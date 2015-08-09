LG Teknik Servis İLETİŞİM

LG G2 ve LG G3 kendi sınıfındaki cihazlar ile karşılaştırıldığında oldukça üst düzey telefonlar. 2013/14 yıllarında piyasaya çıkmalarına rağmen günümüzde hala çok iyi satış rakamları yakalamaktalar. LG G2 kullanıcıları Android 5 lolipop, LG G3 kullanıcıları da Android 6.0 Marshmallow güncellemesi ile telefonlarının aşırı ısınmasından şikayetçi olduklarını bildirmeye başladılar.

LG G2’de 5.0 güncellemesinden sonra Facebook ve Chrome gibi uygulamalarında dahi aşırı ısınma sorunu yaşanmakta ve bu anlatımda değineceğimiz ufak bir ayar ile LG G2, LG G3 ve LG G4 cihazlarında aşırı ısınma sorununu mümkün olduğunca en az seviyeye indireceğiz.

Oyunlara gelecek olursak Asphalt 8, NBA2K14 gibi yüksek grafikli oyunlarda cihaz baya bir ısınıyor ve parlaklığı %75’e kadar düşürüyor. Parlaklığı düşürme sebebi ise aşırı ısınmadan dolayı ekrana zarar gelmesini engellemek. Bilindiği gibi LG G2 kullanıcıları ekranlarında oluşan sarı lekeden dolayı cihazlarını servise vermek zorunda kaldılar ve garanti kapsamında ekran değişimleri yapıldı.

Telefonlarda dört çekirdekli veya sekiz çekirdekli işlemciler kendini hep yüksek frekanslarda çalıştırıyor ve dolayısıyla işlemci yoruluyor ve uzun süre işlemcinin yüksek frekansta çalışmasından ötürü cihaz aşırı ısınıyor. İşlemci bunu Facebook ve Chrome’da dahi yapıyor ve bu yüzden böyle sonuçlar yaratıyor.

Hidden Menü Kodu: 3845#*802# veya *#546368#*855# Telefon modelinize göre son üç rakamı değiştirin.

Hidden Menu açıldığında High Temperature Property OFF seçeneğini bulun ve onu On olarak ayarlayın.

Hepsi bu kadar.

LG akıllı telefonlar için Hidden Menü kodlarına buradan ulaşabilirsiniz. Android Lolipop ve Marshmallow sürümlerine göre gizli menü kodları değişiklik göstermektedir.

Bu ayarın anlamı cihaz yüksek sıcaklığa gelince kendini kısıtlaması.

Şimdi bazı arkadaşlar islemciyi kısıtlarsam ne anlarım ben bu işten gibi şeyler diyecek. Bu ayarı yaptıktan sonra NBA2K14 oynayarak test ettim. Cihaz alev topuna dönmedi ve telefon sadece çok az ısındı ayrıca parlaklığı ise sadece %90’a düşürdü. Üstelik oyunda hiç kasma takılma vs yaşanmadı.