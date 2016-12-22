LG G2 akıllı telefonu için hazırladığımız güncel Stock Kdz dosyalarını bulabilirsiniz. Üç farklı Android sürümün yazılımı alan LG G2 jelly belly, kit kat ve lolipop sürümlerini kullandı. Bu sürümlere ait orjinal kdz rom’larını 16GB ve 32Gb olarak aşağıdan bulabilirsiniz. LG G2 modeli diğer LG modelleri gibi farklı ülke model numaralarına sahiptir. Telefon model numaranıza göre Stock dosyalarını indiriniz.

Paylaştığımız LG G2 Stock kdz rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orjinal romlardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmak. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET  sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.

  • Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.
  • Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz dosyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.
  • Uyarı 3: Lütfen yükleme işleminde hata veren KDZ dosyalarını bize bildiriniz.

  LG G2 Stock Rom Yükleme Programları

 LG G2 Stock Rom KDZ Dosyaları 

  LG G2 D802

Android 4.2.2 Jelly Bean

  • D802 V10d – 16GB
  • D802 V10d – 32GB

Android 4.4.2 Kitkat

Android 5.0.2 Lolipop

  LG G2 D802TR 

Android 4.2.2 Jelly Bean

Android 4.4.2 Kitkat

Android 5.0.2 Lolipop

  LG G2 D802T

Android 4.4.2 Kitkat

  • Soner Karaevli

    YARDIM stock rom şarjı uzatırmı xosp v.31 kurdum ama yorumunuz nedir?

  • Gökhan Deniz

    BENİM CİHAZIMDA 32 GB DAN 16 YA DÜŞTÜ. LG G2-D802 MODEL CİHAZIMA JELLY BEAN TR ROMU YUKLESEM OLURMU TR OLMAYAN BULAMADIM LÜTFEN YARDIM

  • Muhammet Kılıçoğlu

    Merhaba

    Yurtdışı Telefonda yükledim acıldı ama dokunmatik kafayı yedi kendi kendine basıyor. Acil yardım

  • Vatansever Korkmaz

    D80220H_00 bunu yükledim ama dokunmatik tmm işlem yapmıyor yardım et usta
    benim rom da buydu D80220a

    • Telefonunuzun IMEI numarası klon olduğu için farklı yazılım yükleyince uçmuş ve bu yüzden ekranda sorun oluşmuş. Belirli bir servise ya da telefoncuya götürüüp yaptırabilirsiniz

  • Abdurrahman

    LG G2 D800 (AT&T ) YJ16 GB UYGUN TOT dosyasını verebilir misiniz alttaki hatayı aldım

    http://hizliresim.com/NldM7O

  • Abdurrahman

    Allah Rızası için biri yardımcı olabilir mi

  • Abdurrahman

    selamlar yardımcı olursanız acil bir şekilde çok memnun olurum bende LG G2 var yurtdışı yolu ile ithal yazıyor kayıtlı yani rom atmak istiyorum download moda alıp indirdiğim şu iki romu deniyorum India KitKat D802T20A_00 ve D80230d_00 bu iki romu denediğimde flash tool programını kullanıyorum gerekli şeyleri kurdum driver vs. flash tool ekranında %15 den sonra ekranımda cancel retry hatası alıyorum ilerlemiyor. Telefonda aşağıdaki hataları alıyorum. Lütfen Yardımcı olun. Teşekkürler.
    usb_read() transection failed
    fastboot:opps
    fastboot:processing command
    -reset-
    ep1/out FAİL nfo=40 pg0=f908700

    • LG UP programı ile deneyiniz.

      • Abdurrahman

        denedim ve şu hatayı verdi
        there is no handset connected. please, connect a handset açınca böyle hata verdi listede birşey gözükmedi

  • Vatansever Korkmaz

    Model:LG-D802

    CPU:

    Version:4.5.2

    Flash INFO:lge/g2_open_cn/g2:4.4.2/KOT49I.D80220a/D80220a.1394898443:user/release-keys

    Slm kardeşlerim bana bu room lazım bulamıyorım yada bu modele nasıl başka room olurmu

    http://i.hizliresim.com/ZMpqMZ.png

  • Yasin Koç

    Öncelikle selamün aleyküm kardeşim bende tr romu vardı önceden sonra rom attım rotladım baya uğraştım fastboot oldu adb felan yaptım kurtardım baya kod mod yazdım uğraştım sonra stock rom yükledim 100 metre öteden çeken wifi şuan 2 oda ilerisinden çekmiyor acaba bu adb kodlarını yazarken yanlış bişeymı yaptım wifi fix dosyası felan varmı bunun nasıl düzeltebilirim 10 kez reset stock rom yükledim denemediğim romda kalmadı ama olmuyor malesef lütfen yardımcı olun 🙁

    • Ramazan Kayhüyük

      neden soruma cvp verilmiyor neden ust sıralara cvp veriliyor…

  • Emre Kacar

    D802TR 5.0.2 32 GB NİYE YOK

  • barb_aros

    Merhaba… V30d indirip kurdum ama mobil veri çalışmıyor. Aç kapa yaptım birkaç kere sonuç değişmedi. bir öneriniz varmı.

    • Apn ayarlarini yapilandirdiniz mi?

  • Mesut Giray

    Lg g2 d802 tr lolipop v30d sürümü hangisi oluyor acaba

  • V30d Lolipop stock rom eklendi.

  • mustafa

    V30C YAZILIM VARMI TR LG G2 d802 acil lütfen 32gb

    • V10- jely bean, v20- kitkat, v30-lolipop sürümüdür. lolipop sürümünde bir hata olmuş. KDZ dosyasını düzenliyoruz.

  • Hüseyin Gültekin

    Öncelikle upload için teşekkürler Telefonumun ayarlar kısmında TR ibaresi yok Sadece D802 Yazıyor d802 kitkat versiyonunu indiriyorum şuan telefona bu stock romu yükledikten sonra güncelleme ile tekrardan lolipop’a yükseltebilir miyim?

    • Muhammed Karataş

      çıkmayabilir test etmek lazım… pc suite ile yükseltiyoruz diyenleri duymuştum