sonra mı ekran değiştirmeli? Servis dışında takılan ekranlara ne kadar güven olur? (Servisler 500-600 tl ye takıyorlar)
Cihazımın garantisi bitti.Teknogaranti kapsamındaydı ama teknosa değişim yapmadı.Acaba Lg garanti dışı bir şey yapmıyor değil mi?
Lg g3 cihazımda ısınmadan dolayı ekranda sararma ve kasada çatlak vardı.Garantiye gönderdim.Bir buçuk ay sonra sıfır cihaz verdiler 🙂
LG farkı bu olsa gerek.Yeni cihazınızı güle güle kullanın hayırlı bayramlar
telefonun garantisi ithalatçı(intel) miydi yoksa türkiye garantili mi