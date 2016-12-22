LG G2 akıllı telefonu için hazırladığımız güncel Stock Kdz dosyalarını bulabilirsiniz. Üç farklı Android sürümün yazılımı alan LG G2 jelly belly, kit kat ve lolipop sürümlerini kullandı. Bu sürümlere ait orjinal kdz rom’larını 16GB ve 32Gb olarak aşağıdan bulabilirsiniz. LG G2 modeli diğer LG modelleri gibi farklı ülke model numaralarına sahiptir. Telefon model numaranıza göre Stock dosyalarını indiriniz.
Paylaştığımız LG G2 Stock kdz rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orjinal romlardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmak. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.
- Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.
- Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz dosyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.
- Uyarı 3: Lütfen yükleme işleminde hata veren KDZ dosyalarını bize bildiriniz.
LG G2 Stock Rom Yükleme Programları
LG G2 Stock Rom KDZ Dosyaları
LG G2 D802
Android 4.2.2 Jelly Bean
- D802 V10d – 16GB
- D802 V10d – 32GB
Android 4.4.2 Kitkat
- Europe OPEN D80220H_00 – 32GB
- Northern Europe 16GB D80220H_00 – 16GB
Android 5.0.2 Lolipop
- D80230d_00 – 16GB
- D80230d_32 – 32GB
- d80230b_00_32 – 32GB Singapur
LG G2 D802TR
Android 4.2.2 Jelly Bean
- V10a – 16GB
- Turkey-32GB-D80210C_00 – 32GB
Android 4.4.2 Kitkat
- d802tr20c_00 – 16GB
- d802tr20c_1 – 32GB
Android 5.0.2 Lolipop
- D802TR30C_00 – 16GB
- D802TR30d_0032 – 32gb
LG G2 D802T
Android 4.4.2 Kitkat