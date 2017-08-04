LG G2, G3, G4, G5, G6 veya diğer LG model telefonunuzun ekranı kırıldıysa ya da ön camı çatladı ise komple yani iç ekran + ön cam + dokunmatik alan + dış panelden oluşan orjinal ekran değişimi yapılması gerekir.

Ekran değişimi uzman ve tecrübeli LG teknisyenleri tarafından, tamamen sterilize edilmiş ve statik elektrikten arındırılmış teknik servis odasında yapılmalı ve aynı zamanda teknik servis odası 7/24 güvenlik kameraları ile denetim altında tutulmalıdır.

LG Ekran Değişimi Servisi

LG marka cep telefonunuzun ekranı kırıldı, ön camı çatladı, alınan darbe sonucu dokunmatik alanın bir kısmı ya da tamamı basmıyor veya ekrana görüntü gelmiyor ise LG ekran değişiminde Türkiye rekorunu elinde bulunduran GSM İletişim‘de ekran değişimi yapılmasını sağlayabilirsiniz.

GSM İletişim’de LG Ekran Değişimi Nasıl Yapılır

GSM İletişim’de LG ekran değişimi uzman ve tecrübeli LG teknisyenleri tarafından, gerekli koşulların sağlandığı teknik servis odasında özel ekipmanlar kullanılarak yapılmaktadır.

Ekran değişimi süresi GSM İletişim’e gildiği taktirde 30 dakika, 2 taraflı ücretsiz kargo gönderim hizmetinden faydalanıldığında ise 3 (üç) iş günüdür. LG ekran değişimi sonrasında bilgileriniz kesinlikle silinmez. Telefon performansında yani dokunmatik hızı/hassasiyeti, ekran parlaklığı ve çözünürlüğünde herhangi bir değişim yaşanmaz. Cihazınızı dilediğiniz kadar inceleme ve herhangi bir beğenmeme durumu ya da tereddütte ücret iadesi hakkınız bulunmaktadır. Ekran değişiminde komple yani iç ekran + ön cam + dokunmatik alan + dış panelden oluşan orjinal ürün kullanılır. Değişim işleminin ardından telefonunuza 20 TL değerinde kırılmaz cam koruyucu hediyeniz takılır.

GSM İletişim’de yapılan tüm ekran değişimlerinin ardından telefonunuz 6 ay GSM İletişim imzalı ve kaşeli teknik servis garanti kartı ile birlikte sizlere teslim edilir. Garanti kartınız sayesinde ekran ile ilgili yaşayacağınız en ufak bir sorun dahi LG teknisyenleri tarafından çözüme kavuşturulur.

LG Ekran Değişimi Fiyat Listesi

GSM İletişim’de LG ekran değişimi güncel fiyat listesi hemen aşağıda paylaşılmıştır.

LG Modeli Fiyat LG G2 Ekran Değişimi 180 LG G3 Ekran Değişimi 250 LG G4 Ekran Değişimi 250 LG G5 Ekran Değişimi 300 LG G6 Ekran Değişimi 500

GSM İletişim Adres Bilgileri

TEL : 0216 550 40 60 GSM : 0532 772 48 72 Whatsapp: 0532 100 4147

GSM İletişim, İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı‘nın çıkışında sağda, Kadıköy Evlendirme Dairesi‘nin karşısında, GENPA teknik servisinin yanındadır. Kapı numarası 33‘dür. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Finansbank ile birlikte künefecilerin sırasında E5 çıkışındadır.

ADRES: Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:33 Kadıköy

Site: https://www.gsmiletisim.com & https://www.gsmiletisim.com.tr

İstanbul’da yaşamıyorsanız ya da GSM İletişim’e işlerinizden dolayı gidemeyecek durumda iseniz iki taraflı GSM İletişim tarafından karşılanan ücretsiz kargo hizmetinden faydalanabilirsiniz. GSM İletişim ve Yurtiçi Kargo arasında yapılmış olan kurumsal anlaşma sayesinde 298026731 kargo numarası ile cihazınızı GSM İletişim’e gönderebilirsiniz. 1 iş günü içerisinde teknik servise ulaşan telefonunuz ekranı uzman LG teknisyenleri tarafından aynı gün içerisinde değiştirilir ve sizlere geri gönderimi yapılır.

LG Ekran Değişimi Videoları

GSM İletişim’de LG G2 ekran değişimi nasıl yapılıyor detaylı bir şekilde izleyebilmeniz amacıyla özel video çekimleri yapılmıştır. Hemen aşağıda bulunan videolar sayesinde ekran değişimi aşamalarını tüm detayları ile birlikte izleyebilirsiniz.

LG G2 Ekran Değişimi

Hemen aşağıda bulunan video aracılığı ile LG G2 ekran değişimi nasıl yapılır izleyebilirsiniz.

LG G3 Ekran Değişimi

Hemen aşağıda bulunan video aracılığı ile LG G3 ekran değişimi nasıl yapılır izleyebilirsiniz.

LG G4 Ekran Değişimi

Hemen aşağıda bulunan video aracılığı ile LG G4 ekran değişimi nasıl yapılır izleyebilirsiniz.

LG G5 Ekran Değişimi

Hemen aşağıda bulunan video aracılığı ile LG G5 ekran değişimi nasıl yapılır izleyebilirsiniz.

LG G2 ekran kırıldı, ön camı çatladı ve değişim yaptırmak istiyorsanız ancak aklınıza takılan sorular mevcut ise aşağıda bulunan yorum alanından ya da GSM İletişim’i arayarak sorularınızı sorabilirsiniz. Tüm sorularınız profesyonel LG teknisyenlerine danışılarak cevaplandırılacaktır.

LG Ekranı Kırıldı, Garanti Kapsamına Girer Mi ?

LG cep telefonu kullanıcılarının telefonlarının ekran kırıldığında ya da ön cam çatladığında akıllarına gelen ilk soru ekran kırılmalarının garanti kapsamına girip girmediğidir. Telefon üreticileri tarafından ekran kırılmaları, ön cam çatlaması, sıvı teması ve ekranın darbe alması sonucu yaşanan sorunlar tamamen kullanıcı hatası olarak kabul edildiği için garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

Yukarıdaki bilgiye ek olarak da hatırlatmak isteriz ki telefonunuzu aldığınızda kaskosunu da yaptırdı iseniz mutlaka kasko sözleşmenizi incelemenizi ve ardından kasko firmanız ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. Ücretsiz bir şekilde ekran değişimi ya da cep telefonu tamiri yapılmasını sağlayabilirsiniz.