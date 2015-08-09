LG G2, LG G3 ve LG G4 Aşırı ısınma sorunu çözümü
LG Teknik Servis
İLETİŞİM

LG G2 ve LG G3 kendi sınıfındaki cihazlar ile karşılaştırıldığında oldukça üst düzey telefonlar. 2013/14 yıllarında piyasaya çıkmalarına rağmen günümüzde hala çok iyi satış rakamları yakalamaktalar. LG G2 kullanıcıları Android 5 lolipopLG G3 kullanıcıları da Android 6.0 Marshmallow güncellemesi ile telefonlarının aşırı ısınmasından şikayetçi olduklarını bildirmeye başladılar.

LG G2’de 5.0 güncellemesinden sonra Facebook ve Chrome gibi uygulamalarında dahi aşırı ısınma sorunu yaşanmakta ve bu anlatımda değineceğimiz ufak bir ayar ile LG G2, LG G3 ve LG G4 cihazlarında aşırı ısınma sorununu mümkün olduğunca en az seviyeye indireceğiz.

Oyunlara gelecek olursak Asphalt 8, NBA2K14  gibi yüksek grafikli oyunlarda cihaz baya bir ısınıyor ve parlaklığı %75’e kadar düşürüyor. Parlaklığı düşürme sebebi ise aşırı ısınmadan dolayı ekrana zarar gelmesini engellemek. Bilindiği gibi LG G2 kullanıcıları ekranlarında oluşan sarı lekeden dolayı cihazlarını servise vermek zorunda kaldılar ve garanti kapsamında ekran değişimleri yapıldı.

Telefonlarda dört çekirdekli veya sekiz çekirdekli işlemciler kendini hep yüksek frekanslarda çalıştırıyor ve dolayısıyla işlemci yoruluyor ve uzun süre işlemcinin yüksek frekansta çalışmasından ötürü cihaz aşırı ısınıyor. İşlemci bunu Facebook ve Chrome’da dahi yapıyor ve bu yüzden böyle sonuçlar yaratıyor.

Hidden Menü Kodu: 3845#*802# veya *#546368#*855# Telefon modelinize göre son üç rakamı değiştirin.

Hidden Menu açıldığında High Temperature Property OFF seçeneğini bulun ve onu On olarak ayarlayın.

Hepsi bu kadar.

LG akıllı telefonlar için Hidden Menü kodlarına buradan ulaşabilirsiniz. Android Lolipop ve Marshmallow sürümlerine göre gizli menü kodları değişiklik göstermektedir.

2015-08-09 17.59.55

Bu ayarın anlamı cihaz yüksek sıcaklığa gelince kendini kısıtlaması.
Şimdi bazı arkadaşlar islemciyi kısıtlarsam ne anlarım ben bu işten gibi şeyler diyecek. Bu ayarı yaptıktan sonra NBA2K14 oynayarak test ettim. Cihaz alev topuna dönmedi ve telefon sadece çok az ısındı ayrıca parlaklığı ise sadece %90’a düşürdü. Üstelik oyunda hiç kasma takılma vs yaşanmadı.

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97 YORUMLAR

  3. ANTALYA YILDIRIM ELEKTRONİĞE GHOSH SCREENDEN DOLAYI CİHAZ YOLLADIM İNTERNET SİTESİNDEN TAKİP EDEMİYORUM ACABA YASAL TAKİP OLMASIN DİYE BİLEREK Mİ YAPMIYORLAR SADECE TELEFONLA BİLGİLENDİRİYORUZ DİYORLAR

  4. G2 kullanicisiyim dediginiz islemi yaptim hic bir faydasi yok aksine tlf kapaniyor…ayrica bunu iyi diee onermeyin bilmiyen adamlara tuzak bu islem ayiptir tlf kapaniyor arkadas yapmayin bu islemi

  7. Benimde lg g3 telefonum var cok isiniyordu garantiyle ugrasan biri degildim.bu yuzden telefonu actim islemci ve icindeki aliminyum kasa arasinda bosluk oldugunu fark ettim hatta acip baka bilirsiniz.boslugu termal bez ile dolduracaktim bulamadigim icin orjinal termal macun buldum ve islemciylen kasa arasina guze birsekilde dagitarak surdum normalde sicaklik 58 ile 63 derecedeyken termal isleminden sonra isi bostay ken 36 derece ve tam yukteyken 65 oluyor 1 yildirda kulaniyorum hicbir silinti vermedi

  9. merhaba bende g3 andriod 5.0 var . dediğiniz işlemi yapıyorum (*#3845#*855# )bağlantı sorunu veya gecersiz mmi kodu diyor. yardımcı olur musunuz?

  10. lg g4 H815 T gitti servisten h 818p olarak geldi . Isınma sorunu vardı anakart değişti diye yazı geldi, Sizlere 2 sorum olacak 1- Avantaj ve dezavantajım nedir
    2- Hidden menüye giremiyorum . nasıl girebilirim. Teşekkürler…

  15. Teşekkür ederim. Menüyü buldum ve değişikliği yaptım. Şu an şarjım düşük durumda. Akşama deneyeceğim. Umarım işe yarar. Yapamayan arkadaşlar için yazmak istiyorum.
    Öncelikle cihazınızın modeline tam bakın. Benim ki LG G3 D855. Daha sonra;
    Android V.6 (Murshmallow için) : *#LGMENÜ#*Model Numarası# yani (*#546368#*Model Numarası#) yapın. Hidden Menü geldiği zaman alt menüler içinde POWER menüsüne girin. Orada “High Temperature Property OFF” yazar. Üzerine bir kere tıklayın ve gelen menüdeki yazıya bir kere tıklayıp “Disable” yazısının “Enable” olmasını sağlayın. Sonra geri tuşuyla çıkmanız yeterli.

  17. lg g3 (singapur) marshmelov :
    Hidden Menü Kodu: *#546368#*855#
    Power
    High temperature property
    High temp prop off (disabled) yazıyor
    dokunduğunda disabled yazısı enabled olarak değişiyor.

  21. lg g3 var ısınma problemi bir anda ortaya cıktı açılık kapanma sim kartını görmeme,hattan düşme internete girmem vb. ilk başta tüm programları kaldırdım .arka kapağı soktüm arka kapaksız kullanayım dedim ısınmaması için garanti kapsamındaydı acaba dedim telefonda sıkıntı var istanbul bilimşimden almışdım onun servisine gönderdim bir geldi yine aynı acaba dedim güncelleme yapsam gecermi diye düşündüm android 6 Marsmallow yükledim ısınma bir nemze geçti ama sim kartı bir görüyor gir görmüyor acaba ısınmadan kaynaklı bir sorunmudur yoksa telefonda baska bir kaynaklı bir sorun olabilirmitek servisinde görükürdü diye düşünüyorum simkart da yeni baska telefonlardadda denedim yardım olursanız sevinirim teşekürler…

    • SIM kart başka telefonlarda aktif bir şekilde şebeke gösteriyor ve sizin telefonda göstermiyorsa bu sorunun ana kaynağı SIM yuvasıdır. Servis SIM yuvasını değiştirmemiştir. Açılıp kapanma ise bataryadan olabilir veya anakarttan dolayı olabilir bu sorunlarla giden bir cihazın değişime sunulması gerekir.

    • Arkadasim g3 un 30j surumunu yukle hic isinma olmaz ben cok dertliydim sorunu su an cozdum sarzdayken bile telefonu kullaniyorum isinma artik yok ilk defa yorum yapiyorum dene anliyicaksin bir faydam olsun dedim herkez bilsin diyom

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