LG G2 akıllı telefonu için hazırladığımız güncel Stock Kdz dosyalarını bulabilirsiniz. Üç farklı Android sürümün yazılımı alan LG G2 jelly belly, kit kat ve lolipop sürümlerini kullandı. Bu sürümlere ait orjinal kdz rom’larını 16GB ve 32Gb olarak aşağıdan bulabilirsiniz. LG G2 modeli diğer LG modelleri gibi farklı ülke model numaralarına sahiptir. Telefon model numaranıza göre Stock dosyalarını indiriniz.

Paylaştığımız LG G2 Stock kdz rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orjinal romlardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmak. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET  sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.

  • Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.
  • Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz dosyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.
  • Uyarı 3: Lütfen yükleme işleminde hata veren KDZ dosyalarını bize bildiriniz.

  LG G2 Stock Rom Yükleme Programları

 LG G2 Stock Rom KDZ Dosyaları 

  LG G2 D802

Android 4.2.2 Jelly Bean

Android 4.4.2 Kitkat

Android 5.0.2 Lolipop

  LG G2 D802TR 

Android 4.2.2 Jelly Bean

  • V10a – 16GB
  • V10c32GB

Android 4.4.2 Kitkat

  • V20a – 16GB
  • V20a – 32GB

Android 5.0.2 Lolipop

  LG G2 D802T

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LGDestek
LGDestek.NET | Android & Teknoloji haberleri editörü.

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