2013 yılının Eylül ayında piyasaya LG G2 modelini süren firma f/p oranında mükemmel bir cihaz çıkarmıştı ve satış rekorlarını alt üst etmişti. 2014 yılının ilk aylarında da LG G3 modelini çıkaran firma bu cihazı ile birlikte 2014 yılının en iyi tasarımına sahip telefonu ödülünü aldı ve yine göz kamaştırdı. Ancak bu ön plana çıkanlar arasında iyi şeylerin arasında kötü şeyler de vardı.”Ekran sararması”

“Screen Burn” olarak da adlandırılan bu sorun cihazın performansına etki yapmıyor olsa da kullanıcıyı etkilediği için kullanıcı tedirgin duruma düşüyor ve sorguluyor. “Acaba ekran yerinden çıkar mı?, Tamamen sarı renge dönüşür mü?” gibisinden sorular soruyor. Cihazdaki yoğun ısınmanın ekrana dağılması ve LG G2 ile LG G3 modellerinde kullanılan IPS ekranın bu ısıya dayanamaması sonucu oluşan bir sorundur.Genelde “Ekran Sararması” olarak adlandırılan bu sorun bir nevi sarı lekeden ibarettir. Üretiminde hata olan serilerde çıkan bu sorun LG yetkili servisleri tarafından çözülmektedir.

Her ne kadar performansa etki etmediği söylenip bu tür durumlara inanıp servislere gitmeyen kullanıcıların servislere kesinlikle gitmesi önerilir. Isınma her geçen gün arttığında sararma fazla olur ve yayılmaya başlar. Bu yayılma itibari ile cihazın dokunmatik ekranına hasar verebilir ve cihazda kendi kendine dokunmalar olabilir.

LG Türkiye garantili kullanan kullanıcılar ve ithalat firma garantili kullanan kullanıcılar aynı sorunu yaşayabiliyorlar. Telefonun garantisi bu sorunu teknik ekibiyle onarmaktadır. Donanımsal bir arıza olduğu için kullanıcı bu soruna müdahale ederse cihaz garanti dışı kalır ve servis bunu karşılamaz. Bu sorun fabrikasyon üretim hatasıdır ve bunu garanti çözmek zorundadır.