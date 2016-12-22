LG G2 akıllı telefonu için hazırladığımız güncel Stock Kdz dosyalarını bulabilirsiniz. Üç farklı Android sürümün yazılımı alan LG G2 jelly belly, kit kat ve lolipop sürümlerini kullandı. Bu sürümlere ait orjinal kdz rom’larını 16GB ve 32Gb olarak aşağıdan bulabilirsiniz. LG G2 modeli diğer LG modelleri gibi farklı ülke model numaralarına sahiptir. Telefon model numaranıza göre Stock dosyalarını indiriniz.

Paylaştığımız LG G2 Stock kdz rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orjinal romlardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmak. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.

Uyarı 1: . kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.

Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz dosyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.

Uyarı 3: Lütfen yükleme işleminde hata veren KDZ dosyalarını bize bildiriniz.

LG G2 Stock Rom Yükleme Programları

LG G2 Stock Rom KDZ Dosyaları

LG G2 D802

Android 4.2.2 Jelly Bean

Android 4.4.2 Kitkat

V20h – 32GB

V20h – 16GB

Android 5.0.2 Lolipop

LG G2 D802TR

Android 4.2.2 Jelly Bean

V10a – 16GB

V10c – 32GB

Android 4.4.2 Kitkat

V20a – 16GB

V20a – 32GB

Android 5.0.2 Lolipop

LG G2 D802T